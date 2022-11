2023 के WWE Money in the Bank लैडर मैच और उसके विजेता को लेकर हुआ बहुत बड़ा खुलासा

Money in the Bank: WWE के क्रिएटिव हेड बनने के बाद ट्रिपल एच (Triple H) ने नियमों में सुपरस्टार्स को काफी ढील दी है, लेकिन अब अन्य चीज़ों में भी बदलाव की खबरें सामने आने लगी हैं। कुछ रिपोर्ट्स के अनुसार कहा जा रहा है कि कंपनी, मनी इन द बैंक (Money in the Bank) प्रीमियम लाइव इवेंट को रिटायर कर लैडर मैच को रेसलमेनिया (WrestleMania) से जोड़ सकती है।

Fightful Select की रिपोर्ट के अनुसार Money in the Bank लैडर मैच को WrestleMania से जोड़ना असंभव नहीं है, लेकिन अभी इस आयडिया पर विचार नहीं किया गया है। वहीं एक अन्य रिपोर्ट में कहा जा रहा था कि अगले साल एलए नाइट अगले मिस्टर Money in the Bank बन सकते हैं, लेकिन अब खुलासा हुआ है कि ऐसा कुछ शायद ना हो।

रिपोर्ट में कहा गया:

"एलए नाइट के लिए कंपनी के पास अभी कोई प्लान नहीं हैं और वो अगले साल मिस्टर Money in the Bank शायद ना बनें। अगर उन्हें लेकर इतना बड़ा प्लान बनाया गया होता तो उन्हें ऑस्टिन थ्योरी के ब्रीफ़केस को जीतने के लिए बुक करना कोई चौंकाने वाली बात नहीं होती। मगर उनकी Money in the Bank के संबंध में कोई बात नहीं हुई है। वो एक शानदार परफॉर्मर हैं और ऐसा हो सकता है, लेकिन इस प्लान पर अभी कोई चर्चा नहीं हुई है।"

WWE Raw में ऑस्टिन थ्योरी का कैश-इन रहा था असफल

कुछ हफ्तों पहले Raw के एक एपिसोड में ऑस्टिन थ्योरी ने मौजूदा WWE यूएस चैंपियन सैथ रॉलिंस पाए ब्रीफ़केस कैश-इन किया था, लेकिन बॉबी लैश्ले के अटैक के कारण उनका कैश-इन सफल नहीं हो पाया था।

उस कैश-इन के असफल रहने के बाद भी उनकी दुश्मनी जारी है, वहीं दूसरी ओर लैश्ले भी यूएस टाइटल को दोबारा जीतने की फिराक में हैं। इसलिए अब Survivor Series WarGames के लिए सैथ रॉलिंस vs ऑस्टिन थ्योरी vs बॉबी लैश्ले ट्रिपल थ्रेट यूएस चैंपियनशिप मैच का ऐलान किया गया है। चूंकि तीनों सुपरस्टार्स को जबरदस्त मोमेंटम प्राप्त है, इसलिए देखना दिलचस्प होगा कि किसे जीत के लिए बुक किया जाता है।

