WWE में Roman Reigns ने आखिरी बार अनडिस्प्यूटेड यूनिवर्सल चैंपियनशिप को आखिरी बार कब और किसके खिलाफ डिफेंड किया?

Roman Reigns: WWE में रोमन रेंस (Roman Reigns) इस समय चर्चा का विषय बने हुए हैं। हाल ही में WWE में उनकी करीब साढ़े तीन सालों (1294) से पिन नहीं होने की स्ट्रीक का अंत हुआ और इसके अलावा लगातार दो प्रीमियम लाइव इवेंट में ट्राइबल चीफ को हार का सामना करना पड़ा है।

Night of Champions 2023 में Roman Reigns और सोलो सिकोआ को अनडिस्प्यूटेड टैग टीम चैंपियनशिप मैच में हार का सामना करना पड़ा था। इसके अलावा Money in the Bank 2023 में वो और सिकोआ ब्लडलाइन सिविल वॉर को द उसोज़ के खिलाफ हार गए थे। आपको बता दें कि यह दोनों ही टैग टीम मुकाबले थे, जिसमें रेंस को हार का सामना करना पड़ा था।

हालांकि हेड ऑफ टेबल मौजूदा अनडिस्प्यूटेड यूनिवर्सल चैंपियन हैं और इसके बावजूद कई महीनों से उन्होंने अपनी चैंपियनशिप डिफेंड नहीं की है। इसी वजह से फैंस सोच में पड़ गए हैं कि आखिर रेंस ने आखिरी कब अपना टाइटल डिफेंड किया था। इस आर्टिकल में हम आपको बताने वाले हैं कि Roman Reigns ने WWE में आखिरी बार कब और किसके खिलाफ अपनी चैंपियनशिप डिफेंड की।

WWE में Roman Reigns ने आखिरी बार अनडिस्प्यूटेड यूनिवर्सल चैंपियनशिप को कब और और किसके खिलाफ डिफेंड किया था?

Roman Reigns ने अपना आखिरी सिंगल्स मैच WrestleMania 39 में कोडी रोड्स के खिलाफ लड़ा था। इसी मैच में उन्होंने अपनी अनडिस्प्यूटेड यूनिवर्सल चैंपियनशिप को Royal Rumble विजेता के खिलाफ डिफेंड किया था। इस मैच को अंत में रेंस ने सोलो सिकोआ की मदद से जीतते हुए अपनी चैंपियनशिप को सफलतापूर्वक रिटेन कर लिया था।

हैरान करने वाली बात यह है कि 2 अप्रैल 2023 के बाद से Roman Reigns SmackDown के कई एपिसोड और दो प्रीमियम लाइव इवेंट में शिरकत कर चुके हैं, लेकिन उन्होंने एक बार भी अपने टाइटल को दांव पर नहीं लगाया। इसके अलावा अगली बार वो कब अपने टाइटल को रिटेन करेंगे इस बात का भी आधिकारिक ऐलान नहीं किया गया है।

फैंस को बता दें कि कुछ हफ्तों पहले हुए एक लाइव इवेंट में रेंस ने अपनी चैंपियनशिप को रे मिस्टीरियो के खिलाफ डिफेंड किया था। इस मैच में सोलो सिकोआ, द उसोज़ और डॉमिनिक मिस्टीरियो का दखल देखने को मिला था। हालांकि लाइव टीवी पर रेंस को अपनी चैंपियनशिप के लिए मैच लड़े हुए 90 से ऊपर दिन हो चुके हैं।

WWE में Roman Reigns अपनी चैंपियनशिप को कब और किसके खिलाफ डिफेंड कर सकते हैं?

मौजूदा समय में ट्राइबल चीफ की दुश्मनी अपने ही कज़िन द उसोज़ के खिलाफ चल रही है। रिपोर्ट्स के मुताबिक SummerSlam 2023 में Roman Reigns अपने टाइटल को जे उसो के खिलाफ डिफेंड कर सकते हैं। आने वाले हफ्तों में इस मैच को ऑफिशियल भी किया जा सकता है।

