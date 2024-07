Roman Reigns का WWE में आज ही के दिन टूटा था घमंड, 1294 दिन बाद भाइयों के खिलाफ मिली थी शर्मनाक हार, 19 हजार लोग बने थे गवाह

Roman Reigns 1294 Days Streak Broken On This Day: पिछले साल आज ही के दिन WWE Money in the Bank प्रीमियम लाइव इवेंट का आयोजन हुआ था। शो में बहुत कुछ हुआ लेकिन एक ऐसी चीज भी हुई जिसके बारे में शायद किसी ने नहीं सोचा था। WWE में 1294 दिन बाद रोमन रेंस (Roman Reigns) पिन हुए थे। उनकी हार देखकर पूरा WWE यूनिवर्स चौंक गया था। एरीना में बैठे करीब 19 हजार लोगों ने अपना सिर पकड़ लिया था।

Money in the Bank से पहले द उसोज़ (जे उसो और जिमी उसो) ने रोमन रेंस के खिलाफ टर्न ले लिया था। इनकी राइवलरी इतनी जबरदस्त रही कि Money in the Bank के लिए टैग टीम मैच का ऐलान किया गया। रोमन रेंस का साथ सोलो सिकोआ ने दिया।

मेन इवेंट में द उसोज़ का सामना रोमन और सिकोआ के साथ हुआ था। इस मैच में खूब बवाल मचा। भाइयों के बीच रिंग में द ब्लडलाइन सिविल वॉर मैच देखने के लिए फैंस पहले से उत्साहित थे। ये मुकाबला भी तगड़ा रहा था। शुरूआत में रेंस और सिकोआ ने अपने तीखे तेवर दिखाए थे। दोनों ने जिमी उसो के ऊपर खूब अटैक किया।

मैच शुरूआत में काफी धीमा रहा लेकिन धीरे-धीरे रफ्तार पकड़ी। चारों स्टार्स ने रिंग में अपने तगड़े मूव्स दिखाए। उसोज़ ने रेंस के ऊपर डबल स्पीयर लगाकर अपनी ताकत दिखाई। रोमन ने भी मैच जीतने के लिए अपनी पूरी ताकत झोंकी। उन्होंने उसोज़ को कई बार पिन किया लेकिन सफलता नहीं मिली।

रोमन रेंस और सोलो सिकोआ के लिए इस मैच का अंत अच्छा नहीं रहा था। द उसोज़ ने रेंस को लगातार कई सुपरकिक मारकर उनकी हालत खराब कर दी थी। सिकोआ भी रिंग साइड में चारों खाने चित हो गए थे। अंत में जे उसो ने वो काम किया जो लंबे समय से कोई नहीं कर पाया था। उन्होंने रेंस को तगड़ा उसो स्पलैश लगाया और पिन करते हुए मुकाबले को जीत लिया।

WWE WrestleMania XL में रोमन रेंस को मिली थी करारी हार

रोमन रेंस इससे पहले TLC 2019 में अंतिम बार पिन हुए थे। उन्हें बैरन कॉर्बिन ने हराया था। मुकाबला जीतने के बाद द उसोज़ की आंखों से आंसू निकल गए थे। वहीं दूसरी तरफ रोमन काफी निराश नज़र आए थे। रोमन के पास उस समय अनडिस्प्यूटेड WWE चैंपियनशिप थी। उनके इस टाइटल रन का अंत WrestleMania XL में इस बार हुआ था।

