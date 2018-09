सीएम पंक की हॉरर फिल्म का फर्स्ट लुक आया सामने

सीएम पंक को अगर आप सिर्फ एक अच्छा प्रोफेशनल रैसलर ही मानते हैं, तो शायद आप गलत हो सकते हैं। पंक एक अच्छे रैसलर होने के अलावा MMA फाइटर, राइटर और एक एक्टर भी हैं। 'द बेस्ट इन द वर्ल्ड' सीएम पंक Girl on the Third Floor नाम की हॉरर फिल्म में लीड रोल निभा रहे हैं। इस फिल्म की शूटिंग खत्म हो चुकी है और इसका फर्स्ट लुक लोगों के सामने आया।



Here's a shot of CM Punk in his new movie 'Girl on the Third Floor'. It marks his first leading role in a movie, film is directed by Travis Stevens. Filming just wrapped outside of Chicago #WWE #UFC pic.twitter.com/Iv733y9VIv