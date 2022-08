WWE News: Roman Reigns vs Drew Mcintyre मैच को लेकर हुई बड़ी भविष्यवाणी, Veer Mahaan ने दो महीने बाद जीता अपना पहला मैच

Veer Mahaan: WWE में आज के दिन (16 अगस्त) बहुत कुछ हुआ। रॉ (Raw) का बहुत ही जबरदस्त एपिसोड हुआ, जिसमें कई जबरदस्त मुकाबले हुए। भारतीय सुपरस्टार वीर महान (Veer Mahaan) ने अपने फैंस को आखिरकार खुश होने का मौका दिया। साथ ही यूएस चैंपियनशिप के लिए ड्रीम मैच फैंस को देखने को मिला। Clash at the Castle के लिए बड़े मुकाबले का ऐलान हुआ और पूर्व चैंपियन ने रोमन रेंस से लड़ने की इच्छा जताई। आइए नजर डालते हैं WWE की दिनभर की सभी प्रमुख खबरों पर:

#) WWE Raw में वीर महान ने लोकल रेसलर को बुरी तरह हराया

वीर महान का मुकाबला Raw में काफी समय बाद देखने को मिला। इस हफ्ते Raw के एपिसोड में उनका सामना लोकर रेसलर के खिलाफ हुआ, जिसे उन्होंने बहुत ही आसानी से हरा दिया। आपको बता दें कि 13 जून के बाद यह मेन रोस्टर में वीर महान की पहली जीत है। दो महीने बाद वीर महान ने कोई मुकाबला जीता है। इस बीच वो जरूर लाइव इवेंट्स में दिखाई दे रहे थे, लेकिन मेन शो में लंबे समय बाद उन्हें जीत मिली।

#) WWE Clash at the Castle के लिए सैथ रॉलिंस vs रिडल मैच का ऐलान

WWE के अगले प्रीमियम लाइव इवेंट Clash at the Castle के लिए सैथ रॉलिंस vs रिडल मैच का ऐलान आखिरकार हो गया है। आपको बता दें कि इन दोनों सुपरस्टार्स का मुकाबला पहले SummerSlam में होने वाला था, लेकिन रिडल को लगी चोट के कारण इस मैच को पोस्टपोन कर दिया गया। अब Raw में ऐलान किया गया कि दोनों सुपरस्टार्स का मैच Clash at the Castle में होगा।

#) WWE Raw में यूएस चैंपियनशिप मुकाबले में बॉबी लैश्ले ने एजे स्टाइल्स को हराया

Raw में यूएस चैंपियनशिप के लिए एजे स्टाइल्स और बॉबी लैश्ले के बीच ड्रीम मैच देखने को मिला। यह बहुत ही जबरदस्त मुकाबला था और इसमें दोनों सुपरस्टार्स को पर्याप्त समय भी मिला। हालांकि मुकाबले के अंत में लैश्ले ने स्टाइल्स को स्पीयर देते हुए पिन कर दिया और अपनी चैंपियनशिप को रिटेन कर लिया। अब देखना होगा कि उनका मुकाबला किसके खिलाफ होता है।

#) WWE में रोमन रेंस vs ड्रू मैकइंटायर मैच को लेकर डेमियन प्रीस्ट ने की बड़ी भविष्यवाणी

WWE Clash at the Castle प्रीमियम लाइव इवेंट में रोमन रेंस अपनी अनडिस्प्यूटेड यूनिवर्सल चैंपियनशिप को ड्रू मैकइंटायर के खिलाफ डिफेंड करने वाले हैं। अब इस मैच को लेकर डेमियन प्रीस्ट ने बड़ी भविष्यवाणी की है। उन्होंने इस मैच के विजेता के रूप में ड्रू मैकइंटायर को चुना है। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि वो मैकइंटायर का समर्थन कर रहे हैं।

Edited by मयंक मेहता