WWE News: The Great Khali की जीत पर उठाए गए सवाल, John Cena को लेकर भविष्यवाणी, Roman Reigns को लगा झटका?

WWE में आज (27 मई) को काफी कुछ हुआ। कंपनी ने मनी इन द बैंक (Money in the Bank) प्रीमियम लाइव इवेंट की जगह को बदला और साथ ही नया पोस्टर भी जारी किया। इसके अलावा दिग्गज कमेंटेटर ने द ग्रेट खली (The Great Khali) की बहुत बड़ी जीत पर सवाल उठाए हैं और साथ ही जॉन सीना (John Cena) को लेकर भी बहुत बड़ी भविष्यवाणी की गई है।

आइए नजर डालते हैं WWE में दिनभर की सभी प्रमुख खबरों पर:

#) WWE ने Money in the Bank के पोस्टर में रोमन रेंस और ब्रॉक लैसनर को नहीं दी जगह

WWE Money in the Bank इवेंट 2 जुलाई को एलिजायंट स्टेडियम में होने वाला था, लेकिन अब यह MGM ग्रांड एरीना में होगा। इसके अलावा पहले इस इवेंट के पोस्टर में रोमन रेंस, ब्रॉक लैसनर, बैकी लिंच, रोंडा राउजी जैसे तमाम बड़े सुपरस्टार्स को हटा दिया गया है। यह काफी चौंकाने वाला फैसला है। साथ ही रोमन रेंस और उनके फैंस के लिए यह किसी झटके से कम नहीं है।

#) जिम रॉस ने WWE WrestleMania में द ग्रेट खली की जीत पर उठाए सवाल

WrestleMania 23 में केन और द ग्रेट खली के बीच सिंगल्स मुकाबला हुआ था। इस मैच में द ग्रेट खली ने केन को हराते हुए महत्वपूर्ण जीत दर्ज की थी। हालांकि दिग्गज कमेंटेटर जिम रॉस ने खली की जीत पर सवाल उठाए हैं और उनके मुताबिक इस मैच में केन की ही जीत होनी चाहिए थी। जिम रॉस ने साफ किया केन ज्यादा डिजर्विंग थे और उन्होंने कहा कि खली इसके लिए तैयार नहीं थे।

#) जॉन सीना 17 बार के WWE चैंपियन जरूर बनेंगे - कर्ट एंगल

WWE में जॉन सीना 16 बार के वर्ल्ड चैंपियन हैं और इस समय सबसे ज्यादा समय तक वर्ल्ड चैंपियन बने रहने के मामले में रिक फ्लेयर के साथ टॉप पर हैं। अब कर्ट एंगल ने बहुत बड़ी भविष्यवाणी की है और उनके अनुसार जॉन सीना 17 बार के वर्ल्ड चैंपियन जरूर बनेंगे। उन्होंने इंटरव्यू के दौरान कहा कि रिक फ्लेयर के रिकॉर्ड को सीना जरूर तोड़ेंगे।

#) WWE में MVP द्वारा मिले धोखे को लेकर बॉबी लैश्ले ने दी प्रतिक्रिया

WrestleMania के बाद बॉबी लैश्ले को बहुत बड़ा धोखा मिला था और MVP ने उन्हें छोड़ते हुए ओमोस साथ दिया था। लैश्ले ने इसे लेकर अपनी प्रतिक्रिया दी और कहा कि इसका कोई मतलब नहीं बनता है। लैश्ले ने MVP को मौकापरस्त भी कहा और साथ ही में बोला कि उन्हें समझ नहीं आ रहा कि उन्होंने ऐसा क्यों किया। देखना होगा कि लैश्ले के बयान को लेकर MVP क्या कहेंगे।

