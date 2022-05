WWE को मौजूदा चैंपियन की हार और भारतीय Superstar की जीत के बावजूद हुआ नुकसान, NXT की रेटिंग्स का हुआ खुलासा

WWE NXT 2.0 को यूएसए नेटवर्क पर रेटिंग में नुकसान हुआ है। NBA प्ले-ऑफ, NHL कॉन्फ्रेंस सेमीफाइनल और This Is Us सीरीज के फाइनल के साथ प्रतियोगिता में WWE के शो की रेटिंग में गिरावट दिखी है। ताजा रिपोर्ट्स के मुताबिक NXT 2.0 को 551,000 व्यूअर्स मिले थे। पिछले हफ्ते के आंकड़े से यदि तुलना करें तो इसमें आठ प्रतिशत की गिरावट देखने को मिली है। 01 मार्च के एपिसोड के साथ यह संयुक्त रूप से इस साल यूएसए नेटवर्क पर सबसे कम ऑडियंस वाला शो रहा है।

18-49 डेमोग्राफिक में शो को 0.13 की रेटिंग मिली थी और केबल प्रोग्राम में इसे 43वां स्थान मिला था। पिछले हफ्ते के एपिसोड से इस हफ्ते की रेटिंग में सात प्रतिशत की गिरावट आई है। साल दर साल NXT 2.0 के व्यूअर्स में 21 प्रतिशत की गिरावट देखने को मिली है। हालांकि, 18-49 की रेटिंग पिछले साल भी इस हफ्ते ठीक इतनी ही थी। पिछले साल के शो को कुल मिलाकर कम प्रतिस्पर्धा देखने को मिली थी क्योंकि इसका NBA प्ले-ऑफ से सामना पोस्ट सीजन की शुरुआत में ही हुआ था और इसे 2.5 मिलियन व्यूवर्स मिले थे।

इस हफ्ते WWE NXT 2.0 में क्या हुआ था?

इस हफ्ते NXT 2.0 में कई धमाकेदार मुकाबले देखने को मिले जिसमें भारतीय सुपरस्टार सांगा का मैच भी शामिल है। भीमकाय शरीर वाले सांगा ने वेस ली के खिलाफ मैच लड़ा था और आसानी से जीत हासिल की थी। इसके अलावा मैंडी रोज और इंडी हार्टवेल के बीच भी एक जोरदार मुकाबला हुआ था जिसमें मैंडी ने नी स्ट्राइक लगाते हुए अपनी जीत पक्की की थी।

मेन इवेंट में ब्रॉन ब्रेकर के सामने ड्यूक हड्सन थे और दोनों के बीच जोरदार मैच हुआ था और इसमें मौजूदा NXT चैंपियन ब्रेकर को DQ के जरिए चौंकाने वाली हार का सामना करना पड़ा। देखना होगा कि अगले हफ्ते रेटिंग में इजाफा करने के लिए WWE क्या फैसला करती है।

WWE और रेसलिंग से जुड़ी तमाम बड़ी खबरों के साथ-साथ अपडेट्स, लाइव रिजल्ट्स को हमारे Facebook page पर पाएं।

LIVE POLL Q. 0 votes so far

Edited by मयंक मेहता