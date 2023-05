WWE NXT BattleGround 2023 का ऑफिशियल मैच कार्ड: जानिए किन-किन Superstars की होगी भिड़ंत?

NXT BattleGround 2023: WWE NXT का अगला इवेंट बैटलग्राउंड (BattleGround 2023) रहने वाला है। इस शो के लिए फैंस बहुत ज्यादा उत्साहित हैं। NXT ब्रांड में इस समय बेहतरीन स्टोरीलाइंस चल रही हैं और इसी बीच कुछ अच्छे मैचों का ऐलान भी किया जा चुका है। आपको बता दें कि NXT BattleGround इवेंट का आयोजन 28 मई 2023 को होगा।

इस शो के लिए WWE ने अभी तक 5 मैचों का ऐलान किया है। इसमें 3 मुकाबले चैंपियनशिप के लिए देखने को मिलेंगे। साथ ही हेरिटेज कप के लिए मैच होने वाला है। इस शो के लिए इतनी हाइप इस कारण से भी है कि NXT के BattleGround इवेंट का सामना सीधा AEW Double or Nothing इवेंट से देखने को मिलेगा। दोनों ही शोज़ एक ही दिन आयोजित होंगे।

असल में Double or Nothing को AEW का सबसे बड़ा इवेंट माना जा सकता है। इसी वजह से NXT पर एक अच्छा शो देने का दबाव होगा। खैर, इस आर्टिकल में हम NXT BattleGround 2023 के लिए WWE द्वारा बुक किए गए सभी मैचों की लिस्ट पर एक नज़र डालने वाले हैं।

WWE NXT BattleGround 2023 इवेंट में कौन-कौन से मैच होने वाले हैं?

1- नोअम डार vs ड्रैगन ली (NXT हेरिटेज कप के लिए ब्रिटिश राउंड्स रूल्स मैच)

2- इल्जा ड्रैगूनोव vs डाइजैक (लास्ट मैन स्टैंडिंग मैच)

3- वेस ली (c) vs टायलर बेट vs जो गेसी (NXT नॉर्थ-अमेरिकन चैंपियनशिप मैच)

4- रॉक्सेन पेरेज़ या टिफनी स्ट्रेटन vs कोरा जेड या लायरा वैलकिरी (NXT विमेंस चैंपियनशिप के लिए टूर्नामेंट का फाइनल)

5- कार्मेलो हेज़ (c) vs ब्रॉन ब्रेकर (NXT चैंपियनशिप के लिए सिंगल्स मैच)

अभी NXT विमेंस चैंपियनशिप टूर्नामेंट चल रहा है और फाइनल में हिस्सा लेने वाली दो सुपरस्टार्स के नाम आमने नहीं आए हैं। हालांकि, यह चीज़ क्लियर हो गई है कि रॉक्सेन पेरेज़ और टिफनी स्ट्रेटन में से कोई एक सुपरस्टार फाइनल का हिस्सा बनेंगी। दूसरी ओर कोरा जेड या लायरा वैलकिरी में से किसी को BattleGround इवेंट में शामिल होने का चांस दिया जा सकता है। फाइनल पर सभी की नज़रें होंगी।

डाइजैक और इल्जा ड्रैगूनोव के बीच होने वाला लास्ट मैन स्टैंडिंग मुकाबला भी बेहतरीन साबित हो सकता है। NXT UK में काफी समय तक हेरिटेज कप के लिए मैचों का आयोजन होता था। अब NXT में इस चीज़ को लाया गया है। कार्मेलो हेज़ और ब्रॉन ब्रेकर की दुश्मनी का यहां पूरी तरह से अंत देखने को मिल सकता है।

