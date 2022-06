WWE NXT In Your House रिजल्ट्स: चैंपियनशिप मैचों का हुआ शॉकिंग अंत, मेन इवेंट में फेमस Superstar ने मचाया जबरदस्त बवाल

WWE NXT In Your House इवेंट काफी धमाकेदार साबित हुआ। इस शो के लिए उतनी हाइप नहीं थी और लग रहा था कि इवेंट खास नहीं रहेगा। हालांकि, NXT सुपरस्टार्स ने फैंस को गलत साबित कर दिया। इस इवेंट में लगभग हर एक मैच बढ़िया रहा और टाइटल चेंज भी देखने को मिले। इस आर्टिकल में हम NXT In Your House 2022 में हुए सभी मैचों के नतीजों पर एक नजर डालने वाले हैं।

- WWE NXT In Your House में लिगाडो डेल फैंटसामा vs टोनी डी'एंजेलो, स्टैक्स और टू डिम्स

दोनों टीमों के बीच काफी समय से दुश्मनी देखने को मिल रही थी और आखिर उन्हें आमने-सामने आने का मौका मिला। यह मुकाबला काफी अच्छा रहा और शो की शुरुआत इस मैच से होना अच्छी चीज़ थी। मैच का अंत काफी शॉकिंग रहा। लिगाडो डेल फैंटसामा के सैंटोस इस्कोबर ने नकल्स इस्तेमाल करने की कोशिश की लेकिन वो सफल नहीं हुए। बाद में टोनी ने इसे उठाया और फिर जोएक्विन वाइल्ड पर इससे हमला किया। इसी दौरान वो गलती से उनपर गिर गए और रेफरी ने पिन किया। इसी के चलते टीम को जीत मिली।

नतीजा: टोनी डी'एंजेलो, स्टैक्स और टू डिम्स ने मैच जीता

- टॉक्सिक अट्रेक्शन vs केडन कार्टर और कटाना चांस (NXT विमेंस टैग टीम चैंपियनशिप मैच)

यह मैच रेसलिंग के हिसाब से काफी रोचक रहा। टॉक्सिक अट्रेक्शन का मैच के दौरान पलड़ा थोड़ा भारी रहा लेकिन बीच-बीच में कार्टर और चांस की जोड़ी ने भी धमाकेदार प्रदर्शन किया। मैच के अंत में थोड़ी चीटिंग हुई। जेसी जेन ने रिंग के बाहर से कार्टर पर हमला किया। बाद में जिजी डोलिन ने जर्मन सुप्लेक्स लगाते हुए पिन किया और जीत हासिल की।

नतीजा: टॉक्सिक अट्रेक्शन ने टाइटल्स रिटेन किए

- कैमरॉन ग्रिम्स vs कार्मेलो हेय्स (NXT नॉर्थ अमेरिकन चैंपियनशिप मैच)

ग्रिम्स और हेय्स ने काफी अच्छा प्रदर्शन किया। इस मैच में कई जबरदस्त मूव्स का इस्तेमाल होते हुए दिखाई दिया। मुकाबले के दौरान ट्रिक विलियम्स ने इंटरफेयर करते हुए लगातार कार्मेलो की मदद करने का प्रयास किया। अंत में ट्रिक ने ग्रिम्स का ध्यान भटकाया और हेय्स ने उनपर डाइविंग Guillotine लेगड्रॉप लगाकर पिनफॉल से मैच जीता।

नतीजा: कार्मेलो हेय्स नए NXT चैंपियन बने

- मैंडी रोज vs वेंडी चू (NXT विमेंस चैंपियनशिप मैच)

मैच के पहले ही रोज ने वेंडी पर हमला कर दिया था। हालांकि, बाद में मुकाबला शुरू हुआ और विमेंस सुपरस्टार्स ने मिलकर अपने इस मैच को देखने लायक बनाया। इस मुकाबले वेंडी जीत के करीब थीं लेकिन अंत में मैंडी ने अपना फिनिशर नी स्ट्राइक लगाकर पिन किया और जीत दर्ज की।

नतीजा: मैंडी रोज ने चैंपियनशिप को रिटेन किया

- प्रीटी डेडली vs द क्रीड ब्रदर्स (NXT टैग टीम चैंपियनशिप मैच)

NXT के इस इवेंट का सबसे अच्छा मैच यह साबित हुआ। दोनों ही टीमों ने मैच में अपने प्रदर्शन से फैंस का दिल जीता। मैच के अंतिम समय में हथियारों का उपयोग करने की कोशिश की गई लेकिन रेफरी की वजह से वो सफल नहीं हुए। मुकाबले के अंत में प्रीटी डेडली के किट विल्सन पर क्रीड ब्रदर्स ने क्लोथ्सलाइन लगाकर मैच में जीत दर्ज की और नए चैंपियंस बने।

नतीजा: द क्रीड ब्रदर्स ने टाइटल्स पर कब्जा किया

- ब्रॉन ब्रेकर vs जो गेसी (NXT चैंपियनशिप मैच)

ब्रॉन ब्रेकर और जो जैसी के बीच एक धमाकेदार मैच देखने को मिला। दोनों सुपरस्टार्स ने अपने हार्ड-हीटिंग मूव्स से मुकाबले को खास बनाया। कई मौकों पर गेसी ने शानदार प्रदर्शन किया और माइंड गेम्स भी खेले। लगा कि टाइटल चेंज हो सकता है लेकिन अंत में ब्रेकर ने स्पीयर लगाया और फिर अपना फिनिशर देते हुए मैच जीता।

नतीजा: ब्रॉन ब्रेकर ने चैंपियनशिप रिटेन की

इस तरह से NXT In Your House इवेंट का अंत हुआ।

