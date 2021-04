NXT रिजल्ट्स: बड़े WWE चैंपियंस ने दी दस्तक, लोकप्रिय सुपरस्टार ने छोड़ा शो 

You want the #NXTChampionship? Step up to him, 𝘪𝘧 𝘺𝘰𝘶 𝘥𝘢𝘳𝘦.



𝙏𝙞𝙘𝙠 𝙏𝙤𝙘𝙠, the entire @WWENXT Universe is on the clock. ⏳ @WWEKarrionKross @Lady_Scarlett13 #WWENXT pic.twitter.com/oFl9ABFeT6