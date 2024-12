WWE NXT रिजल्ट्स: 133 दिनों बाद फेमस स्टार की बादशाहत का अंत, खतरनाक रेसलर ने मचाया बवाल, बड़े टाइटल मैच का ऐलान

WWE NXT Results (24 December 2024): WWE NXT का इस हफ्ते का का एपिसोड अब समाप्त हो चुका है। NXT के इस एपिसोड में 133 दिनों बाद फेमस स्टार की बादशाहत का अंत हो गया। वहीं, खतरनाक रेसलर ने मेन इवेंट में बवाल मचाया। साथ ही, New Year's Evil इवेंट के लिए बड़े टाइटल मैच के ऐलान समेत काफी कुछ देखने को मिला। आइए ज्यादा देर ना करते हुए इस हफ्ते WWE NXT के रिजल्ट्स पर एक नज़र डालते हैं।

WWE NXT (24 दिसंबर 2024) के रिजल्ट्स इस प्रकार हैं:

- स्टैफनी वकेर का सिंगल्स मैच में कोरा जेड से सामना हुआ। इस मुकाबले में वकेर को जेड से कड़ी टक्कर दी और एक्शन से भरपूर मैच हुआ। अंत में, स्टैफनी ने कोरा को अपना फिनिशर पैकेज नेकब्रेकर मैच जीत लिया। मुकाबले के बाद केलानी जॉर्डन ने केंडो स्टिक से जेड पर हमला कर दिया और स्टैफनी वकेर उन्हें रोकने की कोशिश करती हुई दिखाई दीं।

- टोनी डी'एंजेलो फैमिली ने बैकस्टेज कहा कि उन्हें सैंटा क्लॉज से परेशानी है और वो लोग टैग टीम टाइटल्स जीतने वाले हैं।

- विलियम रीगल ने लेक्सिस किंग को कहा कि वो आज हेरिटेज कप मैच के दौरान उनके कॉर्नर में मौजूद रहेंगे। वहीं, किंग ने इस बार हेरिटेज कप चैंपियनशिप जीतने के बारे में बात की। उनके जाने के बाद विलियम ने ब्रास नकल निकालते हुए कहा कि लेक्सिस ने उनकी बातों को गलत ले लिया।

- चार्ली डेम्पसी ने लेक्सिस किंग के खिलाफ मैच में हेरिटेज कप चैंपियनशिप डिफेंड की। इस मुकाबले के पहले दो राउंड में स्कोर 0-0 रहा। वहीं, तीसरे राउंड के अंत में किंग द्वारा ब्रास नकल लेने से इंकार करने के बाद उनपर अटैक करके धराशाई कर दिया। जल्द ही, डेम्पसी ने ब्रास नकल उठा लिया। रेफरी को लगा कि चार्ली ने ब्रास नकल से अटैक किया इसलिए उन्होंने लेक्सिस किंग को DQ के जरिए विजेता घोषित किया। इसके साथ ही डेम्पसी के हेरिटेज कप चैंपियन के रूप में 133 दिन लंबे रन का अंत हो गया और किंग टाइटल के नए होल्डर बन गए हैं।

- अनहोली यूनियन का टैग टीम मैच में फैटल इंफ्लूएंस से सामना हुआ। मुकाबले में जमकर बवाल मचा। वहीं, अंत में जिजी डोलिन ने फैटल इंफ्लूएंस के जिजी डोलिन को टॉप से धक्का दिया। इसका फायदा उठाकर अनहोली यूनियन ने जिजी को डबल टीम मूव देते हुए जीत हासिल की।

- अशांटे एडोनिस का सिंगल्स मैच में डियोन लेनोक्स से सामना हुआ। लेनोक्स ने मुकाबले में अशांटे को हराने की पूरी कोशिश की। डियोन ने अपने प्रतिद्वंदी को पावरस्लैम देकर पिनफॉल के जरिए मैच लगभग जीत ही लिया था लेकिन निकिता लांयस ने एडोनिस का पैर रोप पर रख दिया। अंत में, अशांटे एडोनिस ने डियोन लेनोक्स को रोलअप के जरिए पिन करके मैच जीत लिया।

- जिजी डोलिन, शॉट्जी और टैटम पैक्सले का बैकस्टेज पहले केडन कार्टर-कटाना चांस और इसके बाद मेटा फोर से सामना हुआ। वो लोग इस चीज को लेकर बहस करते हुए दिखाई दिए कि किसकी टीम बेहतर है।

- ईथन पेज ने वीडियो पैकेज के जरिए बताया कि उन्होंने जे'वॉन एवंस का जबड़ा तोड़ा। पेज ने यह भी कहा कि उन्होंने एवंस की स्माइल छीनकर अपनी मुस्कान पाई।

- OTM Vs हैंक-टैंक vs स्टैक्स-लूका क्रूसिफिनो, vs माइल्स बॉर्न-टेवियन हाइट्स का फैटल 4 वे टैग टीम मैच देखने को मिला। इस मुकाबले में सभी सुपरस्टार्स ने बेहतरीन परफॉर्मेंस देकर इसे धमाकेदार बनाने की कोशिश की। अंत में सैंटा की ड्रेस पहने रिज हॉलैंड ने टोनी डी'एंजेलो को डीडीटी हिट किया। इस वजह से स्टैक्स का ध्यान भटका और OTM ने उन्हें अपना फिनिशर देकर मैच जीत लिया। इसके साथ ही OTM NXT टैग टीम चैंपियनशिप के नंबर वन कंटेंडर बन चुके हैं।

- मेन इवेंट में NXT चैंपियन ट्रिक विलियम्स, ओबा फेमी और एडी थॉर्प का सैगमेंट देखने को मिला। इस सैगमेंट के दौरान इन तीनों सुपरस्टार्स के बीच काफी बहस हुई। इसके बाद ऐवा रैन ने आकर NXT चैंपियनशिप के लिए ट्रिक vs ओबा vs एडी का ट्रिपल थ्रेट मैच New Year's Evil के लिए ऑफिशियल कर दिया। जल्द ही, ब्रॉल की शुरूआत हुई और खतरनाक रेसलर ने ट्रिक विलियम्स और थॉर्प पर हमला करके बवाल मचा दिया। ओबा फेमी ने ट्रिक को पावरबॉम्ब दिया। इसके बाद ओबा ने एडी थॉर्प को भी पावरबॉम्ब देना चाहा लेकिन वो बचकर निकल गए।

