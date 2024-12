WWE NXT रिजल्ट्स: टॉप चैंपियन को हॉस्पिटल में किया गया भर्ती, मिस्ट्री स्टार ने मचाया तहलका, बैटल रॉयल मैच में मचा बवाल

WWE NXT Results (3 December 2024): WWE NXT का इस हफ्ते Deadline से पहले आखिरी एपिसोड देखने को मिला। NXT में टॉप चैंपियन पर हुए हमले के बाद हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया। वहीं, मिस्ट्री स्टार ने तहलका मचाया। साथ ही, बैटल रॉयल मैच में मचे बवाल समेत काफी कुछ देखने को मिला। आइए ज्यादा देर ना करते हुए इस हफ्ते WWE NXT के रिजल्ट्स पर एक नज़र डालते हैं।

WWE NXT (3 दिसंबर 2024) के रिजल्ट्स इस प्रकार हैं:

- कोरा जेड vs केलानी जॉर्डन vs रेन सिंकलेयर vs जैडा पार्कर का लास्ट चांस फैटल 4 वे मैच देखने को मिला। इस मुकाबले को जीतने के लिए इन सभी स्टार्स ने अपना सबको झोंक दिया और अच्छा मैच देखने को मिला। अंत में, लोला वाइस का दखल हुआ और जैडा उनके बैकफिस्ट मूव का शिकार होकर पहले से धराशाई कोरा जेड पर जा गिरी। रेफरी ने पिन किया और पार्कर Iron Survivor मैच में जगह बना ली।

- लेक्सिस किंग ने बैकस्टेज एडी थॉर्प से अपने गुस्से को कंट्रोल करने को कहा। इसके बाद एडी ने किंग को धमकी दी और फैटल 4 वे मैच में अपना गुस्सा उतारने की बात कही।

- जैडा पार्कर ने लोला वाइस को Underground मैच के लिए रिंग में आने के लिए ललकारा। इसके बाद ऐवा रैन ने आकर पार्कर को कहा कि यह मुकाबला Deadline में होगा। इसके बाद लोला आई और जैडा ने उनके चेहरे पर एल्बो हिट किया।

- एक्शियम Iron Survivor मैच में जगह बनाने के लिए लास्ट चांस फैटल 4 वे मुकाबले का हिस्सा होंगे। उन्होंने Iron Survivor मैच के लिए क्वालीफाई कर चुके नाथन फ्रेजर से सलाह मांगी।

- NXT टैग टीम चैंपियनशिप के अगले चैलेंजर के लिए बैटल रॉयल मैच हुआ। इस मुकाबले में NXT के सभी टीमों ने हिस्सा लिया। इस मैच में जमकर बवाल मचा और रेसलर्स के एलिमिनेट होने का सिलसिला लगातार जारी रहा। अंत में माइल्स ने टैंक और लूसियन को एलिमिनेट करके जीत हासिल की। अब नो कार्टर कैच क्रू को Deadline में फ्रैक्सियम के खिलाफ टैग टीम टाइटल मैच मिलेगा।

- NXT चैंपियन ट्रिक विलियम्स और रिज हॉलैंड के बीच मीटिंग को होस्ट करने के लिए दिग्गज एरिक बिशफ रिंग में मौजूद थे। बिशफ ने ट्रिक की तारीफ की और रिज के लिए कड़े शब्दों का इस्तेमाल किया। वहीं, हॉलैंड ने एरिक के साथ-साथ विलियम्स पर तंज कसा। ट्रिक विलियम्स ने भी रिज हॉलैंड पर जमकर निशाना साधा। जल्द ही, इन दोनों सुपरस्टार्स के बीच ब्रॉल शुरू हो गया और रिज ने ट्रिक को कमेंट्री टेबल पर रिडीमर देकर धराशाई कर दिया। इस वजह से विलियम्स को स्ट्रेचर के जरिए हॉस्पिटल ले जाया गया।

- कार्मेन पेट्रोविक का निकिता लांयस के खिलाफ मैच देखने को मिला। इस मुकाबले में इन दोनों सुपरस्टार्स ने एक-दूसरे के खिलाफ अपने बेहतरीन मूव्स का इस्तेमाल किया। अंत में अशांटे एडोनिस ने वहां आकर पेट्रोविक को बड़े मूव से बचाया और निकिता ने उनपर अटैक कर दिया। इसका फायदा उठाकर कार्मेन ने निकिता को राउंडहाउस मूव देकर जीत हासिल की। कार्मेन पेट्रोविक मैच में एडोनिस के दखल से खुश नहीं थीं।

- जिजी डोलिन ने रिटर्न मैच में इजी डेम का सामना किया। इजी ने मुकाबले में डोलिन को कड़ी टक्कर दी। हालांकि, जिजी ने अंत में डेम को जिजी ड्राइवर देकर मैच जीत लिया।

- बैकस्टेज एक्स-पैक ने जे'वॉन एवंस के इंटरव्यू में दखल देकर उनकी काफी तारीफ की और कहा कि उन्हें एवंस में अपनी छवि दिखती है। पैक ने यह भी कहा कि उन्हें उम्मीद है कि जे'वॉन भविष्य में कुछ बड़ा करेंगे। जे'वॉन की खुशी का ठिकाना नहीं था।

- लेक्सिस किंग vs एक्सिऑम vs सेड्रिक एलेक्जेंडर vs एडी थॉर्प का लास्ट चांस फैटल 4 वे मैच देखने को मिला। चारों सुपरस्टार्स ने बेहतरीन परफॉर्मेंस देकर इसे जबरदस्त मैच बनाया और कोई भी आसानी से हारने को तैयार नहीं था। अंत में, एक्सिऑम ने लेक्सिस किंग को गोल्डन रेशियो देकर पिन किया लेकिन एडी थॉर्प ने उन्हें रिंग के बाहर खींचा। जल्द ही, थॉर्प ने लेक्सिस को पिन करते हुए Iron Survivor मैच में जगह बनाई।

- स्टीवी टर्नर और रॉबर्ट स्टोन बैकस्टेज ऐवा रैन के साथ वीडियो कॉल पर थे। ऐवा ने बताया कि चोटिल होने के बावजूद NXT चैंपियन ट्रिक विलियम्स Deadline में मैच लड़ना चाहते हैं।

- कोरा जेड ने ऐवा रैन के ऑफिस में जाकर विमेंस Iron Survivor मैच में जगह बनाने का एक और मौका मांगा। वहीं, एडी थॉर्प ने मेंस Iron Survivor मुकाबला जीतने का दावा किया।

- स्टीवी टर्नर और रॉबर्ट स्टोन एक मिस्ट्री स्टार को वापसी करते देखकर हक्के-बक्के रह गए।

- NXT विमेंस चैंपियन रॉक्सेन परेज़ ने प्रोमो देते हुए कहा कि उन्होंने सभी तगड़े प्रतिद्वंदियों को हराकर अपना टाइटल रिटेन कर लिया है। इसके बाद विमेंस Iron Survivor मैच में शामिल सोल रूका, जारिया, स्टैफनी वकेर और जूलिया आ गईं लेकिन रेन सिंकलेयर दिखाई नहीं दीं। जल्द ही, वहां ब्रॉल की शुरूआत हो गई। जब रॉक्सेन ने ब्रॉल से बचकर भागना चाहा तो रेन ने उनपर हमला करते हुए उन्हें धराशाई कर दिया और टाइटल के साथ पोज दिया।

- बैकस्टेज रेफरी ने मेडिकल टीम की मांग की और एडी थॉर्प धराशाई दिखाई दिए। शायद यह उसी मिस्ट्री स्टार का काम है।

