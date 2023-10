WWE NXT रिजल्ट्स: John Cena और Roman Reigns के फैक्शन के आने का हुआ ऐलान, मेन इवेंट में बड़ा हील चीटिंग से एक बार फिर बना चैंपियन

NXT: WWE NXT का इस हफ्ते का एपिसोड अब समाप्त हो चुका है। डॉमिनिक मिस्टीरियो (Dominik Mysterio) एक बार फिर नॉर्थ अमेरिकन चैंपियन बन गए। इसके अलावा जॉन सीना (John Cena) और रोमन रेंस (Roman Reigns) के ब्लडलाइन फैक्शन के आने का ऐलान हुआ। आइए ज्यादा देर ना करते हुए इस हफ्ते WWE NXT के रिजल्ट्स पर एक नज़र डालते हैं।

WWE NXT की शुरूआत बैकी लिंच ने की

- बैकी लिंच ने NXT की शुरुआत करते हुए टाइटल जीत को सेलिब्रेट किया और कहा कि No Mercy में वो और टिफनी स्ट्रैटन चोटिल हो गईं थी। NXT चैंपियन बैकी लिंच ने Halloween Havoc में अपने चैलेंजर को लेकर बात की। जल्द ही, लाइरा वल्कीरिया ने आकर कहा कि साल 2014 में उन्होंने पहली बार NXT को देखा था और उस एपिसोड में हुए बैकी के डेब्यू को लेकर बात की। लाइरा ने आयरिश रेसलिंग को मैप पर लाने का बैकी को श्रेय देते हुए उन्हें टाइटल के लिए चैलेंज कर दिया। इसके बाद इंडी हार्टवेल और रॉक्सेन पेरेज़ ने भी आकर टाइटल मैच लड़ने की इच्छा जाहिर की। बैकी लिंच ने ऐलान किया कि वो लाइरा वल्कीरिया vs इंडी हार्टवेल vs रॉक्सेन पेरेज़ के मैच के विजेता के खिलाफ Halloween Havoc में अपना टाइटल डिफेंड करेंगी।

WWE NXT में टाइलर बेट & बुच vs गैलस (जो & मार्क कॉफी)

- टाइलर बेट & बुच का टैग टीम मैच में गैलस से सामना हुआ और इस मुकाबले की शुरूआत बुच & मार्क कॉफी ने की। शुरुआत में बुच ने मैच में अपना कंट्रोल बनाया लेकिन जल्द ही, जो ने ध्यान भटकाकर गैलस की मुकाबले में वापसी करा दी। वहीं, अंत में टाइलर बेट ने मार्क कॉफी को अपना फिनिशर देकर पिन करते हुए अपनी टीम को जीत दिला दी। मैच के बाद गैलस ने बुच पर हमला कर दिया लेकिन रिज हॉलैंड ने आकर उन्हें बचा लिया।

नतीजा: टाइलर बेट & बुच ने गैलस को हराया।

WWE NXT चैंपियन इल्ज़ा ड्रैगूनोव का सैगमेंट

- इल्ज़ा ड्रैगूनोव अपनी जीत सेलिब्रेट कर रहे थे कि तभी नॉर्थ अमेरिकन चैंपियन ट्रिक विलियम्स भी वहां आ गए। उन्होंने एक-दूसरे को बधाई दी और जल्द ही, कार्मेलो हेज़ ने आकर कहा कि उन्हें पता था कि ट्रिक टाइटल जीत लेंगे। कार्मेलो को अभी भी संदेह था कि ट्रिक आज डॉमिनिक मिस्टीरियो के खिलाफ अपना टाइटल डिफेंड कर पाएंगे या नहीं। इसके बाद डॉमिनिक ने कहा कि ट्रिक चैंपियन बनने के बावजूद कार्मेलो की छत्र-छाया में हैं। कार्मेलो हेज़ ने कहा कि जजमेंट डे डॉमिनिक को एक बार फिर चैंपियन बनाने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं और हेज़ मैच के दौरान रिंगसाइड पर रहना चाहते थे। ट्रिक विलियम्स इसके लिए तैयार नहीं हुए।

इंडी हार्टवेल vs लाइरा वल्कीरिया vs रॉक्सेन पेरेज़ (NXT विमेंस चैंपियनशिप नंबर कंटेंडर्स मैच)

- NXT विमेंस चैंपियनशिप के नंबर वन कंटेंडर के लिए हुए इस मैच में इन तीनों सुपरस्टार्स के रिंग के अंदर-बाहर दोनों जगह जबरदस्त फाइट देखने को मिली। रॉक्सेन पेरेज़ ने इंडी हार्टवेल को पॉप रॉक्स देकर पिन किया लेकिन कियाना जेम्स ने आकर पेरेज़ को रिंग के बाहर खींच लिया। जल्द ही, बैकी लिंच ने जेम्स पर हमला करते हुए उन्हें सबक सिखाया। इसके बाद लाइरा वल्कीरिया ने इंडी हार्टवेल को डाइविंग स्पलैश देकर पिन करते हुए मैच जीत लिया।

नतीजा: लाइरा वल्कीरिया ने जीता मैच।

- ब्रॉन ब्रेकर ने बैकस्टेज कार्मेलो हेज़ से कहा कि उन्हें पता है कि टाइटल और दोस्त खोने पर कैसा लगता है। ब्रॉन ने हेज़ और ट्रिक विलियम्स की दोस्ती में दरार डालने की कोशिश की और उन्होंने कार्मेलो को ट्रिक पर हमला करने को कहा।

WWE NXT में जिजी डोलिन vs ब्लेयर डेवनपोर्ट

- जिजी डोलिन ने मैच शुरू होने के पहले ही ब्लेयर डेवनपोर्ट पर हमला कर दिया। ब्लेयर ने मैच शुरू होने के बाद जिजी को कुछ बिग किक्स जड़ दिए। इसके बाद जिजी डोलिन की मैच में वापसी हुई और उन्होंने डोलिन को कुछ क्लोथ्सलाइन दे दिए। जल्द ही, ब्लेयर ने स्टील चेयर लेकर डोलिन पर हमला करना चाहा लेकिन रेफरी उनसे चेयर छीनने लगे। इसी बीच जिजी डोलिन ने ब्लेयर डेवनपोर्ट को रोलअप के जरिए पिन करते हुए मैच जीत लिया।

नतीजा: जिजी डोलिन ने ब्लेयर डेवनपोर्ट को हराया।

- रॉक्सेन पेरेज़ को मिल रहे लगातार मौकों से कियाना जेम्स नाखुश थीं। उन्होंने कहा कि वो अगले हफ्ते रॉक्सेन पेरेज़ vs ओस्का मैच के बाद पेरेज़ का बुरा हाल कर देंगी।

- NXT विमेंस ब्रेकआउट टूर्नामेंट के डिटेल्स मिले और इस टूर्नामेंट के पहले मुकाबले की शुरुआत हुई।

WWE NXT में केलानी जॉर्डन vs इजी डेम

- केलानी जॉर्डन ने मैच शुरू होने के बाद इजी डेम को स्ट्राइक्स और क्लोथ्सलाइन दे दिया। जल्द ही, इजी डेम ने मैच में अपना कंट्रोल बनाया और जॉर्डन को बिग स्लैम दे दिया। इसके बाद भी इन दोनों के बीच कांटे की टक्कर जारी रही। वहीं, अंत में केलानी जॉर्डन ने इजी डेम को स्प्रिंगबोर्ड मूनसॉल्ट देकर पिन करते हुए मैच जीत लिया।

नतीजा: केलानी जॉर्डन ने इजी जॉर्डन को हराया।

- थिया हेल के मैच के दौरान आंद्रे चेस & ड्यूक हुडसन रिंगसाइड पर रहना चाहते थे। हेल नहीं कहना चाहती थीं लेकिन जेसी जेन ने मैच के दौरान उन दोनों को रिंगसाइड पर रहने को कहा।

WWE NXT में थिया हेल & जेसी जेन vs इलेक्ट्रा लोपेज & लोला वाइस

- इलेक्ट्रा लोपेज & लोला वाइस ने शुरुआत में अपना दबदबा बनाया और उन्होंने थिया हेल को रिंग में अकेला कर दिया। इसके बाद जेसी जेन टैग लेकर रिंग में आईं और उन्होंने अपने प्रतिद्वंदियों को धराशाई कर दिया। अंत में, थिया हेल ने इलेक्ट्रा लोपेज को किमुरा लॉक में जकड़कर उन्हें टैप आउट करने पर मजबूर कर दिया।

नतीजा: थिया हेल & जेसी जेन ने इलेक्ट्रा लोपेज & लोला वाइस को हराया।

- कार्मेलो हेज़ ने बैकस्टेज कहा कि वो ब्रॉन ब्रेकर की सलाह नहीं मानेंगे बल्कि अगले हफ्ते उनके खिलाफ मैच लड़ेंगे। हेज़ ने खुलासा किया कि उन्होंने जॉन सीना से बात की थी और वो अगले हफ्ते उनके मैच के दौरान रिंगसाइड पर मौजूद रहेंगे।

WWE NXT के मेन इवेंट में ट्रिक विलियम्स vs डॉमिनिक मिस्टीरियो (नॉर्थ अमेरिकन चैंपियनशिप मैच)

- WWE NXT के मेन इवेंट में ट्रिक विलियम्स ने डॉमिनिक मिस्टीरियो के खिलाफ मैच में अपना नॉर्थ अमेरिकन टाइटल डिफेंड किया। जल्द ही, डेमियन प्रीस्ट & फिन बैलर रिंगसाइड पर आ गए और ट्रिक का ध्यान भटके होने का फायदा उठाकर डॉमिनिक ने उनपर दबदबा बना लिया। डॉमिनिक ने ट्रिक को दो वर्टिकल सुपलेक्स जड़ दिए और जल्द ही, विलियम्स ने भी अपने प्रतिद्वंदी को सुपलेक्स जड़ दिया। रिया रिप्ली ने अपना टाइटल रिंग में भेजकर नॉर्थ अमेरिकन चैंपियन का ध्यान भटकाया और इसका फायदा उठाकर डॉमिनिक मिस्टीरियो ने टाइटल पर ट्रिक विलियम्स को DDT दे दिया। अंत में, जेडी मैकडॉनघ रिंग में आ गए और ट्रिक ने उन्हें धराशाई कर दिया। इसके बाद फिन बैलर ने पीछे से विलियम्स पर हमला किया। इसका फायदा उठाकर डॉमिनिक ने ट्रिक को स्पलैश देकर पिन करते हुए एक बार फिर टाइटल हासिल किया।

नतीजा: डॉमिनिक मिस्टीरियो बने नए NXT नॉर्थ अमेरिकन चैंपियन।

- पॉल हेमन मैच के बाद नज़र आए और उन्होंने कहा कि कार्मेलो हेज़ का जॉन सीना की सलाह मानने का मतलब है कि वो भी ब्लडलाइन के दुश्मन हैं। पॉल ने कहा कि रोमन रेंस ने उन्हें ब्रॉन ब्रेकर को सपोर्ट करने को कहा है इसलिए वो अगले हफ्ते ब्रेकर के कॉर्नर में मौजूद रहेंगे।