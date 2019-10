WWE NXT रिजल्ट्स और वीडियो हाइलाइट्स: 16 अक्टूबर, 2019 Ashutosh Singh FOLLOW ANALYST टॉप 5 / टॉप 10 311 // 17 Oct 2019, 12:47 IST SHARE Share Options × Facebook Twitter Flipboard Reddit Google+ Email

WWE NXT

NXT में पिछले हफ्ते पूर्व NXT चैंपियन टॉमैसो सिएम्पा ने वापसी की थी। उनकी वापसी के बाद से ही इस बार के शो के सभी की निगाहें टिक गई थी क्योंकि वो काफी समय बाद इन रिंग एक्शन ने भी वापसी कर रहे थे। इसके अलावा शो में एक बार फिर से कई यादगार मैच भी देखने को मिले। तो आइये जानते हैं इस बार शो के रिजल्ट्स के बारें में:

#टॉमैसो सिएम्पा बनाम एंगल गार्जा



टॉमैसो सिएम्पा इस मैच के शुरुआत में ही टॉमैसो सिएम्पा ने एंगल गार्जा पर अपनी पकड़ बना ली। उन्होंने लगतार उन पर हमला करते हुए मैच में जीत हासिल करने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने ने भी वापसी करते हुए टॉमैसो सिएम्पा को ड्राप किक से हिट किया लेकिन वो इस मैच में ज्यादा देर तक टॉमैसो के सामने टिक नहीं पाए और उन्होंने डीडीटी हिट कर के इस मैच में जीत हासिल की। नतीजा: टॉमैसो सिएम्पा ने एंगल गार्जा को पिनफॉल से हराया. इस मैच के बाद रिंग के चारों तरफ अनडिस्प्यूटेड एरा ने टॉमैसो सिएम्पा को घेरने की कोशिश की। जिस पर उन्होंने रिंग में चेयर ले आए। जिसके बाद कैली ओ रायली ने मुरो रनालो पर यूएसबी फेंक कर उन्हें उसे देखने के बाद को कहा। हालांकि इसके बाद एडम कोल रिंग में चले और वो टॉमैसो सिएम्पा को काफी देर तक देखते रहे। इसके बाद बैकस्टेज में ड्रीम बेहोश हो कर पड़े थे। जिस पर रोड्रिक स्ट्रॉन्ग ने प्रोमो करते हुए कहा कि जो भी अनडिस्प्यूटेड एरा के खिलाफ खड़ा होगा, उसका यही हाल होगा।

#वन-टू (ओने लोर्कन, डैनी बूर्च) बनाम इमप्रिमियम



इस टैग टीम मैच में फैंस को एक बार फिर से एक सॉलिड एक्शन देखने को मिला। इस मैच में इमप्रिमियम पूरे मुकाबले में वन-टू पर भारी दिखे। वन-टू ने कई बार मैच में वापसी की लेकिन उनकी हर बार कोशिश नाकाम रही। मुकाबले में अंत में इमप्रिमियम ने यूरोपियन बम दे कर इस मुकाबले में जीत हासिल की। नतीजा: इमप्रिमियम ने वन-टू को हराया। 1 / 3 NEXT Advertisement

