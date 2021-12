WWE में रोमन रेंस के भाई की जबरदस्त विनिंग स्ट्रीक जारी, द ब्लडलाइन को भी दिया ट्रिब्यूट

WWE NXT 2.0 के अंतिम एपिसोड में सोलो सिकोआ (Solo Sikoa) ने द ब्लडलाइन (The Bloodline) को ट्रिब्यूट दिया। रिकिशी (Rikishi) के बेटे सेफा फाटू इस समय NXT में सोलो सिकोआ के नाम से लड़ रहे हैं। असल में वो स्मैकडाउन (SmackDown) टैग टीम चैंपियंस द उसोज़ (The Usos) के छोटे भाई हैं। वो भी समोअन परिवार का हिस्सा हैं। इसी कारण लगता है भविष्य में वो भी द उसोज़ और रोमन रेंस (Roman Reigns) के फैक्शन द ब्लडलाइन में शामिल हो सकते हैं।

NXT के एपिसोड में सोलो सिकोआ का मैच डेब्यू कर रहे एडरिस एनोफ से हुआ था। इस मैच में सोलो ने जीत दर्ज कर ली थी। मैच के बाद बोआ ने आकर उनपर हमला किया लेकिन एनोफ ने उन्हें बचा लिया और फिर सोलो ने बोआ की बुरी हालत कर दी। इसके बाद उन्होंने ब्लडलाइन का "We The Ones" वाला पोज़ दिया और फिर बैकस्टेज चले गए। उनका गिमिक इस समय पूरी तरह अलग है और इस दौरान उनका अपने भाइयों को ट्रिब्यूट देखना काफी शॉकिंग चीज़ रही है।

WWE में सोलो सिकोआ की अब तक हार नहीं हुई है

सोलो सिकोआ ने अगस्त में WWE के साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन किया था और फिर परफॉर्मेंस सेंटर में ट्रेनिंग की। हालांकि, उनका जल्द ही NXT Halloween Havoc में डेब्यू हुआ। उन्होंने NXT 2.0 और 205 Live में काम किया है। कोई भी सुपरस्टार अब तक उन्हें रोक नहीं पाया है और उन्हें अभी तक हार नहीं मिली है। WWE उन्हें इस समय ताकतवर दिखाने की कोशिश कर रहा है और यह सही मायने में काफी अच्छी चीज़ है।

SmackDown में द ब्लडलाइन का जबरदस्त तरीके से दबदबा रहा है। इस फैक्शन के पास SmackDown के ज्यादातर टाइटल्स हैं। सिकोआ ने संकेत दे दिए हैं कि जल्द ही वो अपने भाइयों के साथ जुड़ सकते हैं। उसोज़ ने पहले ही सोलो के ब्लडलाइन में शामिल होने के संकेत दिए हैं। वो फैक्शन में जुड़कर मिड-कार्ड स्टार के रूप में जबरदस्त प्रदर्शन कर सकते हैं। अब देखना होगा कि सही मायने में सोलो को रोमन रेंस अपने साथ जोड़ते हैं या नहीं।

Edited by Ujjaval Palanpure