WWE NXT Vengeance Day 2023 का फाइनल मैच कार्ड: दिग्गजों का किसके खिलाफ होगा मैच?

NXT Vengeance Day 2023: WWE के NXT ब्रांड का अगला इवेंट वेंजेंस डे (Vengeance Day 2023) काफी शानदार रहने वाला है। WWE ने अपने इस प्रीमियम लाइव इवेंट को खास बनाने की पूरी तैयारी कर ली है और ढेरों जबरदस्त मैचों का ऐलान किया जा चुका है। दरअसल, इस शो में पांच चैंपियनशिप मुकाबले देखने को मिलेंगे और एक नॉन-टाइटल मैच बुक किया जाने वाला है।

WWE काफी समय से NXT के एपिसोड्स द्वारा Vengeance Day इवेंट के लिए हाइप बना रहा था और स्टोरीलाइंस तैयार कर रहा था। हालांकि, अब इस शो के आयोजन में कुछ ही दिन रह गए हैं। आपको बता दें कि 4 फरवरी 2023 (भारत में 5 फरवरी) को यह शो लाइव प्रसारित होगा। Vengeance Day का मैच कार्ड बहुत ही जबरदस्त नज़र आ रहा है।

WWE ने अपने ब्रांड के लगभग हर बड़े स्टार को इस शो में बुक करने का प्रयास किया है। खैर, आइए NXT Vengeance Day 2023 इवेंट के मैच कार्ड पर एक नज़र डालते हैं।

NXT Vengeance Day 2023 के लिए WWE ने कौन-कौन से मुकाबले तय किए हैं?

- कटाना चांस और केडन कार्टर (c) vs फैलन हेनली और कियाना जेम्स (NXT विमेंस टैग टीम चैंपियनशिप मैच)

- द न्यू डे (c) vs गैलस (मार्क कॉफी और वुल्फगैंग) vs प्रीटी डेडली vs चेस यूनिवर्सिटी (NXT टैग टीम चैंपियनशिप के लिए फैटल 4 वे मैच)

- अपोलो क्रूज़ vs कार्मेलो हेज (टू आउट ऑफ थ्री फॉल्स मैच)

- वेस ली (c) vs डाइजैक (NXT नॉर्थ अमेरिकन चैंपियनशिप मैच)

- रॉक्सेन परेज़ (c) vs जिजी डोलिन vs जेसी जेन (NXT विमेंस चैंपियनशिप के लिए ट्रिपल थ्रेट मैच)

- ब्रॉन ब्रेकर (c) vs ग्रेसन वॉलर (NXT चैंपियनशिप के लिए स्टील केज मैच)

(अभी तक WWE ने NXT Vengeance Day के लिए इन 6 मैचों का ऐलान किया है।)

इस प्रीमियम लाइव इवेंट में सभी की नज़रें मुख्य रूप से ब्रॉन ब्रेकर और ग्रेसन वॉलर के मैच पर होंगी। दोनों के बीच होने वाले स्टील केज मैच को मेन इवेंट में बुक किया जा सकता है। इस मैच कार्ड ने फैंस की उम्मीदें बढ़ा दी है। इसी कारण देखना होगा कि यह उस स्तर पर प्रभावित कर पाता है, या नहीं।

