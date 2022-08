"जहां भी आप देखोगे......" - WWE दिग्गज ने Roman Reigns की तारीफ़ों के बांधे पुल

दिग्गज ने रोमन रेंस की जमकर तारीफ की

Roman Reigns: WWE में 2020 में रोमन रेंस (Roman Reigns) की वापसी के बाद से ही पॉल हेमन (Paul Heyman) उनसे जुड़े रहे हैं। अब Clash at the Castle के बड़े मैच से पहले पॉल हेमन (Paul Heyman) ने ट्राइबल चीफ की तारीफ की है। हेमन ने अपने इंस्टाग्राम हैंडल पर अपने साथ द ब्लडलाइन मेंबर्स की तस्वीर शेयर की है।

दिग्गज WWE मैनेजर ने कैप्शन में लिखा:

"आप जहां भी देखेंगे, वहां आपको सबसे महान सुपरस्टार नजर आएगा।"

वेल्स में होने वाले इवेंट, Clash at the Castle में रोमन रेंस को ड्रू मैकइंटायर के खिलाफ अपने अनडिस्प्यूटेड WWE यूनिवर्सल टाइटल को डिफेंड करना है। उनका पिछला टाइटल डिफेंस SummerSlam 2022 में आया, जहां उन्होंने ब्रॉक लैसनर को मात दी थी।

WWE सुपरस्टार ड्रू मैकइंटायर ने रोमन रेंस की कमजोरी के बारे में बताया

SmackDown के एक हालिया एपिसोड में रोमन रेंस और ड्रू मैकइंटायर आमने-सामने आए और उस सैगमेंट में मैकइंटायर अपने विरोधी पर भारी पड़े थे। उस समय ट्राइबल चीफ ने द उसोज के बिना एंट्री ली और ये फैसला आगे चलकर उन्हीं पर भारी पड़ा।

El de Brunch WWE को दिए इंटरव्यू में ड्रू मैकइंटायर ने कहा:

"मैंने SmackDown में उन्हें क्लेमोर किक लगाकर अपनी मंशा साफ कर दी है। मेरा कहना है कि, 'द ब्लडलाइन के बिना आप एक आम व्यक्ति हैं, बहुत काबिल और टैलेंटेड हैं।' मगर हमेशा एक ऐसा व्यक्ति होता है जो आपसे भी ज्यादा मेहनत कर रहा होता है। पिछले 2 सालों में उनके अंदर ये भ्रम पैदा हो गया है कि ऐसा कोई रेसलर नहीं जो उनसे ज्यादा कड़ी मेहनत करता हो। मगर ड्रू मैकइंटायर उन्हें हराने की काबिलियत रखता है।"

कई महीनों से द उसोज, रोमन रेंस को चैंपियनशिप मैचों में जीतने में मदद करते आए हैं। ये देखना दिलचस्प होगा की Clash at the Castle में जे उसो और जिमी उसो से निपटने के लिए ड्रू मैकइंटायर क्या करते हैं। रोमन vs मैकइंटायर मैच में द उसोज के दखल की संभावनाएं इसलिए भी अधिक होंगी क्योंकि Clash at the Castle में उन्हें अभी तक कोई मैच नहीं मिला है।

WWE और रेसलिंग से जुड़ी तमाम बड़ी खबरों के साथ-साथ अपडेट्स, लाइव रिजल्ट्स को हमारे Facebook page पर पाएं।

LIVE POLL Q. 0 votes so far

Edited by Neeraj sharma