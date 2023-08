3 कारण क्यों WWE Payback 2023 में Solo Sikoa vs Jimmy Uso vs Jey Uso मैच कराना चाहिए 

Payback 2023: WWE SummerSlam 2023 के अंत में द ब्लडलाइन (The Bloodline) की स्टोरीलाइन ने रोचक मोड़ ले लिया था। याद दिला दें, समरस्लैम (SummerSlam) 2023 के मेन इवेंट में जिमी उसो (Jimmy Uso) ने वापसी के बाद जे उसो (Jey Uso) पर हमला करके रोमन रेंस (Roman Reigns) की जीत में अहम भूमिका निभाई थी। अब अगले इवेंट पेबैक (Payback) 2023 में इन दोनों सुपरस्टार्स के बीच मैच होने की संभावना लग रही है।

द उसोज़ के भाई सोलो सिकोआ भी द ब्लडलाइन की स्टोरीलाइन का मुख्य हिस्सा रहे हैं। यही कारण है कि WWE का Payback 2023 में जे उसो, जिमी उसो और सोलो सिकोआ के बीच ट्रिपल थ्रेट मैच कराना काफी शानदार साबित हो सकता है। इस आर्टिकल में हम ऐसे 3 कारणों का जिक्र करने वाले हैं कि क्यों WWE Payback 2023 में जे उसो vs जिमी उसो vs सोलो सिकोआ का ट्रिपल थ्रेट मैच कराना चाहिए।

3- WWE सुपरस्टार सोलो सिकोआ के SummerSlam की तरह Payback 2023 के मैच कार्ड से भी बाहर होने का खतरा बना हुआ है

सोलो सिकोआ काफी समय से रोमन रेंस के साथ WWE के सबसे बेहतरीन स्टोरीलाइंस में से एक का हिस्सा हैं। हालांकि, द ब्लडलाइन स्टोरीलाइन का हिस्सा होने की वजह से सोलो सिकोआ को बड़े इवेंट्स में खुद को सिंगल्स स्टार के रूप में साबित करने के ज्यादा मौके नहीं दिए गए हैं। देखा जाए तो इस वक्त द ब्लडलाइन की स्टोरीलाइन में WWE ने जे और जिमी उसो की दुश्मनी पर ध्यान फोकस कर लिया है।

इस वजह से Payback 2023 में जे उसो vs जिमी उसो मैच होने और सोलो सिकोआ के इस इवेंट के मैच कार्ड से बाहर होने का खतरा बढ़ चुका है। देखा जाए तो सोलो सिकोआ को SummerSlam 2023 में भी मैच लड़ने का मौका नहीं दिया गया था। यही कारण है कि WWE को Payback 2023 में जे उसो vs सोलो सिकोआ vs जिमी उसो मैच कराना चाहिए।

2- WWE Payback 2023 में ट्रिपल थ्रेट मैच के जरिए इन तीनों में से बेहतर सुपरस्टार का पता चल जाएगा

इस बात में कोई शक नहीं है कि रोमन रेंस इस वक्त WWE में मौजूद समोअन फैमिली के सबसे बेहतरीन सुपरस्टार हैं। द उसोज़ और सोलो सिकोआ भी इस फैमिली से ताल्लुक रखते हैं। हालांकि, इस वक्त यह कहना मुश्किल है कि इन तीनों में से बेहतर सुपरस्टार कौन है और इन तीनों के बीच मैच कराके ही सही निर्णय पर पहुंचा जा सकता है।

देखा जाए तो मौजूदा समय में जे उसो, सोलो सिकोआ और जिमी उसो एक-दूसरे के दुश्मन बन चुके हैं। यही कारण है कि इन तीनों सुपरस्टार्स के बीच ट्रिपल थ्रेट मैच कराने का यह सही समय है और इस बड़े मुकाबले को होस्ट करने के लिए Payback 2023 बिल्कुल सही जगह है।

1- WWE में अक्सर सगे भाइयों के बीच ट्रिपल थ्रेट मैच देखने को नहीं मिलता

WWE में भाइयों के बीच पहले भी सिंगल्स और टैग मैच देखने को मिल चुके हैं। हालांकि, WWE में सगे भाइयों के बीच ट्रिपल थ्रेट मैच होना काफी दुर्लभ चीज़ है और इस वक्त द ब्लडलाइन की स्टोरीलाइन के हिसाब से यह मैच कराने का मतलब बनता है। यही कारण है कि WWE को यह स्पेशल मैच कराने का मौका हाथ से जाने नहीं देना चाहिए।

देखा जाए तो इस ट्रिपल थ्रेट मुकाबले में ना केवल बेहतरीन स्टोरीटेलिंग देखने को मिलेगी बल्कि द उसोज़ और सोलो सिकोआ से धमाकेदार एक्शन भी देखने को मिलेगा। अधिकतर फैंस भी यह मैच देखना पसंद करेंगे। अगर WWE Payback 2023 में यह ट्रिपल थ्रेट मुकाबला बुक करती है तो यह इस इवेंट के सबसे बेहतरीन मैचों में से एक साबित हो सकता है।