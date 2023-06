WWE Raw के जबरदस्त एपिसोड के बाद भी फैंस का फूटा गुस्सा, फेमस Superstar के नज़र नहीं आने के बाद फैंस ने ट्विटर पर निकाली भड़ास 

Raw: WWE Raw का इस हफ्ते का एपिसोड अब समाप्त हो चुका है। रॉ (Raw) के इस एपिसोड के दौरान लोगन पॉल (Logan Paul) और टॉमैसो चैम्पा (Tomasso Ciampa) की वापसी देखने को मिली। इसके अलावा शो में वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियन सैथ रॉलिंस (Seth Rollins) पर खतरनाक हमला हुआ।

साथ ही, दिग्गज ट्रिश स्ट्रेटस ने मैच लड़कर विमेंस Money in the Bank लैडर मुकाबले में जगह बनाई। वहीं, शो का अंत जजमेंट डे vs कोडी रोड्स, सैमी ज़ेन & केविन ओवेंस के जबरदस्त सिक्स-मैन टैग टीम मुकाबले के जरिए हुआ था। अब इस हफ्ते WWE Raw के एपिसोड को लेकर ट्विटर पर फैंस से तरह-तरह की प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं।

WWE Raw के एपिसोड को लेकर ट्विटर पर फैंस ने दी जबरदस्त प्रतिक्रियाएं

(अच्छा शो था, काश जॉनी गार्गानो इस शो का हिस्सा होते, वो यह डिजर्व करते हैं।)

Maad❤️‍🔥 @Mottomaad Crowd was on too @WWE That main event wasCrowd was ontoo @WWE That main event was 🔥🔥🔥🔥🔥 Crowd was on 🔥🔥🔥 too

(मेन इवेंट काफी शानदार था। क्राउड का रिएक्शन देखने लायक था।)

(जॉनी गार्गानो का अपने होमटाउन में नज़र नहीं आना निराशाजनक था।)

Seanzviewent on Youtube #1 FOR #WWE @SeanzviewEnt88 @WWE I'm not a WWE APOLOGIST, but I will say when it was good , great, bad , awful or indifferent. Tonight RAW HIT on many levels. It was a fun ride. 8 out of 10. I would re-watch this again! @WWE I'm not a WWE APOLOGIST, but I will say when it was good , great, bad , awful or indifferent. Tonight RAW HIT on many levels. It was a fun ride. 8 out of 10. I would re-watch this again!

(मैं WWE का समर्थक नहीं हूं, लेकिन मैं कहूंगा जब यह अच्छा या बुरा होगा। आज का Raw कई स्तर पर हिट रहा। मैं इसे 10 में से 8 नंबर दूंगा। मैं इसे एक बार फिर देखूंगा।)

Homelessville @Homelessville1

- Ciampa returned

- Crowd was on fire



Solid Show but I thought Gargano was gonna reunite with Ciampa tonight @WWE - Awesome main event- Ciampa returned- Crowd was on fireSolid Show but I thought Gargano was gonna reunite with Ciampa tonight @WWE - Awesome main event - Ciampa returned - Crowd was on fireSolid Show but I thought Gargano was gonna reunite with Ciampa tonight

(मेन इवेंट शानदार था। चैम्पा की वापसी हुई। क्राउड काफी उत्साहित लग रही थी। अच्छा शो था लेकिन मुझे लगा था कि गार्गानो आज चैम्पा के साथ रियूनाइट करेंगे।)

(जॉनी गार्गानो कहां हैं?)

(जॉनी गार्गानो के नहीं होने की वजह से मैं इस शो को 10 में से 3 नंबर दूंगा।)

Jason Barker @trumpbarker7_4 @WWE It was mostly filler, horrible endings to the women's matches, way too many rematches, main event was good and I am loving the importance being put into the judgment Day. Logan Paul being put in the money in the bank match without a qualifier?! Wish the 50/50 booking would stop. @WWE It was mostly filler, horrible endings to the women's matches, way too many rematches, main event was good and I am loving the importance being put into the judgment Day. Logan Paul being put in the money in the bank match without a qualifier?! Wish the 50/50 booking would stop.

(Raw का यह एपिसोड ज्यादातर वक्त साधारण रहा। विमेंस मैचों के एंडिंग कुछ खास नहीं थे, कई रीमैच देखने को मिले, मेन इवेंट अच्छा था और जजमेंट डे को महत्व मिलता हुआ देखकर अच्छा लगा। लोगन पॉल को बिना क्वालीफायर लड़े Money in the Bank मैच में डाल दिया गया? काश यह 50/50 बुकिंग बंद हो जाती।)

बता दें, इस हफ्ते Raw के एपिसोड का आयोजन जॉनी गार्गानो के होमटाउन में कराया गया था। यही कारण है कि जॉनी को इस शो का हिस्सा नहीं बनाए जाने की वजह से कई फैंस WWE से नाराज हैं।

WWE और रेसलिंग से जुड़ी तमाम बड़ी खबरों के साथ-साथ अपडेट्स, लाइव रिजल्ट्स को हमारे Facebook page पर पाएं।

Poll : 0 votes