WWE Raw के धमाकेदार एपिसोड की 10 जबरदस्त तस्वीरें जिन्हें आपको जरूर देखना चाहिए 

WWE में इस समय पूरी तरह से रेसलमेनिया (WrestleMania 38) की बुकिंग देखने को मिल रही है। इसी वजह से रॉ (Raw) और स्मैकडाउन (SmackDown) के एपिसोड्स काफी अहम साबित हो रहे हैं। इस हफ्ते हुआ Raw का एपिसोड बहुत ही ज्यादा जबरदस्त साबित हुआ और खासकर आखिरी घंटे में जो कुछ भी हुआ उसे फैंस बिल्कुल भी नहीं भूल सकते हैं।

आपको बता दें कि इस हफ्ते Raw में सैथ रॉलिंस और केविन ओवेंस vs अल्फा अकादमी, ओमोस vs टी-बार, RK-Bro vs द स्ट्रीट प्रॉफिट्स, टीम बैकी (बैकी लिंच, डूड्रॉप और निकी A.S.H) vs टीम ब्लेयर (बियांका ब्लेयर, रिया रिप्ली और निकी A.S.H), डेमियन प्रीस्ट vs फिन बैलर (यूएस चैंपियनशिप मैच), ऐज का सैगमेंट, डैना ब्रुक और रेजी vs टमीना और अकीरा टोजावा का मुकाबला देखने को मिला।

इसके अलावा यह कहना गलत नहीं होगा कि मौजूदा चैंपियंस के लिए यह एपिसोड यादगार नहीं रहा, लेकिन उनकी नजर आने वाले हफ्ते में मोमेंटम हासिल करने पर होगी। NXT सुपरस्टार और पूर्व चैंपियन टॉमैसो सिएम्पा ने इस हफ्ते रॉबर्ट रूड के खिलाफ मैच लड़ा।

आइए नजर डालते हैं WWE Raw के इस हफ्ते के एपिसोड के 10 जबरदस्त तस्वीरों पर:

#) WWE Raw की शुरुआत में केविन ओवेंस शो देखने को मिला था और इसमें सैथ रॉलिंस के साथ अल्फा अकादमी गेस्ट के रूप में शामिल हुए। इस सैगमेंट के दौरान दोनों टीमों के बीच बहस देखने को मिली और केविन ओवेंस ने इस बीच अल्फा अकादमी के चैड गेबल को स्टनर दे दिया।

WWE Raw में केविन ओवेंस अल्फा अकादमी के चैड गेबल को अपना ट्रेडमार्क स्टनर मूव देते हुए

#) WWE Raw में केविन ओवेंस और सैथ रॉलिंस ने टीम बनाकर अल्फा अकादमी के खिलाफ नॉन-टाइटल मैच लड़ा। इस मैच के अंत में सैथ रॉलिंस ने चैड गेबल को स्टॉम्प दिया और पिन करते हुए अपनी टीम को जीत दिलाई।

WWE सुपरस्टार सैथ रॉलिंस ने स्टॉम्प देते हुए अपनी टीम को चैंपियंस के खिलाफ जीत दिलाई

#) WWE Raw में इस हफ्ते डैना ब्रुक और रेजी का मुकाबला टमीना और अकीरा टोजावा के खिलाफ हुआ। इस मैच में रेजी ने अपनी टीम को जीत दिलाई और फिर डैना ब्रुक ने रेजी को रिंग में किस भी किया।

WWE Raw में मिक्स्ड टैग टीम मैच में जीत दर्ज करने के बाद डैना ब्रुक ने रेजी को किस किया

#) WWE Raw में ओमोस का मैच टी-बार से हुआ। इस मैच के शुरू होने से पहले ही ओमोस ने टी-बार पर अटैक किया और पूरी तरह से दबदबा बनाते हुए बुरी तरह टी-बार को हरा दिया।

WWE Raw में ओमोस सिंगल्स मैच के दौरान टी-बार का बुरा हाल करते हुए

#) WWE Raw में हुए सिक्स विमेंस टैग टीम मैच के दौरान बियांका ब्लेयर ने बैकी लिंच का अपने बाल की चोटी से बुरा हाल कर दिया। ब्लेयर ने चोटी से बुरी तरह बैकी लिंच पर अटैक किया और इसकी वजह से उनके शरीर पर निशान भी पड़ गए थे।

WWE Raw में बियांका ब्लेयर अपनी चोटी से बैकी लिंच का बुरा हाल करते हुए

#) NXT सुपरस्टार टॉमैसो सिएम्पा ने भले ही रॉबर्ट रूड को सिंगल्स मैच में हराया, लेकिन मैच के बाद डर्टी डॉग्स ने उनके ऊपर अटैक कर दिया। इसके अलावा उन्होंने NXT में होने वाले टैग टीम मैच को भी अच्छे तरीके से हाइप किया।

WWE Raw में NXT सुपरस्टार टॉमैसो सिएम्पा के ऊपर अटैक करते हुए डॉल्फ जिगलर और रॉबर्ट रूड

#) Raw में स्ट्रीट प्रॉफिट्स ने टैग टीम मुकाबले में चौंकाते हुए RK-Bro के रैंडी ऑर्टन और रिडल को टैग टीम मैच में हराया। इस मैच में मोंटेज फोर्ड ने रैंडी ऑर्टन को पिन करते हुए इस मैच में अपनी टीम के लिए जीत दर्ज की।

WWE Raw में रैंडी ऑर्टन के ऊपर फ्रॉग स्पलैश मूव लगाते हुए स्ट्रीट प्रॉफिट्स के मोंटेज फोर्ड

#) WWE Raw में डेमियन प्रीस्ट को हराते हुए फिन बैलर ने अपने करियर में पहली बार यूएस चैंपियनशिप को जीता। बैलर ने जुलाई 2019 के बाद WWE के मेन रोस्टर में पहली चैंपियनशिप जीती, लेकिन मैच के बाद प्रीस्ट ने बुरी तरह से फिन बैलर पर अटैक भी किया।

WWE Raw में फिन बैलर को अनाउंसर्स टेबल पर पटकते हुए डेमियन प्रीस्ट

#) ऐज ने पिछले हफ्ते Raw में WrestleMania के लिए चैलेंज दिया था और इस हफ्ते पूर्व चैंपियन एजे स्टाइल्स ने इस चैलेंज को स्वीकार किया। अब दोनों सुपरस्टार्स के बीच WrestleMania 38 में सिंगल्स मैच होगा।

WWE Raw में ऐज के चैलेंज को स्वीकार करते हुए एजे स्टाइल्स

#) एजे स्टाइल्स के खिलाफ मैच बुक होने के बाद ऐज ने अपने प्रतिद्वंदी के ऊपर बुरी तरह अटैक किया। ऐज ने एजे स्टाइल्स के ऊपर स्टील चेयर से बुरी तरह से अटैक करते हुए उनकी हालत खराब कर दी। ऐज का आधिकारिक तौर पर हील टर्न भी हुआ।

WWE में स्टील चेयर से एजे स्टाइल्स का बुरा हाल करते हुए ऐज

Edited by मयंक मेहता