WWE Raw में हुई 3 बहुत बड़ी गलतियां जिन्होंने फैंस को काफी ज्यादा निराश किया 

WWE Raw का एक और एपिसोड खत्म हो गया है। रॉ (Raw) के हालिया एपिसोड में अगले प्रीमियम लाइव इवेंट मनी इन द बैंक (Money in the Bank) का बिल्डअप देखने को मिला। साथ ही कुछ मेंस और विमेंस सुपरस्टार्स ने Money in the Bank लैडर मैच में अपनी जगह को पक्का किया।

शो में कई जबरदस्त मुकाबले और सैगमेंट्स देखने को मिले। न्यू जजमेंट डे ने ऐज को अपनी टीम से बाहर करने का कारण बताया, तो बैकी लिंच और असुका के बीच की दुश्मनी भी आगे बढ़ती हुई दिखाई दी। रिडल और रोमन रेंस के बीच होने वाले अनडिस्प्यूटेड यूनिवर्सल चैंपियनशिप को शानदार तरीके से हाइप किया गया।

इसके अलावा पॉल हेमन ने SmackDown में होने वाले महा-मुकाबले में अहम शर्त भी जोड़ी गई। साथ ही मेन इवेंट में यूएस चैंपियन थ्योरी और बॉबी लैश्ले के बीच पोज डाउन देखने को मिला। हालांकि शो में ऐसे कई गलतियां हुई जिन्होंने फैंस को काफी ज्यादा निराश किया और इस आर्टिकल में हम उन्हीं गलतियों के ऊपर नजर डालेंगे:

#) WWE Raw का मेन इवेंट

हमने आपको ऊपर बताया कि Raw के मेन इवेंट में बॉबी लैश्ले और थ्योरी के बीच पोज डाउन देखने को मिला, जिसे अंत में लैश्ले ने जीता। यह सैगमेंट अच्छा था, लेकिन Raw के पूरे एपिसोड को देखा जाए तो मेन इवेंट के लिए इसे सबसे खराब चॉइस कहना भी गलत नहीं होगा। वीर महान vs रे मिस्टीरियो, सैथ रॉलिंस vs एजे स्टाइल्स या फिर जिमी उसो vs मोंटेज फोर्ड मैच को मेन इवेंट में बुक किया जा सकता है। थ्योरी और लैश्ले के सैगमेंट को मिडकार्ड में फिट किया जा सकता था और इससे फैंस को निराशा भी नहीं होती। WWE ने पिछले कुछ समय में फैंस को Raw के जबरदस्त मेन इवेंट दिए हैं, लेकिन इस हफ्ते लिया गया फैसला बहुत ही ज्यादा गलत था।

#) WWE में सिएम्पा की बुकिंग

सिएम्पा को कुछ समय पहले Raw में ड्राफ्ट किया गया था। उनके नाम और थीम म्यूजिक में भी बदलाव किया गया। हालांकि अभी तक कंपनी के पास उनके लिए कोई प्लान नहीं है और यहां तक कि इस हफ्ते Raw में उन्हें हार का सामना करना पड़ा। इसके अलावा सिएम्पा की एंट्री तक को प्ले नहीं किया गया, जोकि बहुत बड़ी गलती थी। सिएम्पा कुछ हफ्ते पहले तक बिना किसी वजह के अली पर अटैक कर रहे थे और उस कहानी को भी बीच में छोड़ दिया गया। सिएम्पा जैसे सुपरस्टार्स के लिए इस तरह की बुकिंग काफी हैरान करने वाली है और WWE को जल्द ही अपनी इस गलती पर काम करना होगा।

#) WWE में कबतक मिस्टीरियो फैमिली के खिलाफ लड़ेंगे वीर महान?

वीर महान अप्रैल से ही मिस्टीरियो फामिली के खिलाफ लड़ रहे हैं। इस हफ्ते उन्होंने रे मिस्टीरियो का सामना किया और अपने करियर की सबसे बड़ी जीत भी दर्ज की। हालांकि वीर महान को जरूर मजबूत तरीके से आगे बढ़ाया जा रहा है, लेकिन लगभग हर हफ्ते एक ही चीज़ देखकर फैंस निराश होने शुरू हो गए हैं। यह कहानी किस तरफ जा रही है किसी को नहीं पता और इसका अंत कैसे होगा यह भी कहना मुश्किल है। इसी वजह से अब समय आ गया है कि WWE अलग तरीके से वीर महान को बुक करें और जो मोमेंटम उनके पास है उसका फायदा पूरी तरह से उठाया जा सके।

