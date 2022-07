WWE Raw: 4 बड़ी गलतियां जो इस हफ्ते रॉ में देखने को मिलीं 

Raw: WWE Raw का इस हफ्ते का एपिसोड अब समाप्त हो चुका है और मनी इन द बैंक (Money in the Bank) इवेंट के बाद हुए रॉ (Raw) के पहले एपिसोड के जरिए समरस्लैम (SummerSlam) को लेकर बिल्ड-अप देखने को मिला। इसके साथ ही इस शो के दौरान इस इवेंट के लिए यूएस चैंपियन बॉबी लैश्ले (Bobby Lashley) vs थ्योरी (Theory) का बड़ा ंमैच बुक किया गया।

इसके अलावा रेड ब्रांड में SmackDown विमेंस चैंपियन लिव मॉर्गन और आईसी चैंपियन गंथर जैसे ब्लू ब्रांड के सुपरस्टार्स मैच लड़ते हुए दिखाई दिए। Money in the Bank के बाद रेड ब्रांड का पहला एपिसोड होने की वजह से इस शो से काफी उम्मीदें थीं लेकिन इसके बावजूद भी शो में कुछ गलतियां देखने को मिलीं। इस आर्टिकल में हम ऐसी 4 गलतियों का जिक्र करने वाले हैं जो कि इस हफ्ते WWE Raw के एपिसोड के दौरान देखने को मिलीं।

4- WWE Raw में जजमेंट डे को लेकर हुई बड़ी गलती

WWE Raw में इस हफ्ते जजमेंट डे (फिन बैलर & डेमियन प्रीस्ट) ने टैग टीम मैच में रे मिस्टीरियो & डॉमिनिक का सामना किया। इस मैच में रे मिस्टीरियो ने चीटिंग का सहारा लेते हुए DQ के जरिए अपनी टीम को जीत दिलाई। बता दें, यह फिन बैलर & डेमियन प्रीस्ट का टैग टीम के रूप में पहला मैच था इसलिए पहले ही मैच में इस टीम को हार के लिए बुक करना सही नहीं था।

ऐसा लग रहा है कि इस चीज़ के जरिए इन दोनों टीम्स के बीच फिउड जारी रखा गया है और जजमेंट डे ने बैकस्टेज रे & डॉमिनिक पर हमला करके भी इन दोनों सुपरस्टार्स के खिलाफ दुश्मनी जारी रखने के संकेत दिए थे। हालांकि, रे & डॉमिनिक के खिलाफ फिउड करने से जजमेंट डे को उतना फायदा नहीं होगा और जजमेंट डे का किसी बेहतर टैग टीम के खिलाफ फिउड कराने की जरूरत है।

3- बैकी लिंच और असुका की स्टोरीलाइन खींचना

असुका ने दो महीने पहले WWE में वापसी के बाद बैकी लिंच के साथ फिउड की शुरुआत की थी। इसके बाद से ही इन दोनों सुपरस्टार्स का कई मैचों में आमना-सामना हो चुका है। यही कारण है कि इन दोनों सुपरस्टार्स के बीच फिउड जारी रखने का कोई मतलब नहीं बनता था लेकिन इसके बावजूद भी इस हफ्ते Raw में इन दोनों सुपरस्टार्स की स्टोरीलाइन को खींचा गया।

बता दें, इस हफ्ते Raw के मेन इवेंट में बैकी लिंच ने नो होल्ड्स बार्ड मैच में असुका का सामना किया और इस मैच में बैकी ने असुका को हराया था। उम्मीद है कि इस मैच के जरिए इन दोनों सुपरस्टार्स की दुश्मनी समाप्त हो गई है ताकि ये दोनों सुपरस्टार्स किसी नए स्टोरीलाइंस का हिस्सा बन सकें।

2- आईसी चैंपियन गंथर का मुकाबला आर-ट्रुथ से कराना

WWE आईसी चैंपियन गंथर इस हफ्ते Raw में केवल नजर नहीं आए थे बल्कि उन्होंने शो में मैच भी लड़ा था। बता दें, गंथर का रेड ब्रांड में आर-ट्रुथ के खिलाफ मैच देखने को मिला था। यह मैच कुछ खास नहीं था और इस मैच में गंथर ने आसानी से ट्रुथ को हरा दिया था।

देखा जाए तो गंथर को आर-ट्रुथ जैसे सुपरस्टार्स के खिलाफ मैच लड़ने से ज्यादा फायदा नहीं होगा इसलिए इस हफ्ते रेड ब्रांड में उनका मैच ट्रुथ के बजाए किसी टक्कर के सुपरस्टार के खिलाफ कराना चाहिए था। बता दें, गंथर ने मेन रोस्टर डेब्यू के बाद से ही कुछ टैलेंटेड सुपरस्टार्स का जरूर सामना किया है लेकिन उन्हें अभी तक किसी ताकतवर सुपरस्टार के खिलाफ मैच लड़ने का मौका नहीं मिला है।

1- WWE Raw में वीर महान के लिए कोई प्लान नहीं होना

WWE Raw में वीर महान को वापसी के बाद बड़ा पुश दिया गया था। हालांकि, पिछले कई हफ्तों से उन्हें काफी साधारण बुकिंग दी गई है। इस हफ्ते भी वीर महान की साधारण बुकिंग जारी रही और बता दें, वीर महान इस हफ्ते Raw में अली और सेड्रिक एलेक्जेंडर का पीछा करते हुए दिखाई दिए।

इस वजह से वीर महान के मोमेंटम में थोड़ी कमी जरूर आई है और ऐसा लग रहा है कि फिलहाल WWE के पास वीर के लिए कोई प्लान मौजूद नहीं है। देखा जाए तो WWE में SummerSlam के बिल्ड-अप की शुरुआत हो चुकी है और वीर के इस हफ्ते नए फिउड की शुरुआत होनी चाहिए थी ताकि उनका इस इवेंट में मैच देखने को मिल सके।

WWE और रेसलिंग से जुड़ी तमाम बड़ी खबरों के साथ-साथ अपडेट्स, लाइव रिजल्ट्स को हमारे Facebook page पर पाएं।

LIVE POLL Q. 0 votes so far