WWE Raw: 5 बड़ी कहानियां जो शो से सामने आईं 

WWE रॉ (Raw) का इस हफ्ते का एपिसोड अब समाप्त हो चुका है। Raw के इस एपिसोड के जरिए Crown Jewel के लिए बिल्ड-अप अब समाप्त हो चुका है। बता दें, इस हफ्ते Raw के एपिसोड के दौरान Queen of the Ring और King of the Ring टूर्नामेंट के बाकी दो फाइनलिस्ट मिले। इसके अलावा इस हफ्ते के शो के दौरान Raw विमेंस चैंपियन शार्लेट फ्लेयर (Charlotte Flair) अपना टाइटल डिफेंड करते हुए नजर आईं।

वहीं, गोल्डबर्ग (Goldberg) और बॉबी लैश्ले (Bobby Lashley) का बैकस्टेज इंटरव्यू भी देखने को मिला। इसके अलावा King of the Ring के फाइनल में जगह बना चुके फिन बैलर (Finn Balor) ने इस हफ्ते के शो के दौरान बड़ी जीत दर्ज की। साथ ही, इस हफ्ते के शो के दौरान शायना बैजलर की हार ने सभी को चौंका दिया। इन सब चीजों के अलावा भी इस हफ्ते के शो के दौरान काफी कुछ देखने को मिला। आइए ज्यादा देर ना करते हुए इस हफ्ते WWE Raw के एपिसोड से सामने आईं 5 बड़ी कहानियों पर एक नजर डालते हैं।

5- WWE Raw में King & Queen of the Ring के बाकी दो फाइनलिस्ट मिले

इस हफ्ते Raw में King of the Ring और Queen of the Ring के बाकी दो बचे सेमीफाइनल मैच देखने को मिले। बता दें, जेवियर वुड्स इस हफ्ते के शो के दौरान जिंदर महल को हराकर KOTR टूर्नामेंट के फाइनल में जगह बनाने में कामयाब रहे। बता दें, Crown Jewel में होने जा रहे टूर्नामेंट के फाइनल में वुड्स का फिन बैलर से मुकाबला होगा। यह देखना रोचक होगा कि इन दोनों में से कौन सा सुपरस्टार मैच जीतकर King of the Ring टूर्नामेंट का विजेता बनता है।

इस हफ्ते Raw में QOTR टूर्नामेंट के सेमीफाइनल में शायना बैजलर vs डूड्रॉप का मैच देखने को मिला था। ऐसा लग रहा था कि इस मैच में बैजलर की जीत होगी। हालांकि, डूड्रॉप ने इस मैच में बैजलर को हराकर सभी को चौंका दिया। अब टूर्नामेंट के फाइनल में डूड्रॉप का मुकाबला जेलिना वेगा से होगा और यह देखना रोचक होगा कि इन दोनों में से कौन सी सुपरस्टार मैच जीतकर पहली Queen of the Ring बनती हैं।

