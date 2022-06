WWE Raw में क्वालीफाइंग मैच में दो बड़े दुश्मनों की होगी टक्कर, विजेता को मिलेगा Money in the Bank लैडर मैच का टिकट

WWE सुपरस्टार असुका (Asuka) को इस हफ्ते रॉ (Raw) में Money in the Bank क्वालीफाइंग मैच में बैकी लिंच (Becky Lynch) का सामना करना है। पिछले हफ्ते बैकी लिंच ने 24/7 चैंपियन डैना ब्रूक (Dana Brooke) का सामना किया था और लिंच का मानना था कि उन्हें टाइटल मैच नहीं मिलना उनका अपमान है। इस मैच के दौरान जब बैकी लिंच ने डैना ब्रूक पर हमला कर रखा था तो असुका (Asuka) ने वहां आकर बैकी को हमला करने से रोका था।

TOMORROW NIGHT they finally battle it out one-on-one! Winner will earn a coveted spot in the @WWEAsuka has been a thorn in @BeckyLynchWWE 's side since she made her return to Raw.TOMORROW NIGHT they finally battle it out one-on-one! Winner will earn a coveted spot in the #MITB Ladder Match and move one step closer to the #WWERaw Women's Title! .@WWEAsuka has been a thorn in @BeckyLynchWWE's side since she made her return to Raw. TOMORROW NIGHT they finally battle it out one-on-one! Winner will earn a coveted spot in the #MITB Ladder Match and move one step closer to the #WWERaw Women's Title! https://t.co/3TxJr7ybzu

बता दें, इस साल असुका ने वापसी के बाद बैकी लिंच के साथ दुश्मनी की शुरुआत की थी और तभी से असुका ने बैकी को परेशान कर रखा है। इन दोनों सुपरस्टार्स का Hell in a Cell इवेंट में हुए ट्रिपल थ्रेट मैच में Raw विमेंस चैंपियन बियांका ब्लेयर से सामना हुआ था और बियांका ने यह मैच जीतते हुए अपना टाइटल रिटेन किया था।

बता दें, असुका और बैकी लिंच के बीच लंबा इतिहास रहा है और बैकी के डेढ़ साल के लिए ब्रेक पर जाने से पहले कई बार उनका Raw विमेंस टाइटल के लिए असुका के साथ मैच देखने को मिला था। WWE ने इस हफ्ते Raw में होने जा रहे बैकी लिंच vs असुका के Money in the Bank क्वालीफाइंग मैच को सोशल मीडिया के जरिए ऑफिशियल किया था और यह देखना रोचक होगा कि इन दोनों में से कौन सी सुपरस्टार यह मैच जीतकर विमेंस MITB लैडर मैच के लिए क्वालीफाई कर पाती हैं।

WWE सुपरस्टार असुका ने सोशल मीडिया पर बैकी लिंच के साथ माइंड गेम खेलना जारी रखा है

असुका सोशल मीडिया के जरिए अपने प्रतिद्वंदियों के साथ माइंड गेम खेलने के लिए जानी जाती हैं और पिछले कुछ समय से असुका सोशल मीडिया के जरिए बैकी लिंच का मजाक उड़ा रही हैं। बैकी लिंच ने यह फिउड खत्म करने के संकेत दिए थे लेकिन असुका ने अपने सोशल मीडिया पोस्ट्स के जरिए साफ कर दिया है कि बैकी लिंच के साथ उनका फिउड जारी रहने वाला है।

बता दें, Hell in a Cell में हुए मैच के बाद असुका ने ट्विटर पर एक वीडियो क्लिप शेयर की जिसमें वो लगातार बैकी लिंच को पंच लगाती हुई दिखाई दे रही हैं। यह देखना रोचक होगा कि बैकी उनका मजाक उड़ाने का इस हफ्ते असुका से बदला ले पाती हैं या नहीं।

