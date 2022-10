WWE Raw, अच्छी और बुरी बातें: फेमस Superstar की लूजिंग स्ट्रीक का हुआ अंत, दिग्गज को मिली हार 

Raw: WWE Raw के इस हफ्ते के एपिसोड की शुरूआत जजमेंट डे के सैगमेंट से हुई। वहीं, इस शो का अंत बियांका ब्लेयर (Bianca Belair) vs बेली (Bayley) के मैच से हुआ। रॉ (Raw) के इस एपिसोड के दौरान फेमस सुपरस्टार की नए कैरेक्टर में वापसी देखने को मिली। इसके अलावा कई नई स्टोरीलाइंस को आगे बढ़ाया गया।

इलायस वापसी के बाद इस हफ्ते पहला मैच लड़ते हुए दिखाई दिए। इसके अलावा रेड ब्रांड के इस एपिसोड में पूर्व चैंपियन की लूजिंग स्ट्रीक का अंत हुआ था। हालांकि, Raw का यह एपिसोड काफी अच्छा था लेकिन इस शो के दौरान गलतियां भी हुईं थी। आइए ज्यादा देर ना करते हुए इस हफ्ते WWE Raw से सामने आईं कुछ अच्छी और कुछ बुरी बातों पर एक नजर डालते हैं।

1- WWE Raw की बुरी बात: कई मैचों का दखल के जरिए अंत होना

WWE Raw में इस हफ्ते फिन बैलर vs कार्ल एंडरसन, द मिज vs आर-ट्रुथ, जॉनी गार्गानो vs बैरन कॉर्बिन, बियांका ब्लेयर vs बेली जैसे कुछ मैच देखने को मिले जिनका दखल के जरिए अंत हुआ था। देखा जाए तो एक या दो मैचों का दखल के जरिए अंत होने पर उतना प्रभाव नहीं पड़ता है।

हालांकि, किसी भी शो में होने वाले अधिकतर मैचों का दखल के जरिए अंत कराना सही नहीं है और इस वजह से शो देखने का मजा किरकिरा हो जाता है। यही कारण है कि इस हफ्ते Raw के एपिसोड में हुए अधिकतर मैचों का दखल के जरिए अंत कराना सही नहीं था। उम्मीद है कि WWE आने वाले समय में यह गलती करने से बचना चाहेगी।

1- WWE Raw की अच्छी बात: निकी क्रॉस की वापसी

WWE Raw के इस हफ्ते के एपिसोड के मेन इवेंट में बेली vs बियांका ब्लेयर का मैच देखने को मिला था। इस मैच के दौरान निकी क्रॉस ने वापसी करते हुए बियांका पर हमला कर दिया था। बेली ने इसका फायदा उठाकर बियांका को पिन करते हुए मैच जीत लिया था। बता दें, निकी क्रॉस कुछ समय पहले तक Raw में निकी A.S.H के रूप में परफॉर्म किया करती थीं।

हालांकि, उन्हें उस वक्त कुछ खास बुकिंग नहीं दी जा रही थी और वो एक जॉबर बनकर रह गई थीं। यही कारण है कि निकी A.S.H का इस हफ्ते Raw में निकी क्रॉस के रूप में वापसी कराना शानदार फैसला है और ऐसा लग रहा है कि कंपनी के पास निकी क्रॉस के लिए बड़े प्लान मौजूद हैं।

2- WWE Raw की बुरी बात: द मिज की हार

WWE Raw में इस हफ्ते द मिज का मैच आर-ट्रुथ के खिलाफ देखने को मिला। इस मैच में जॉनी गार्गानो की वजह से द मिज का ध्यान भटक गया था। इसका फायदा उठाकर आर-ट्रुथ ने द मिज को रोलअप के जरिए पिन करते हुए मैच जीत लिया था और देखा जाए तो यह द मिज की बहुत बड़ी हार है।

आर-ट्रुथ काफी समय से एक जॉबर के रूप में काम कर रहे हैं और इसलिए उनके खिलाफ हारने से द मिज को काफी नुकसान हुआ है। देखा जाए तो द मिज लगातार बेहतरीन परफॉर्मेंस दे रहे हैं इसलिए वो इससे बेहतर बुकिंग डिजर्व करते हैं। यही कारण है कि इस हफ्ते Raw में द मिज को आर-ट्रुथ के खिलाफ हार के लिए नहीं बुक करना चाहिए था।

2- WWE Raw की अच्छी बात: ऑस्टिन थ्योरी की लूजिंग स्ट्रीक का अंत होना

WWE में विंस मैकमैहन के एरा में ऑस्टिन थ्योरी को टॉप सुपरस्टार के रूप में बुक किया गया था। हालांकि, ट्रिपल एच के WWE की जिम्मेदारी संभालने के बाद से ही थ्योरी को काफी खराब बुकिंग दी गई थी। बता दें, थ्योरी को लगातार कई मैचों में हार का सामना करना पड़ा था।

हालांकि, इस हफ्ते Raw में ऑस्टिन थ्योरी की लूजिंग स्ट्रीक का अंत हो गया और यह काफी अच्छी चीज़ है। बता दें, इस हफ्ते Raw में ऑस्टिन थ्योरी ने मुस्तफा अली को सिंगल्स मैच में हराया था। यह 70 दिनों में WWE टेलीविजन पर ऑस्टिन थ्योरी की पहली जीत है और उम्मीद है कि अब उन्हें बड़ा पुश दिया जाएगा।

