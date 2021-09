रोमन रेंस और WWE चैंपियन की खतरनाक अटैक के बाद हालत हुई काफी खराब, Raw में मचा जबरदस्त बवाल

WWE रॉ (Raw) की शुरुआत में रोमन रेंस (Roman Reigns) और द उसोज (The Usos) vs द न्यू डे (The New Day) का मुकाबला देखने को मिला। वैसे तो यह मैच काफी अच्छा था, लेकिन इस मैच के बीच में और बाद में बॉबी लैश्ले (Bobby Lashley) ने जो किया वो देखकर हर कोई पूरी तरह से हैरान रह गया।

Raw की शुरुआत ही द न्यू डे ने की और नए WWE चैंपियन का प्रोमो देखने को मिला। बिग ई ने सभी का शुक्रिया अदा किया और अपनी बातों के जरिए सभी का दिल भी जीता। इस बीच उन्होंने सभी का ध्यान ब्लडलाइन के खिलाफ मैच की तरफ भी खींचा। तभी रोमन रेंस और द उसोज की एंट्री देखने को मिली, जिसके बाद इस मैच की शुरुआत हुई।

WWE Raw की शुरुआत में बॉबी लैश्ले ने मचाया जबरदस्त बवाल

वैसे तो न्यू डे vs ब्लडलाइन के बीच सिक्स मैन टैग टीम मैच का इंतजार सभी को था और यह मुकाबला काफी हद तक उम्मीदों पर खरा भी उतरा। हालांकि इस मुकाबले के बीच में ही बॉबी लैश्ले ने एंट्री करते हुए कहर बरपा दिया। उन्होंने सबसे पहले बिग ई को अपना शिकार बनाया और उन्हें स्पीयर लगाया। लैश्ले ने इसके बाद कोफी किंग्सटन पर अटैक किया और द उसोज भी लैश्ले के अटैक से बच नहीं पाए।

रिंग में रोमन रेंस और जेवियर वुड्स लड़ रहे थे, लेकिन लैश्ले के कारण क्रूज का ध्यान भटक गया और रेंस ने क्रूज को स्पीयर देते हुए अपनी टीम के लिए इस मैच को खत्म कर दिया। हालांकि बॉबी लैश्ले ने यूनिवर्सल चैंपियन रोमन रेंस को भी नहीं छोड़ा और रिंग में उन्हें भी खतरनाक स्पीयर देते हुए उनकी हालत को खराब कर दिया। लैश्ले ने फिर रिंग के बाहर WWE चैंपियन बिग ई को अपना निशाना बनाया और बैरिकेड के ऊपर उन्हें एक और स्पीयर देते हुए बुरी तरह धराशाई कर दिया।

बाद में पहले लैश्ले ने WWE ऑफिशियल एडम पीयर्स और सोन्या डेविल से जाकर रोमन रेंस और बिग ई की मांग की। इसके बाद बिग ई ने भी पीयर्स और डेविल के पास जाकर अपना गुस्सा दिखाया। अंत में WWE ऑफिशियल्स ने रोमन रेंस vs बिग ई vs बॉबी लैश्ले के बीच ट्रिपल थ्रेट मैच का ऐलान कर दिया। पीयर्स और डेविल ने पॉल हेमन को यह बात रोमन रेंस को भी बताने के लिए कहा।

