WWE Raw प्रीव्यू: Roman Reigns कर सकते हैं बड़ा ऐलान, Veer Mahaan का क्या होगा अगला कदम? 

WWE WrestleMania Backlash 2022 प्रीमियम लाइव इवेंट का समापन हो चुका है और इस इवेंट के बाद होने जा रहे रॉ (Raw) के एपिसोड के शुरू होने में कुछ ही घंटे रह गए हैं। देखा जाए तो रेसलमेनिया बैकलैश (WrestleMania Backlash) में कुछ मैचों का इस प्रकार अंत हुआ जिससे यह पता नहीं चल पाया कि ये फिउड्स आगे जारी रहेंगे या नहीं। हालांकि, इस हफ्ते Raw में यह चीज़ साफ हो जाएगी कि आगे कौन-कौन से फिउड जारी रहने वाले हैं।

बता दें, WWE का अगला इवेंट Hell in a Cell 2022 है इसलिए इस हफ्ते रेड ब्रांड के एपिसोड के जरिए इस इवेंट के बिल्ड-अप की शुरुआत हो जाएगी। इस वजह से शो में कुछ नई दुश्मनियां भी शुरू होते हुए देखने को मिल सकती हैं। आइए ज्यादा देर ना करते हुए इस हफ्ते WWE Raw के प्रीव्यू पर एक नजर डालते हैं।

4- WWE Raw विमेंस चैंपियन बियांका ब्लेयर को मिलेगा अगला चैलेंजर?

बियांका ब्लेयर कुछ समय पहले Raw में सोन्या डेविल के साथ फिउड में दिखाई दी थीं। इस फिउड के दौरान रेड ब्रांड के एक एपिसोड में हुए मैच में बियांका ने सोन्या को हराकर अपना टाइटल रिटेन किया था। इसके अलावा बियांका सिक्स वूमन टैग टीम मैच में भी सोन्या डेविल की टीम को हराने में कामयाब रही थीं।

यही कारण है कि यह देखना रोचक होगा कि इस हफ्ते Raw में बियांका ब्लेयर को उनके विमेंस टाइटल के लिए नया चैलेंजर मिलता है या फिर वो सोन्या डेविल के साथ अपना फिउड जारी रखने वाली हैं। देखा जाए तो बियांका ने Raw विमेंस टाइटल मैच में सोन्या को क्लीन तरीके से हराया था इसलिए अब इन दोनों सुपरस्टार्स का फिउड जारी रखने के बजाए बियांका को नया चैलेंजर मिलना चाहिए।

3- WWE Raw में सैथ रॉलिंस vs कोडी रोड्स का फिउड रहेगा जारी?

WWE WrestleMania Backlash 2022 में कोडी रोड्स एक बार फिर सैथ रॉलिंस को हराने में कामयाब रहे। हालांकि, इस बार कोडी को सैथ के खिलाफ रोलअप के जरिए जीत मिली। शायद इस चीज़ के जरिए संकेत देने की कोशिश की गई है कि कोडी रोड्स और सैथ रॉलिंस का फिउड अभी समाप्त नहीं हुआ है।

देखा जाए तो अगला इवेंट Hell in a Cell 2022 है और कोडी रोड्स vs सैथ रॉलिंस के फिउड को हैल इन ए सैल मैच के जरिए शानदार तरीके से खत्म किया जा सकता है। यही कारण है कि संभावना है कि इस हफ्ते Raw में कोडी vs सैथ का फिउड जारी रह सकता है और आगे चलकर इन दोनों सुपरस्टार्स के बीच Hell in a Cell मैच बुक किया जा सकता है।

2- WWE Raw में वीर महान का क्या होगा अगला कदम?

वीर महान को WWE में पिछले कुछ हफ्तों से केवल लोकल टैलेंट्स का सामना करने का मौका मिला है। इन मैचों में वीर महान ने अपना खतरनाक रूप जरूर दिखाया है लेकिन इन मैचों में मिली जीत से उन्हें ज्यादा फायदा नहीं हुआ है। चूंकि, WrestleMania Backlash 2022 समाप्त हो चुका है, यह देखना रोचक होगा कि कंपनी द्वारा वीर महान को दिए जा रहे बुकिंग में बदलाव देखने को मिलता है या नहीं।

देखा जाए तो इस हफ्ते Raw में वीर महान का लोकल टैलेंट के बजाए रोस्टर में मौजूद किसी सुपरस्टार से मुकाबला कराना ज्यादा बेहतर रहेगा। हालांकि, यह देखना रोचक होगा कि WWE इस हफ्ते Raw में भारतीय सुपरस्टार वीर महान का किस तरह इस्तेमाल करने वाली है।

1- WWE Raw में रोमन रेंस का सैगमेंट देखने को मिल सकता है

WWE WrestleMania Backlash 2022 में रोमन रेंस ने सिक्स-मैन टैग टीम मैच में अपनी टीम को जीत दिलाई थी। इस बड़ी जीत के बाद रोमन रेंस इस हफ्ते Raw में दिखाई दे सकते हैं। रोमन रेंस के Raw में आने के बाद उनका सैगमेंट देखने को मिल सकता है और इस सैगमेंट के दौरान वो बड़ा ऐलान कर सकते हैं।

संभव है कि इस सैगमेंट के दौरान रोमन रेंस भविष्य के अपने प्लान को लेकर चर्चा कर सकते हैं और इसके साथ ही वो अपना वर्ल्ड टाइटल डिफेंड करने को लेकर बात कर सकते हैं। अगर इस हफ्ते रेड ब्रांड में अनडिस्प्यूटेड WWE यूनिवर्सल चैंपियन रोमन रेंस का सैगमेंट देखने को मिलता है तो यह देखना रोचक होगा कि इस सैगमेंट के दौरान किसी सुपरस्टार द्वारा दखल दिया जाता है या नहीं।

