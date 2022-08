WWE दिग्गज की वापसी और 2 नए चैंपियंस मिलने से कंपनी को हुआ फायदा, Raw की व्यूअरशिप आई सामने

WWE Raw को इस हफ्ते हुआ जबरदस्त फायदा

WWE Raw Viewership: WWE Raw का एपिसोड इस हफ्ते शानदार रहा। कुछ जबरदस्त मैच हुए और शानदार सैगमेंट देखने को मिले। मेन इवेंट में भी नए चैंपियंस मिले। कर्ट एंगल भी इस बार शो में नजर आए थे। व्यूअरशिप में भी इस बार फायदा हुआ है। हालांकि ज्यादा उछाल इस बार भी देखने को नहीं मिला। इस हफ्ते रेड ब्रांड के एपिसोड की व्यूअरशिप 2.107 मिलियन रही। ये आंकड़ा पिछले हफ्ते 2.005 मिलियन था।

WWE Raw के एपिसोड में इस बार फैंस को मिले सरप्राइज

Clash at the Castle इवेंट का आयोजन 3 सितंबर को होगा। इस इवेंट से पहले रेड ब्रांड का ये अंतिम एपिसोड था। WWE ने भी इसे सफल बनाने की पूरी कोशिश की। Clash at the Castle के लिए कुछ मैचों का ऐलान भी किया गया। साल 2022 में देखा जाए तो अभी तक की ये तीसरी सबसे अच्छी व्यूअरशिप रही है। इस बार तीसरे घंटे में कंपनी को फायदा नहीं हुआ।

पहला घंटा ये शो शानदार रहा और व्यूअरशिप भी दो मिलियन से ऊपर रही। पहले घंटे की व्यूअरशिप इस बार 2.163 मिलियन रही थी, जबकि पिछले हफ्ते ये आंकड़ा 2.005 मिलियन था। दूसरा घंटा भी इस हफ्ते शानदार रहा और व्यूअरशिप बढ़कर 2.222 मिलियन पहुंच गई, ये आंकड़ा पिछले हफ्ते 2.044 मिलियन था। तीसरे घंटे में इस बार उम्मीद थी कि व्यूअरशिप बढ़ेगी लेकिन ऐसा नहीं हुआ। तीसरे घंटे की व्यूअरशिप दो मिलियन से नीचे आ गई। तीसरे घंटे की व्यूअरशिप इस बार 1.937 मिलियन रही, जबकि पिछले हफ्ते ये आंकड़ा 1.917 मिलियन था।

कुल मिलाकर इस बार शो अच्छा रहा और इसका फायदा कंपनी को मिला। Clash at the Castle इवेंट को देखते हुए इस व्यूअरशिप को खराब नहीं कहा जा सकता है। WWE को व्यूअरशिप बढ़ाने के लिए कुछ नई स्टोरीलाइन्स पर अब काम करना होगा। ट्रिपल एच की सत्ता में अब बदलाव देखने को मिल रहे हैं और इसका फायदा आगे व्यूअरशिप में भी देखने को मिलेगा। Clash at the Castle के बाद होने वाले रेड ब्रांड के एपिसोड पर अब सभी की नजरें टिकी होंगी।

Edited by Bharat kumar