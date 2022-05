WWE Raw को दिग्गज की हार और बड़े मैचों के ऐलान के बावजूद रेटिंग्स ने दिया झटका, हुआ बड़ा नुकसान

इस हफ्ते 23 मई 2022 को हुए Raw (Raw) के एपिसोड की व्यूअरशिप सामने आ गई है। रेटिंग्स के मामले में WWE को नुकसान हुआ है और गिरावट देखने को मिली है।

Raw में लगातार दूसरी बार असुका और बैकी लिंच के बीच मेन इवेंट देखने मिला जहां बैकी लिंच ने असुका पर जीत दर्ज करते हुए Hell in a Cell में Raw विमेंस चैंपियनशिप मैच में अपनी जगह बनाई । इसके साथ हीे Raw में कुछ और बड़े मुकाबलों ने फैंस का मनोरंजन किया। कोडी रोड्स का सामना मिज से, ओमोस और बॉबी का सैगमेंट, द उसोज और रिडल का सिक्स मैन टैग टीम एक्शन सभी शानदार थे।

WrestleNomics के ब्रैंडन थर्सटन ने इस हफ्ते USA नेटवर्क में Raw की व्यूअरशिप की जानकारी दी। शो की औसतन रेटिंग 1.732 मिलियन रही जो पिछले हफ्ते से 0.2% कम है । पिछले हफ्ते औसतन रेटिंग 1.736 मिलियन थी ।

नीलसन के मुताबिक पिछले हफ्ते की तुलना में 18 - 49 डेमोग्राफ रेटिंग में भी कमी आई है। पिछले हफ्ते 0.46 की तुलना में इस हफ्ते की डेमोग्राफिक में रेटिंग 0.45 रही। इसमें भी WWE के हाथ पिछले हफ्ते की तुलना में निराशा ही लगी।

थोड़ी गिरावट के बावजूद Raw की यह मई में दूसरी सबसे ज्यादा व्यूअरशिप रेटिंग है । पिछले हफ्ते हुए Raw की रेटिंग सबसे ज्यादा थी और WrestleMania 38 के बाद हुए सभी Raw में यह तीसरी सबसे बड़ी रेटिंग है।

WWE Raw में क्या-क्या हुआ?

Raw में आपको बता दें कि दिग्गज सुपरस्टार असुका, बॉबी लैश्ले, द उसोज, निकी A.S.H जैसे दिग्गज सुपरस्टार्स को हार का सामना करना पड़ा। इसके अलावा Hell in a Cell के लिए दो बड़े मैचों का ऐलान हुआ। बॉबी लैश्ले vs ओमोस और MVP के अलावा केविन ओवेंस vs इजेक्यूल मैच भी इस इवेंट में देखने को मिला।

अब देखना दिलचस्प होगा कि अगले हफ्ते रेटिंग में इजाफा करने के लिए WWE क्या करती है और इसका असर व्यूअरशिप में देखने को मिलता है या नहीं।

WWE और रेसलिंग से जुड़ी तमाम बड़ी खबरों के साथ-साथ अपडेट्स, लाइव रिजल्ट्स को हमारे Facebook page पर पाएं।

Edited by मयंक मेहता