WWE Raw रिजल्ट्स: Roman Reigns के भाई को हराकर फाइनल में पहुंचा टॉप Superstar, पूर्व चैंपियन का दिखा खतरनाक रूप

WWE Raw Results: WWE Raw का इस हफ्ते King and Queen of the Ring इवेंट से पहले आखिरी एपिसोड देखने को मिला। मेन इवेंट में टॉप Superstar ने रोमन रेंस (Roman Reigns) के भाई को हराकर King of the Ring के फाइनल में जगह बनाई। वहीं, बड़ा मौका नहीं मिलने से परेशान पूर्व चैंपियन का रॉ (Raw) में खतरनाक रूप देखने को मिला। इसके अलावा भी रेड ब्रांड में कई दिलचस्प चीज़ें देखने को मिलीं। आइए ज्यादा देर ना करते हुए इस हफ्ते WWE Raw के रिजल्ट्स पर एक नज़र डालते हैं।

WWE Raw की शुरूआत में आईसी चैंपियन सैमी ज़ेन का सैगमेंट

- सैमी ज़ेन ने Raw की शुरूआत करते हुए King and Queen of the Ring इवेंट में ब्रॉन्सन रीड और चैड गेबल के खिलाफ ट्रिपल थ्रेट मैच में आईसी चैंपियनशिप डिफेंड करने को लेकर बात की। उन्होंने ट्रिपल थ्रेट मैच में अपना टाइटल डिफेंड करने का कारण बताते हुए कहा कि गेबल के साथ उनकी निजी दुश्मनी है और ज़ेन ने अपनी पत्नी और पिता के सामने उन्हें चैड द्वारा सुपलेक्स दिए जाने का जिक्र किया। साथ ही, आईसी चैंपियन ने कहा कि ब्रॉन्सन रीड उनसे केवल टाइटल हासिल करना चाहते हैं। सैमी ज़ेन ने बताया कि चैड गेबल तेज दिमाग और ब्रॉन्सन रीड अपनी ताकत के लिए मशहूर हैं जबकि वो दिल से लड़ते हैं। सैमी ने कहा कि वो इसी वजह से गुंथर के आईसी चैंपियनशिप रन को खत्म कर पाए और King and Queen of the Ring में भी अपना टाइटल रिटेन करेंगे। जल्द ही, चैड गेबल ने दखल देते हुए बताया कि कैसे उन्होंने सैमी को गुंथर को हराने के लिए तैयार किया था। इसके बाद चैड ने मैक्सिन डुप्री और अकीरा टोजावा के टूर्नामेंट से बाहर होने के अलावा ओटिस के ज़ेन के खिलाफ मैच हारने को लेकर उनपर तंज कसा। आईसी चैंपियन ने पूछा कि अल्फा अकादमी मेंबर्स कब तक अपनी बेइज्जती बर्दाश्त करेंगे। इसके जवाब में अल्फा अकादमी लीडर ने कहा कि उनके साथी उनकी मदद करने वाले हैं और उन्होंने दावा किया कि वो King and Queen of the Ring में सैमी ज़ेन को ही पिन करके हराएंगे।

WWE Raw में सैमी ज़ेन vs चैड गेबल

- सैमी ज़ेन और चैड गेबल के बीच जबरदस्त मुकाबला देखने को मिला। इस मैच में ये दोनों सुपरस्टार्स एक-दूसरे के खिलाफ अपने बेहतरीन मूव्स का इस्तेमाल करके मैच में दबदबा बनाने की कोशिश करते हुए दिखाई दिए। मैक्सिन डुप्री और अकीरा टोजावा ने मैच के दौरान मौका होने के बावजूद ज़ेन पर हमला नहीं किया। इस वजह से गेबल ने उन्हें बैकस्टेज जाने को कहा। ओटिस भी मैच के दौरान सैमी पर हमला करने में हिचकिचाते हुए दिखाई दिए लेकिन उन्होंने अंत में आईसी चैंपियन पर अटैक कर ही दिया। चैड ने इसका पूरा फायदा उठाया और उन्होंने सैमी ज़ेन को केओस थ्योरी देकर पिन करते हुए मैच जीत लिया।

विजेता: चैड गेबल

- बैकस्टेज चैड गेबल अपने साथियों के साथ इंटरव्यू दे रहे थे। उसी वक्त काफी आवाज हुई और पता चला कि किसी ने LWO मेंबर क्रूज़ डेल टोरो पर हमला करके उन्हें धराशाई कर दिया है।

WWE Raw में ब्रॉन्सन रीड vs केल डिक्सॉन

- ब्रॉन्सन रीड का केल डिक्सॉन के खिलाफ मैच देखने को मिला। रीड ने इस मुकाबले में केल के खिलाफ कुछ स्पीयर का इस्तेमाल करके उनकी हालत खराब कर दी। इस वजह से रेफरी को मैच खत्म करके रीड को विजेता घोषित करने के लिए मजबूर होना पड़ा। ब्रॉन्सन ने मुकाबले के बाद एक बार फिर अपने प्रतिद्वंदी को स्पीयर दिया और जल्द ही उनपर स्टील चेयर से अटैक कर दिया। इस बीच ऑफिशियल्स उन्हें रोकने की कोशिश करते हुए दिखाई दिए। केल डिक्सॉन को स्ट्रेचर के जरिए बैकस्टेज भेजा गया।

विजेता: ब्रॉन्सन रीड

- केल डिक्सॉन को एंबुलेंस के जरिए अस्पताल ले जाया गया। जल्द ही, ब्रॉन्सन रीड ने आकर एडम पीयर्स से उन्हें King of the Ring टूर्नामेंट का हिस्सा नहीं बनाने को लेकर गुस्सा जाहिर किया।

WWE Raw में इयो स्काई vs लायरा वैल्किरिया (Queen of the Ring सेमीफाइनल मैच)

- इयो स्काई और लायरा वैल्किरिया का सेमीफाइनल में आमना-सामना हुआ। इन दोनों सुपरस्टार्स ने यह मैच जीतकर फाइनल में जगह बनाने के लिए अपना सबकुछ झोंक दिया और एक कांटे का मुकाबला देखने को मिला। अंत में, लायरा वैल्किरिया ने खुद को इयो स्काई के फिनिशिंग मूव से बचाया और जल्द ही इयो को अपना फिनिशर देना चाहा। हालांकि, स्काई ने उन्हें ऐसा करने से रोका। इसके बाद वैल्किरिया ने इयो को पिन करते हुए फाइनल में जगह बना ली। मुकाबले के बाद पूर्व NXT विमेंस चैंपियन ने कहा कि वो Queen of the Ring बनने से केवल एक रात दूर हैं।

विजेता: लायरा वैल्किरिया

- इल्या ड्रैगूनोव से गुंथर vs जे उसो मैच के बारे में पूछा गया। जल्द ही, रिकोशे ने आकर इल्या के खिलाफ रीमैच हासिल करना चाहा लेकिन अचानक ब्रॉन्सन रीड ने Speed चैंपियन को स्पीयर देकर धराशाई कर दिया। रिकोशे को मेडिकल टीम द्वारा चेक किया गया और इस दौरान इल्या ड्रैगूनोव गुस्से में दिखाई दिए।

- गुंथर ने खाली एरीना में प्रोमो देते हुए जे उसो को फाइनल में हराने का दावा किया।

- वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियन डेमियन प्रीस्ट Raw में होने वाले वर्ल्ड टैग टीम चैंपियनशिप मैच को लेकर फिन बैलर और जेडी मैकडॉना का उत्साह बढ़ाते हुए दिखाई दिए। जल्द ही, प्रीस्ट की कार्लिटो से मुलाकात देखने को मिली।

- सोन्या डेविल की चौंकाने वाली वापसी देखने को मिली और उन्होंने बैकस्टेज ज़ोई स्टार्क और शेना बैज़लर से बात करना चाहा। हालांकि, शेना बात करने से इंकार करके स्टार्क के साथ वहां से चली गईं।

WWE Raw में ऑसम ट्रुथ vs फिन बैलर और जेडी मैकडॉना (वर्ल्ड टैग टीम चैंपियनशिप मैच)

- ऑसम ट्रुथ ने फिन बैलर और जेडी मैकडॉना के खिलाफ मैच में वर्ल्ड टैग टीम चैंपियनशिप डिफेंड की। इस मुकाबले में एक्शन की कोई कमी नहीं थी और जजमेंट डे यह मुकाबला जीतने के लिए जमकर चीटिंग करती हुई दिखाई दी। इसके बाद एरीना में ब्रॉन स्ट्रोमैन की एंट्री देखने को मिली और उन्हें देखकर जजमेंट डे मेंबर्स हक्के-बक्के रह गए। ब्रॉन ने सबसे पहले कार्लिटो को अपने हमले का शिकार बनाया और इसके बाद वो जेडी मैकडॉना का पीछे करने लगे। इससे बचने के लिए जेडी रिंग में चले गए और वहां आर-ट्रुथ ने उन्हें एटीट्यूड एडजस्टमेंट देकर पिन करते हुए अपनी टीम को जीत दिला दी।

विजेता: ऑसम ट्रुथ

- ब्रॉन्सन रीड ने बैकस्टेज सैमी ज़ेन को कहा कि वो King and Queen of the Ring में उन्हें हराकर नए आईसी चैंपियन बनेंगे। जल्द ही, ओटिस ने आकर सैमी पर मैच में हमला करने के लिए उनसे माफी मांगी। ज़ेन ने कहा कि उन्हें फैंस की सुनना शुरू कर देना चाहिए।

WWE Raw में विमेंस वर्ल्ड चैंपियन बैकी लिंच का सैगमेंट

- बैकी लिंच ने King and Queen of the Ring में लिव मॉर्गन के खिलाफ विमेंस वर्ल्ड चैंपियनशिप डिफेंड करने को लेकर बात की। बैकी ने कहा कि उनके और लिव के बीच लंबा इतिहास रहा है लेकिन उनकी मौजूदा प्रतिद्वंदी अभी तक उन्हें हरा नहीं पाई हैं। लिंच ने यह भी कहा कि अब उन्हें मॉर्गन के नए रूप को हैंडल करना पड़ रहा है। लिव मॉर्गन ने सैगमेंट में दखल देते हुए कहा कि वो उन्हें पंच जड़ने का बैकी लिंच से बदला लेना चाहती थीं और जब डैमेज कंट्रोल ने बैकी को घेरा था तो वो इसलिए चली गईं क्योंकि यह उनकी फाइट नहीं थी। लिव ने आगे कहा कि उन्हें किसी की परवाह नहीं है और वो केवल अपना बदला लेना चाहती हैं। लिंच ने कहा कि वो चीज़ों को बेहतर बनाने के बाद ही यहां से जाएंगी। मॉर्गन ने जवाब देते हुए विमेंस वर्ल्ड चैंपियन को स्वार्थी बताया और कहा कि उन्हें केवल अपनी परवाह है। इसके साथ ही लिव मॉर्गन ने सऊदी अरब में विमेंस वर्ल्ड चैंपियन बनने का दावा किया। बैकी लिंच ने लिव को फैंस को बेवकूफ नहीं बनाने के लिए कहा और उन्हें फाइट के लिए ललकारा। मॉर्गन फाइट करने के लिए आगे बढ़ी लेकिन उन्होंने जल्द ही मन बदल लिया।

- डेमियन प्रीस्ट ने टैग टीम चैंपियनशिप मैच में अपने साथियों की हार को लेकर नाराजगी जाहिर करते हुए पूछा कि अभी बाहर क्या हुआ। जल्द ही, उन्होंने जेडी मैकडॉना को ब्रॉन स्ट्रोमैन के खिलाफ मैच ऑफिशियल कराने को कहा।

- बैकस्टेज पता चला कि ज़ेवियर वुड्स मैच लड़ने के लिए फिट हो चुके हैं। इसके बाद कोफी किंग्सटन वहां से चले गए। जल्द ही, कैरियन क्रॉस ने वहां नज़र आकर वुड्स को कहा कि समय जरूर बचा होता है।

WWE Raw में डैमेज कंट्रोल vs कटाना चांस और केडन कार्टर vs अल्फा अकादमी vs शेना बैज़लर और ज़ोई स्टार्क (विमेंस टैग टीम चैंपियनशिप नंबर वन कंटेंडर फैटल 4 वे मैच)

- विमेंस टैग टीम चैंपियनशिप मैच में जगह बनाने के लिए 4 बड़ी टीमों के बीच मुकाबला देखने को मिला। इस मैच में शामिल सभी टीमों ने एक-दूसरे को अच्छी फाइट दी और शानदार मुकाबला देखने को मिला। अंत में, शेना बैज़लर और ज़ोई स्टार्क ने रिंग कॉर्नर में कायरी सेन को पकड़ लिया। इसके बाद ज़ोई ने कायरी से टैग लेकर मैक्सिन डुप्री पर जबरदस्त हमला कर दिया। जल्द ही, स्टार्क ने बैज़लर के साथ मिलकर डुप्री को डबल टीम मूव लगाया और उन्हें पिन करते हुए मैच जीत लिया।

विजेता: शेना बैज़लर और ज़ोई स्टार्क

- बैकस्टेज लुडविग काइजर ने सैमी ज़ेन का करियर खत्म करने को लेकर बात की।

- ड्रू मैकइंटायर ने डेमियन प्रीस्ट को पेपर चैंपियन बताते हुए उनपर तंज कसा और उनसे वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियनशिप जीतने का दावा किया।

- चैड गेबल बैकस्टेज क्रीड ब्रदर्स के साथ मौजूद थे। ओटिस ने आकर चैड को बताया कि उन्होंने सैमी ज़ेन से माफी मांग ली है। हालांकि, चैड को लगा कि वो सैमी के साथ माइंड गेम खेल रहे हैं।

WWE Raw के मेन इवेंट में जे उसो vs गुंथर (King of the Ring टूर्नामेंट सेमीफाइनल)

- गुंथर ने जे उसो को कई चॉप जड़ दिए। जे ने फाइट बैक करते हुए रिंग जनरल को कई पंच हिट किए और उन्हें रिंग के बाहर जाने पर मजबूर कर दिया। इसके बाद मेन इवेंट जे ने पूर्व आईसी चैंपियन पर डाइव लगा दी। रिंग में गुंथर ने पूर्व ब्लडलाइन मेंबर की स्टील पोस्ट से टक्कर कराने के बाद उनके दाएं हाथ को निशाना बनाया। जल्द ही, हील सुपरस्टार ने जे उसो की रिंग के बाहर स्टील स्टेप्स, बैरिकेड और पोस्ट से टक्कर करा दी। इम्पीरियम लीडर ने जे के दाएं हाथ पर लगातार हमला करके उनकी हालत खराब कर दी। काफी देर संघर्ष करने के बाद मेन इवेंट जे ने टॉप रोप से गुंथर को समोअन ड्रॉप दे दिया। जल्द ही, बेबीफेस सुपरस्टार ने अपने प्रतिद्वंदी को क्रॉसबॉडी देकर पिन किया लेकिन किकआउट देखने को मिला। गुंथर ने जे उसो पर कई पंच लगा दिए और जे ने जवाब में हील सुपरस्टार पर बाएं हाथ से हमला करने के बाद उनके सिर के पीछे किक जड़ दिया। इसके बाद पूर्व टैग टीम चैंपियन ने रिंग जनरल को सुपरकिक हिट करके पिन करने की नाकाम कोशिश की।

जे उसो ने गुंथर को एक बार फिर सुपरकिक जड़ने के बाद उनपर पैर से जबरदस्त हमला कर दिया। इम्पीरियम लीडर ने अपने प्रतिद्वंदी को ड्रॉपकिक हिट करने के बाद क्लोथ्सलाइन देते हुए पिन किया लेकिन किकआउट देखने को मिला। थोड़ी देर बाद गुंथर ने टॉप रोप से जे उसो को स्प्लैश देने के बाद उन्हें क्लोथ्सलाइन देकर पिन किया लेकिन वो फिर भी मैच में बने रहे। रिंग जनरल ने मेन इवेंट जे पर चॉप की बरसात कर दी। इसके बाद पूर्व ब्लडलाइन मेंबर ने इम्पीरियम लीडर को स्पीयर देने के बाद उन्हें टॉप रोप से स्पलैश देकर पिन किया लेकिन हील सुपरस्टार सही समय पर किकआउट करने में कामयाब रहे। गुंथर ने जे उसो को कई चॉप जड़कर उन्हें स्लीपर होल्ड में जकड़कर बेहोश कर दिया। इसके साथ ही रेफरी ने रिंग जनरल को विजेता घोषित कर दिया और वो King of the Ring टूर्नामेंट के फाइनल में जगह बना चुके हैं।

विजेता: गुंथर

