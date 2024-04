WWE Raw रिजल्ट्स: मेन इवेंट में टॉप स्टार ने 13 रेसलर को हराकर जीती चैंपियनशिप, फेमस Superstar को अपने साथी से मिला बहुत बड़ा धोखा

Raw: WWE Raw का इस हफ्ते का एपिसोड अब समाप्त हो चुका है। रॉ (Raw) के इस हफ्ते के शो के मेन इवेंट में हुए बैटल रॉयल मुकाबले के जरिए नया चैंपियन मिला। वहीं, फेमस सुपरस्टार ने अपने साथी को धोखा देते हुए सभी को हैरान कर दिया। इसके अलावा भी रेड ब्रांड में काफी कुछ देखने को मिला। आइए ज्यादा देर ना करते हुए इस हफ्ते WWE Raw के रिजल्ट्स पर एक नज़र डालते हैं।

WWE Raw की शुरूआत में जे उसो का सैगमेंट

- जे उसो Raw की शुरूआत करने के बाद Backlash 2024 और अपने प्रतिद्वंदी डेमियन प्रीस्ट के बारे में बात करते हुए दिखाई दिए। जल्द ही, वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियन डेमियन ने उनके सैगमेंट में दखल दिया। प्रीस्ट ने जे के साथ अपने इतिहास का जिक्र करते हुए याद दिलाया कि कैसे वो उन्हें जजमेंट डे का हिस्सा बनाना चाहते थे। जल्द ही, वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियन ने दावा किया कि मेन इवेंट जे के उन दोनों को अगला बड़ा स्टार बताने की बात आधी सच थी और कहा कि केवल वो अगले बड़े स्टार हैं। डेमियन प्रीस्ट ने वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियन होने का जिक्र करते हुए खुद को वर्तमान और भविष्य बताया। साथ ही, उन्होंने पूर्व ब्लडलाइन मेंबर को हराने का दावा किया। जल्द ही, जे उसो ने जवाब देते हुए कहा कि डेमियन इसलिए जजमेंट लीडर के रूप में काम कर रहे हैं क्योंकि रिया रिप्ली चोटिल हैं। जे ने दावा किया कि यह चीज़ प्रीस्ट को डॉमिनिक मिस्टीरियो का पिछलग्गू बनाती है। मेन इवेंट जे ने Backlash 2024 में नया वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियन बनने का भी दावा किया। इसके बाद जेडी मैकडॉना ने पूर्व ब्लडलाइन मेंबर पर धोखे से हमला करने की कोशिश की लेकिन वो खुद को बचाने में सफल रहे। इसी बीच जेडी ने अपने ही साथी को गलती से सुपरकिक जड़ दी।

WWE Raw में ऑसम ट्रुथ (आर-ट्रुथ & द मिज़) vs DIY (जॉनी गार्गानो & टॉमैसो चैम्पा) (वर्ल्ड टैग टीम चैंपियनशिप मैच)

- ऑसम ट्रुथ ने DIY के खिलाफ अपनी वर्ल्ड टैग टीम चैंपियनशिप डिफेंड की। इस मैच में DIY ने ऑसम ट्रुथ को कड़ी टक्कर दी और इस वजह से बेहतरीन मुकाबला देखने को मिला। DIY मैच के अंतिम पलों में आर-ट्रुथ को अपना फिनिशर देने के बाद जीत के करीब थी लेकिन द मिज़ ने उस वक्त लीगल सुपरस्टार जॉनी गार्गानो को रिंग के बाहर खींचकर पिन होने से रोक दिया। जल्द ही, मिज़ ने टॉमैसो चैम्पा को क्राउड में भेज दिया। इसके बाद पूर्व WWE चैंपियन ने ट्रुथ से टैग लेने के बाद जॉनी को डबल टीम फिनिशर देकर पिन करते हुए टाइटल रिटेन किया। मुकाबले के बाद टॉमैसो चैम्पा ने मौजूदा वर्ल्ड टैग टीम चैंपियन से हाथ मिलाने से इंकार कर दिया।

विजेता: ऑसम ट्रुथ

- बैकस्टेज डेमियन प्रीस्ट ने जेडी मैकडॉना द्वारा की गई बेवकूफी के लिए उन्हें डांटा। जल्द ही, डॉमिनिक मिस्टीरियो ने आकर बताया कि सैंटोस इस्कोबार टैग टीम मैच में उन्हें रिप्लेस करने वाले हैं।

WWE Raw में गुंथर का सैगमेंट

- गुंथर ने आईसी चैंपियन के रूप में 666 दिन लंबे टाइटल का जिक्र करते हुए कहा कि उन्होंने इस चैंपियनशिप की वैल्यू बढ़ाई है। इम्पीरियम लीडर ने बताया कि वो चैंपियन के रूप में दवाब महसूस कर रहे थे और उन्होंने सैमी ज़ेन को उनके कंधे से बोझ हटाने के लिए धन्यवाद दिया। रिंग जनरल ने आगे कहा कि अब उन्हें टारगेट नहीं किया जाएगा और वो अपनी मर्जी के हिसाब से काम कर सकते हैं। इसके बाद उन्होंने King of the Ring टूर्नामेंट का हिस्सा बनने का ऐलान करते हुए इसे जीतने का दावा किया। जल्द ही, उनके सैगमेंट में न्यू डे का दखल देखने को मिला। जेवियर वुड्स ने याद दिलाया कि वो आखिरी King of the Ring थे और इसे एक बार फिर जीतने का दावा किया। इसके बाद गुंथर ने King of the Ring विजेता बनने के बाद इसकी वैल्यू बढ़ाने का दावा किया और वुड्स को अजीब इंसान बताया। जेवियर ने WrestleMania में आईसी चैंपियनशिप हारने के लिए इम्पीरियम लीडर पर तंज कसा। इसके बाद पूर्व आईसी चैंपियन ने अपने साथियों को न्यू डे को हैंडल करने के लिए कहा।

WWE Raw में इम्पीरियम vs न्यू डे

- न्यू डे ने टैग टीम मुकाबले में न्यू डे का सामना किया। न्यू डे ने शुरूआत में बेहतरीन टीम वर्क दिखाकर इम्पीरियम के जियोवानी विंची की हालत खराब की। जल्द ही, विंची ने फाइट बैक किया और लुडविग काइजर को टैग दे दिया। लुडविग ने रिंग में आने के बाद कोफी किंग्सटन पर जबरदस्त हमला कर दिया। वहीं, मुकाबले के अंतिम पलों में जेवियर वुड्स ने काइजर पर डाइव लगा दी। इसके बाद जेवियर ने कोफी किंग्सटन के साथ मिलकर जियोवानी को डबल टीम मूव देने के बाद पिन करते हुए अपनी टीम को जीत दिलाई। गुंथर ने अपने साथियों की हार से गुस्सा होकर चेयर पटक दिया और वो लुडविग काइजर को घूरकर देखने के बाद वहां से चले गए। जल्द ही, लुडविग ने अपने साथी जियोवानी विंची पर जबरदस्त हमला करके उन्हें धोखा देते हुए सभी को हैरान कर दिया और ऑफिशियल्स ने आकर उन्हें रोका। इम्पीरियम लीडर काइजर द्वारा उठाए इस कदम से प्रभावित दिखाई दिए।

विजेता: न्यू डे

WWE Raw में ड्रू मैकइंटायर का सैगमेंट

- ड्रू मैकइंटायर के रिंग में आने के बाद फैंस ने सीएम पंक के चैंट्स लगाए और उन्होंने उनसे पूछा कि वो ऐसा क्यों करते हैं। इसके बाद ड्रू ने कहा कि पंक फैंस से नफरत करते हैं और वो खुद से काफी ज्यादा नफरत करते हैं। मैकइंटायर ने आगे बताया कि वो रेसलिंग से काफी प्यार करते हैं लेकिन उन्हें रिटर्न में इससे उतना प्यार नहीं मिला। स्कॉटिश वॉरियर ने बेस्ट इन द वर्ल्ड की वजह से वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियनशिप हारने और Raw में इस चैंपियनशिप मैच में जगह बनाने से चूकने का कारण सीएम पंक को बताते हुए उनपर तंज कसा। जल्द ही, उन्होंने King of The Ring बनने का दावा किया। इसके बाद शेमस ने दखल देते हुए ड्रू मैकइंटायर के WrestleMania XL में वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियन बनने का जिक्र करके उनके सपना पूरा करने का जिक्र किया। केल्टिक वॉरियर ने कहा कि ड्रू अपनी गलती की वजह से टाइटल हारे। उन्होंने मैकइंटायर को अपना दोस्त बताते हुए कहा कि उन्होंने मिलकर कई बेहतरीन मैच लड़े हैं। जल्द ही, शेमस ने सीएम पंक को सही ठहराया। इसके बाद पूर्व वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियन ने केल्टिक वॉरियर पर तंज कसते हुए कहा कि वो पहले बैंगर मैच देते थे लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि वो केवल बर्गर खा रहे हैं। शेमस ने जवाब देते हुए कहा कि वो अपनी वजन कम कर लेंगे लेकिन ड्रू मैकइंटायर कैसे अपनी बेवकूफी कम करेंगे। ड्रू ने कहा कि जब सभी शेमस का मजाक उड़ा रहे थे तो वो उनके सपोर्ट में थे। अंत में, मैकइंटायर ने कहा कि वो रिंगसाइड से केल्टिक वॉरियर का मैच देखेंगे।

WWE Raw में शेमस vs शिंस्के नाकामुरा

- शेमस के प्रतिद्वंदी के रूप में शिंस्के नाकामुरा सामने आए। इस मुकाबले में इन दोनों सुपरस्टार्स ने एक-दूसरे के खिलाफ जबरदस्त मूव्स का इस्तेमाल करने में कोई कसर नहीं छोड़ी और एक्शन से भरपूर मैच देखने को मिला। वहीं, मैच के अंतिम पलों में केल्टिक वॉरियर ने खुद को शिंस्के के अटैक से बचाने के बाद उनपर घुटने से वार किया। जल्द ही, शेमस ने जापानी सुपरस्टार को ब्रॉग किक देकर पिन करते हुए अपनी जीत का सिलसिला जारी रखा।

विजेता: शेमस

- आईसी चैंपियन सैमी ज़ेन ने बैकस्टेज चैड गेबल द्वारा मिले धोखे के बारे में बात की। जल्द ही, ब्रॉन्सन रीड ने आकर ज़ेन को टाइटल मैच के लिए चैलेंज किया और आईसी चैंपियन ने भी उनके खिलाफ टाइटल डिफेंड करने में दिलचस्पी दिखाई। इसके बाद रीड ने सैमी पर अटैक करके उन्हें धराशाई कर दिया।

WWE Raw में चैड गेबल का सैगमेंट

- चैड गेबल ने बैकस्टेज सैमी ज़ेन पर हुए हमले का जिक्र करके कहा कि उनके लिए पिछला कुछ समय खास नहीं रहा है। चैड ने पिछले हफ्ते टाइटल मैच में हार के बाद सैमी को धोखा देने के बारे में बात करते हुए कहा कि उन्हें चैंपियन का अपने परिवार के साथ जीत सेलिब्रेट करना पसंद नहीं आया। गेबल ने कहा कि उनकी जगह उन्हें होना चाहिए था और WrestleMania में अपने परिवार के साथ जीत सेलिब्रेट करना चाहिए था। जल्द ही, अल्फा अकादमी लीडर ने अपने साथियों पर तंज कसना शुरू किया और कहा कि वो लोग उनके आईसी चैंपियन बनने का सपना पूरा करने में मदद करेंगे।

- रिकोशे ने बैकस्टेज डॉमिनिक मिस्टीरियो से मुलाकात के बाद टैग टीम मुकाबले में जीत का दावा किया।

- नाया जैक्स ने विमेंस वर्ल्ड चैंपियन बनने का दावा किया।

WWE Raw में सैंटोस इस्कोबार और जेडी मैकडॉना vs रिकोशे और एंड्राडे

- सैंटोस इस्कोबार और जेडी मैकडॉना की जोड़ी का टैग टीम मैच में रिकोशे और एंड्राडे से सामना हुआ। दोनों टीमों ने यह मैच जीतने के लिए अपना सबकुछ झोंक दिया। वहीं, डॉमिनिक मिस्टीरियो भी मैच में दखल देते हुए दिखाई दिए लेकिन हील टीम इसका ज्यादा फायदा नहीं उठा पाई। इस मुकाबले के अंतिम पलों में सैंटोस ने रिकोशे को टॉप रोप से फेंका और वो जेडी मैकडॉना पर जा गिरे। एंड्राडे ने इसका फायदा उठाते हुए जेडी को हैमरलॉक डीडीटी देकर पिन करते हुए मैच जीत लिया। मुकाबले के बाद डेमियन प्रीस्ट ने बेबीफेस स्टार्स पर जबरदस्त हमला करते हुए उन्हें चारों खाने चित्त कर दिया।

विजेता: एंड्राडे और रिकोशे

WWE Raw के मेन इवेंट में नए विमेंस वर्ल्ड चैंपियन के लिए बैटल रॉयल मैच

- नाया जैक्स और पाइपर निवेन ने बाकी प्रतिद्वंदियों को धराशाई करने के बाद एक-दूसरे पर अटैक कर दिया। मैक्सिन डुप्री ने कैंडिस लेरे को रिंग से बाहर करके मैच का पहला एलिमिनेशन किया और जल्द ही, उन्होंने इंडी हार्टवेल को भी एलिमिनेट कर दिया। ज़ोई स्टार्क ने एप्रन पर मौजूद केडन कार्टर और कटाना चांस को मैच से बाहर कर दिया। इसके बाद नाया जैक्स ने आईवी नाइल को एलिमिनेट किया। उन्होंने मैक्सिन डुप्री को उनपर अटैक करने के लिए सबक सिखाते हुए टॉप रोप से रिंग के बाहर फेंक दिया। बैकी लिंच ने पाइपर निवेन पर जबरदस्त हमला करके उन्हें मैच से एलिमिनेट किया। इसके बाद पाइपर ने बैकी को रिंग के बाहर खींचने के बाद उनपर हमला कर दिया और जल्द ही नाया जैक्स को रिंग के बाहर खींच लिया। इसके बाद जैक्स ने पाइपर को कमेंट्री टेबल पर धराशाई लिंच पर चोकस्लैम और समोअन ड्रॉप दे दिया। चेल्सी ग्रीन मैच से एलिमिनेट हो गईं लेकिन रेफरी यह नहीं देख पाए। नाया जैक्स ने बैकी लिंच को कमेंट्री टेबल पर पावरबॉम्ब दे दिया। ज़ोई स्टार्क ने चेल्सी ग्रीन और शेना बैज़लर ने नटालिया को एलिमिनेट किया। नाया जैक्स ने ज़ोई स्टार्क और शेना बैज़लर के खिलाफ थोड़ी देर संघर्ष करने के बाद दोनों को एलिमिनेट कर दिया। बैकी लिंच भी रिंग में आ गईं। इस मैच के अंतिम पलों में बैकी और लिव मॉर्गन ने नाया को अपना-अपना मूव देकर एलिमिनेट कर दिया। इसके बाद लिंच और लिव के बीच एप्रन पर फाइट हुई। मॉर्गन ने द मैन को कोडब्रेकर दिया और जल्द ही बैकी लिंच ने लिव मॉर्गन को मैनहैंडल स्लैम देकर रिंग के बाहर करते हुए मैच जीत लिया। इस जीत के साथ ही बैकी नई विमेंस वर्ल्ड चैंपियन बन चुकी हैं।

विजेता: बैकी लिंच

