WWE Raw रिजल्ट्स: स्टील केज मैच में मची अफरा-तफरी, सस्पेंड हो रखे स्टार ने मचाया बवाल, दिग्गज की हार

WWE Raw Results: WWE Raw का इस हफ्ते का एपिसोड अब समाप्त हो चुका है। रॉ (Raw) के मेन इवेंट में हुए स्टील केज मैच में जमकर अफरा-तफरी हुई और दिग्गज को करारी हार मिली। इसके अलावा खतरनाक सुपरस्टार ने सस्पेंड होने के बाद रेड ब्रांड में बवाल मचाया।आइए ज्यादा देर ना करते हुए इस हफ्ते WWE Raw के रिजल्ट्स पर एक नज़र डालते हैं।

WWE Raw में गुंथर का सैगमेंट

- गुंथर ने रैंडी ऑर्टन को हराकर नया King of the Ring बनने का जिक्र किया। जल्द ही, उन्होंने उन्हें भविष्य में मिलने जा रहे वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियनशिप मैच के बारे में बात करके मौजूदा चैंपियन डेमियन प्रीस्ट पर निशाना साधा। उन्होंने अपने ऐतिहासिक टाइटल रन के जरिए आईसी चैंपियनशिप का मान बढ़ाने की बात कही और यह भी कहा कि डेमियन शॉर्टकर्ट लेकर वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियन बने हैं इसलिए इसमें प्रतिष्ठा की कमी है। डेमियन प्रीस्ट ने अपने साथियों के साथ एंट्री की और रिंग जनरल को SummerSlam में टाइटल मैच मिलने को लेकर बात की। उन्होंने यह भी कहा कि गुंथर की आखिरी इवेंट में रैंडी ऑर्टन के खिलाफ जीत अवैध थी। प्रीस्ट ने आगे कहा कि उनसे पहले कई लोग Money in the Bank जीतने के बाद इसे कैश इन करके वर्ल्ड चैंपियन बन चुके हैं। इसके जवाब में इम्पीरियम लीडर ने कहा कि अगर डेमियन चैंपियन बने रहते हैं तो SummerSlam में उन दोनों का आमना-सामना होगा। उन्होंने आगे कहा कि वो डेमियन प्रीस्ट को बिजनेस के बारे में नहीं बता सकते लेकिन इस स्पोर्ट के बारे में जरूर बता सकते हैं जिन्हें वो प्यार करते हैं।

इसके साथ ही उन्होंने जजमेंट डे मेंबर को उन्हें King of the Ring या फ्यूचर वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियन बुलाने के लिए कहा। डेमियन ने कहा कि वो गुंथर की पूर्व आईसी चैंपियन के रूप में इज्जत करते हैं लेकिन वो उन्हें वर्ल्ड चैंपियनशिप के बारे में कुछ नहीं सिखा सकते क्योंकि यह अभी उनके पास मौजूद ही नहीं है। ड्रू मैकइंटायर ने सैगमेंट में दखल दिया और सीएम पंक पर तंज कसते हुए कहा कि उन्होंने मजबूरी में WWE में वापसी की। जल्द ही, ड्रू ने वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियन डेमियन प्रीस्ट पर अपना ध्यान फोकस किया। वहीं, गुंथर वहां से चले गए। मैकइंटायर ने डेमियन प्रीस्ट से डॉमिनिक मिस्टीरियो के बारे में पूछा और कहा कि रिया रिप्ली के जाने के बाद प्रीस्ट जजमेंट डे को सही तरह नहीं चला पाए हैं। उन्होंने इस साल Clash at the Castle में वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियन बनने का दावा किया। स्कॉटिश वॉरियर ने यह भी कहा कि अगर सोलो सिकोआ ने उनके रोमन रेंस के खिलाफ मैच में दखल नहीं दिया होता तो वो पिछली बार ही इस इवेंट में चैंपियन बन जाते। ड्रू मैकइंटायर ने स्कॉटलैंड में Clash at the Castle होने का जिक्र करके कहा कि वहां के लोग उन्हें अपना मानते हैं। डेमियन ने कहा कि उन्हें फैंस द्वारा बू किए जाने से कोई दिक्कत नहीं होगी और वो इस चीज़ का पहले भी सामना कर चुके हैं। जल्द ही, ब्रॉन स्ट्रोमैन वहां आ गए और उन्होंने वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियन को कंफ्रंट किया। स्ट्रोमैन को जेडी मैकडॉना के खिलाफ मैच लड़ना है।

WWE Raw में ब्रॉन स्ट्रोमैन vs जेडी मैकडॉना

- ब्रॉन स्ट्रोमैन ने मैच में जेडी मैकडॉना के खिलाफ अपनी ताकत का इस्तेमाल करके उनकी हालत खराब की। वहीं, जेडी मुकाबले में ब्रॉन के घुटने को टारगेट करते हुए दिखाई दिए। फिन बैलर और कार्लिटो मैच में दखल देकर मैकडॉना की मदद करने लगे और स्ट्रोमैन ने इन दोनों पर हमला करते हुए उन्हें सबक सिखाया। वहीं, अंत में मॉन्स्टर अमंग मैन ने अपने प्रतिद्वंदी को रनिंग पावरस्लैम देकर पिन करते हुए मैच जीत लिया। मुकाबले के बाद ब्रॉन स्ट्रोमैन का जजमेंट डे और कार्लिटो के साथ ब्रॉल जारी रहा और जल्द ही ब्रॉन हील सुपरस्टार्स के पीछे बैकस्टेज चले गए।

विजेता: ब्रॉन स्ट्रोमैन

- बैकस्टेज नई विमेंस वर्ल्ड चैंपियन लिव मॉर्गन ने स्टील केज मैच में बैकी लिंच को हराने का दावा किया।

- एडम पीयर्स ने बैकस्टेज रिकोशे के फिट होने का ऐलान किया और Speed चैंपियन ने ब्रॉन ब्रेकर के खिलाफ मैच की मांग की। इसके जवाब में पीयर्स ने कहा कि ब्रॉन सस्पेंड होने की वजह से शो में मौजूद नहीं हैं। जल्द ही, इल्या ड्रैगूनोव वहां आ गए और उनका रिकोशे के खिलाफ मैच बुक कर दिया गया।

WWE Raw में इल्या ड्रैगूनोव vs रिकोशे

- इल्या ड्रैगूनोव और रिकोशे के बीच एक बार फिर धमाकेदार मैच देखने को मिला। इन दोनों ने मैच में एक-दूसरे के खिलाफ अपने बड़े मूव्स का जमकर इस्तेमाल किया और दोनों एक-दूसरे का बुरा हाल करते हुए दिखाई दिए। अंत में, रिकोशे ने टॉप रोप से इल्या को शूटिंग स्टार प्रेस दिया। जल्द ही, ब्रॉन ब्रेकर ने अचानक आकर Speed चैंपियन को स्पीयर दे दिया और इस वजह से मैच का बिना किसी नतीजे के अंत कर दिया गया। जल्द ही, ब्रॉन ने ड्रैगूनोव को भी स्पीयर दे दिया। वहीं, एडम पीयर्स वहां आकर ब्रेकर पर गुस्सा करते हुए दिखाई दिए।

विजेता: मैच नो कॉन्टेस्ट में समाप्त हुआ

- एडम पीयर्स बैकस्टेज भी पूर्व NXT चैंपियन को डांटते हुए दिखाई दिए और जल्द ही पीयर्स की कियाना जेम्स से मुलाकात हुई।

- बैकस्टेज न्यू डे का वर्ल्ड टैग टीम चैंपियन द मिज़ और आर-ट्रुथ से सामना हुआ। वहीं, चैंपियन के जाने के बाद कैरियन क्रॉस ने आकर न्यू डे के साथ बहस की।

WWE Raw में ऑथर्स ऑफ पेन vs क्रीड ब्रदर्स

- ऑथर्स ऑफ पेन ने मैच शुरू होने से पहले ही क्रीड ब्रदर्स पर जबरदस्त हमला कर दिया। जल्द ही, मुकाबले की शुरूआत हुई और क्रीड ब्रदर्स ने बेहतरीन परफॉर्मेंस देते हुए ऑथर्स ऑफ पेन को काफी टक्कर दी। अंत में, स्कार्लेट ने रिंगसाइड पर आईवी नाइल पर हमला कर दिया। इससे क्रीड ब्रदर्स का मैच से ध्यान हट गया। इसका फायदा उठाकर ऑथर्स ऑफ पेन ने बेबीफेस टीम पर हमला किया और जल्द ही, जूलियस क्रीड को डबल टीम मूव देकर पिन करते हुए मैच जीत लिया।

विजेता: ऑथर्स ऑफ पेन

- रे मिस्टीरियो ने बैकस्टेज कार्लिटो को धमकी देकर उन्हें हराने की बात कही।

WWE Raw में शेमस का सैगमेंट

- शेमस ने King of the Ring में हुए बेहतरीन मैचों को लेकर बात की और खुद के इस टूर्नामेंट के पहले ही राउंड से बाहर होने को लेकर निराशा जाहिर की। जल्द ही, केल्टिक वॉरियर ने लुडविग काइजर द्वारा उनपर हुए हमले और गुंथर द्वारा उनपर तंज कसे जाने को लेकर बात की। उन्होंने कहा कि वो फिट हो चुके हैं और जल्द ही, लुडविग ने बिग स्क्रीन पर आकर उनपर तंज कसा। इसके बाद बेबीफेस सुपरस्टार उन्हें ढूढ़ते हुए बैकस्टेज चले गए और जल्द ही काइजर ने उनपर हमला कर दिया। शेमस ने फाइट बैक किया और दोनों लड़ते हुए रिंगसाइड पर आ गए जहां ऑफिशियल्स ब्रॉल को रोकने की कोशिश करते हुए दिखाई दिए।

WWE Raw में लायरा वैल्किरिया vs कायरी सेन

- लायरा वैल्किरिया ने सिंगल्स मैच में कायरी सेन का सामना किया। इस मैच में कायरी और लायरा के बीच कांटे का मुकाबला देखने को मिला और दोनों ने एक-दूसरे का बुरा हाल करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। अंत में, पूर्व NXT विमेंस चैंपियन ने डैमेज कंट्रोल मेंबर के इनसेन एल्बो मूव को काउंटर करके उन्हें रोलअप के जरिए उन्हें पिन करते हुए मैच जीत लिया। मुकाबले के बाद लायरा वैल्किरिया ने रिंग के बाहर जाकर खुद को डकोटा काई के हमले से बचा लिया।

विजेता: लायरा वैल्किरिया

- डेमियन प्रीस्ट ने कार्लिटो को अपने मैच पर ध्यान देने को कहा। जल्द ही, जेडी मैकडॉना वहां आए और उन्होंने सफाई दी कि वो लिव मॉर्गन से बात करके उन्हें यह कह रहे थे कि वो ज्यादा समय तक चैंपियन नहीं रहेंगी। इसके बाद प्रीस्ट ने डॉमिनिक मिस्टीरियो को उनके द्वारा की गई गलती को सुधारने के लिए कहा।

WWE Raw में रे मिस्टीरियो vs कार्लिटो

- कार्लिटो ने सिंगल्स मैच में रे मिस्टीरियो का सामना किया। पूर्व LWO मेंबर ने इस मुकाबले में रे की हालत खराब करके उनपर काफी समय तक दबदबा बनाए रखा। इस वजह से ऐसा लगा कि मिस्टीरियो यह मैच हार सकते हैं। मैच के दौरान फिन बैलर भी नज़र आए और उन्होंने ड्रैगन ली पर अटैक किया। इसके बाद दिग्गज ने बैलर पर हमला करके उन्हें सबक सिखाया। अंत में, रे मिस्टीरियो ने कार्लिटो को 619 दिया और जल्द ही उन्हें स्प्लैश देकर पिन करते हुए मैच जीत लिया। मुकाबले के बाद रे ने फिन पर हमला करना जारी रखा और जल्द ही डेमियन प्रीस्ट ने आकर बेबीफेस सुपरस्टार्स पर हमला करते हुए उनकी हालत खराब कर दी।

विजेता: रे मिस्टीरियो

- बैकस्टेज चैड गेबल ने King and Queen of the Ring में उनके साथ नहीं आने को लेकर अकीरा टोजावा और मैक्सिन डुप्री पर तंज कसा।

WWE Raw में ओटिस vs ब्रॉन्सन रीड

- ओटिस का सिंगल्स मैच में अपने ही साइज के ब्रॉन्सन रीड से सामना हुआ। अल्फा अकादमी मेंबर से इस मुकाबले में बेहतरीन परफॉर्मेंस देखने को मिली और उन्होंने रीड के खिलाफ शानदार मूव्स का इस्तेमाल करके मुकाबले को अपने कंट्रोल में ले लिया। इसके बाद चैड गेबल ने ओटिस को कैटरपिलर मूव देने से रोकने के लिए मैच में दखल दिया। ब्रॉन्सन ने इसका फायदा उठाकर 150 किलो के सुपरस्टार को किक जड़ने के बाद उन्हें टॉप रोप से सुनामी देकर पिन करते हुए मैच जीत लिया।

विजेता: ब्रॉन्सन रीड

WWE Raw में अल्फा अकादमी का सैगमेंट

- चैड गेबल ने कहा कि वो ओटिस के कारण आईसी चैंपियन नहीं बन पाए लेकिन उन्होंने ब्रॉन्सन रीड के खिलाफ मैच में एक बार फिर उन्हें मौका दिया और इस बार भी उन्होंने निराश किया। गेबल ने कहा कि ओटिस में अनुशासन की कमी है। अल्फा अकादमी मेंबर ने 150 किलो के सुपरस्टार पर बेल्ट से हमला करना चाहा लेकिन मैक्सिन डुप्री ने उन्हें रोका इसलिए हील सुपरस्टार ने उन्हें बैकस्टेज भेज दिया। जल्द ही, सैमी ज़ेन का सैगमेंट में दखल देखने को मिला और अल्फा अकादमी लीडर ने उन्हें उनके फैक्शन के बिजनेस से दूर रहने के लिए कहा। सैमी ने कहा कि चैड गेबल टफ नहीं बल्कि कमजोर हैं और वो कई बार आईसी चैंपियनशिप मैच मिलने के बाद भी इस टाइटल को नहीं जीत पाए। ज़ेन ने आगे कहा कि उनका मैच हारना किसी और नहीं बल्कि गेबल की गलती है। चैड ने एक बार फिर अपनी हार का जिम्मेदार ओटिस को ठहराते हुए उनपर हमला करना चाहा लेकिन आईसी चैंपियन ने उन्हें रोका। सैमी ज़ेन ने ओटिस को चैड गेबल की बकवास नहीं बल्कि फैंस और अपने दिल की सुनने के लिए कहा। जल्द ही, सैमी और ओटिस के बीच ब्रॉल हो गया। इस दौरान ज़ेन की हालत खराब हो गई। उन्हें इस हालत में देखकर 150 किलो के सुपरस्टार खुश नहीं थे और वो चैड गेबल द्वारा दो बार बुलाने के बाद रिंग के बाहर गए।

WWE Raw के मेन इवेंट में बैकी लिंच vs लिव मॉर्गन (विमेंस वर्ल्ड चैंपियनशिप के लिए स्टील केज मैच)

- लिव मॉर्गन ने बैकी लिंच पर जबरदस्त हमला करते हुए उनपर पूरी तरह दबदबा बना लिया। काफी देर संघर्ष करने के बाद बैकी ने खुद को लिव के हमले से बचाया और उन्हें लगातार कई किक जड़ दिए। जल्द ही, लिंच ने टॉप रोप से मॉर्गन को ड्रॉपकिक देकर पिन करने की नाकाम कोशिश की। विमेंस वर्ल्ड चैंपियन ने द मैन की स्टील केज से टक्कर करा दी। लिव मॉर्गन स्टील केज से बाहर निकलने की कोशिश करती हुई दिखाई दीं और बैकी लिंच ने उन्हें ऐसा करने से रोककर सुपरप्लेक्स दे दिया। लिव ने बैकी की स्टील केज से टक्कर कराने के बाद उन्हें कोडब्रेकर देकर पिन किया लेकिन किकआउट देखने को मिला। इसके बाद मॉर्गन और लिंच केज के टॉप पर जाकर फाइट करने लगीं और जल्द ही, मौजूदा चैंपियन ने द मैन को रिंग में लाकर उन्हें पावरबॉम्ब दे दिया। लिव मॉर्गन ने बैकी लिंच के सबमिशन मूव से खुद को बचाया और जल्द ही बैकी ने टर्नबकल से लिव को रिंग में पटका। इसके बाद डॉमिनिक मिस्टीरियो ने आकर स्टील केज का गेट खोल दिया। फिन बैलर और जेडी मैकडॉना भी वहां आ गए। ब्रॉन स्ट्रोमैन ने वहां आकर उनका पीछा किया और उन्होंने डॉमिनिक को धक्का दिया और पूर्व नॉर्थ अमेरिकन चैंपियन के टकराने से केज का दरवाजा बंद हुआ। उसी वक्त दरवाजा बैकी लिंच को जोर से लगा और वो धराशाई हो गईं। इसका फायदा उठाकर लिव मॉर्गन ने रिंग के बाहर आते हुए मैच जीत लिया। लिव मैच जीतने के बाद काफी खुश थीं और उन्होंने डॉमिनिक मिस्टीरियो को किस कर लिया।

विजेता: लिव मॉर्गन

