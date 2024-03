WWE Raw के मेन इवेंट में पूर्व चैंपियन की हार के बाद फैंस हुए काफी ज्यादा निराश, सोशल मीडिया पर प्रतिक्रियाओं की आई बाढ़

WWE Raw: इस हफ्ते रॉ (WWE Raw) के मेन इवेंट में आईसी चैंपियनशिप के नंबर 1 कंटेंडर के लिए गौंटलेट मैच का आयोजन हुआ, जिसमें 6 सुपरस्टार्स ने हिस्सा लिया। अंत में इस मैच मे सैमी ज़ेन (Sami Zayn) ने चैड गेबल (Chad Gable) को एलिमिनेट किया। इसी के साथ ज़ेन ने रेसलमेनिया (WrestleMania) में गुंथर (Gunther) के खिलाफ मैच ऑफिशियल बनाया।

हालांकि, हर कोई इस मैच में चैड गेबल के जीतने की उम्मीद कर रहा था और उनकी हार ने सभी को काफी ज्यादा निराश किया है। सोशल मीडिया पर भी इस मैच को लेकर प्रतिक्रियाओं की बाढ़ देखने को मिली है। एक तरफ फैंस गेबल की हार से निराश हैं और इसके साथ ही सैमी ज़ेन की जीत से WWE यूनिवर्स खुश दिखाई दिया।

WWE Raw के मेन इवेंट को लेकर सोशल मीडिया पर किसने क्या कहा?

(मैं इस बात से खुश नहीं हू कि चैड गेबल जीत नहीं पाए हैं, लेकिन गुंथर vs सैमी ज़ेन काफी शानदार होगा और निश्चित तौर पर यह WrestleMania क्वालिटी मैच है। मैं सैमी के लिए काफी खुश हूं। अभी भी उम्मीद कर रहा हूं कि वो चैड गेबल का WrestleMania में इस्तेमाल जरूर करेंगे।)

(मुझे यह बात काफी पसंद आई कि सैमी ज़ेन को फैंस द्वारा इतना पसंद किया जाता है कि आप मैच के अंत से खुश नहीं हैं, फिर आप उन्हें लेकर कुछ गलत नहीं कह सकते हैं। बहुत ही खास टैलेंट।)

(दोनों ही सुपरस्टार्स मेनिया में मैच डिजर्व करते हैं। मुझे सैमी ज़ेन के लिए काफी खुशी हो रही है और चैड गेबल के लिए दुख भी हो रहा है। उम्मीद है उन्होंने गेबल के लिए कोई प्लान जरूर बनाएगा।)

(मैं सही में WrestleMania 40 में सैमी ज़ेन vs गुंथर मैच में चैड गेबल को शामिल होते हुए देखना चाहता हूं।)

(मुझे सैमी के लिए काफी खुशी है, लेकिन WrestleMania में मुझे गुंथर vs चैड गेबल और सैथ vs ड्रू vs सैमी का मैच देखना था।)

(चैड गेबल की हार के बाद उनके इमोशनल प्रोमो का कोई मतलब नहीं ररह गया। WrestleMania में गेबल vs गुंथर मैच शानदार हो सकता था, लेकिन उन्होंने मौका हाथ से जाने दिया। WWE ने सैमी को जीत के लिए बुक करके गलती की, क्योंकि उन्हें उनका मोमेंट पिछले साल मिल चुका है। इस बार गेबल का मौका था।)

(यहां चैड गेबल की जीत होनी चाहिए थी। मैं सैमी ज़ेन से नफरत नहीं करता हूं, लेकिन उन्हें यह मैच नहीं जीतना चाहिए थे।)

(ट्रिपल एच के पास मौका था चैड गेबल के रूप में नया स्टार बनाने का, लेकिन उन्होंने ट्रिगल पुल नहीं किया और एक सेफ ऑप्शन के साथ गए।)

(मुझे सैमी ज़ेन पसंद हैं और वो शानदार रेसलर है, लेकिन यह जीत चैड गेबल की थी।)

(मुझे अभी भी लग रहा है कि यह चैड गेबल की स्टोरी का हिस्सा है और हो सकता है WrestleMania नहीं तो किसी और जगह वो गुंथर की बादशाहत का अंत करेंगे। गुंथर vs सैमी ज़ेन मैच शानदार होगा, आने वाले समय में गेबल के पास बताने के लिए शानदार स्टोरी होगी)

