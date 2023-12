WWE Raw में आईसी चैंपियनशिप के लिए धमाकेदार मैच के बाद फैंस हुए काफी ज्यादा खुश, प्रतिक्रियाओं का आया सैलाब 

WWE: इस हफ्ते रॉ (Raw) का एपिसोड काफी शानदार रहा, जिसमें जबरदस्त एक्शन देखने को मिला। इस बीच आईसी चैंपियनशिप के लिए गुंंथर और द मिज़ (Gunther vs The Miz) मैच भी हुआ, जोकि इस शो का तो सबसे अच्छा मैच था ही बल्कि इसे साल के शानदार मैचों में से एक कहा जा सकता है।

मैच के दौरान कई शानदार मूव्स का इस्तेमाल हुआ और एरीना में मौजूद फैंस ने मुकाबले को काफी एंजॉय किया। वो काफी ज्यादा एक्टिव भी थे। पूर्व WWE चैंपियन द मिज़ ने रिंग जनरल को कड़ी टक्कर दी, लेकिन अंत में गुंथर जीत दर्ज करने में कामयाब हुए और अभी भी उनकी बादशाहत बरकरार है।

इस मैच की शर्त के अनुसार मैच को हारने के साथ ही द मिज़ अब आईसी चैंपियनशिप के लिए गुंथर को चैलेंज नहीं कर पाएंगे। फैंस भी दोनों सुपरस्टार्स के बीच हुए मैच से काफी ज्यादा खुश हैं। सोशल मीडिया पर आईसी चैंपियनशिप मैच की काफी तारीफ भी हो रही है और प्रतिक्रियाओं का सैलाब आया है।

WWE Raw में Gunther vs The Miz के बीच हुए आईसी चैंपियनशिप मैच को लेकर फैंस ने क्या कहा?

(गुंथर ने द मिज़ के साथ शानदार मैच लड़ते हुए साल 2023 का अंत किया। यह साल उनके लिए बहुत अच्छा रहा और वो शायद रेसलर ऑफ द ईयर के भी दावेदार हैं।)

(और कितना समय लगेगा जब हम गुंथर की गिनती WWE इतिहास के टॉप 3 रेसलर्स में करेंगे?। बेहतरीन रेसलर)

(मेरे हिसाब से मिज़ और गुंथर का यह मैच उनके Survivor Series में हुए मुकाबले से बेहतर था, क्योंकि इस बार मिज़ काफी ज्यादा करीब आए और उन्होंने गुंथर को कई बार किकआउट करने के लिए मजबूर किया। मुकाबले का अंत भी जबरदस्त रहा।)

(रिंग जनरल और द मिज़ के बीच बेहतरीन मुकाबला देखने को मिला। मिज़ को गुंथर के चैंपियन रहते आईसी चैंपियनशिप के लिए मैच नहीं मिलेगा)

(गुंथर जब भी अपने मैचों के बाद चॉप लगाते हैं, तो मेरी हालत ऐसी होती है।)

(इस मैच ने साबित किया कि गुंथर को आम मैच में हराया नहीं जा सकता है। हमें मेन रोस्टर पर इल्जा को लाना होगा, क्योंकि वो ही उन्हें लिमिट तक लेकर जा सकते हैं।)

(गुंथर के मैच कुछ अलग ही होते हैं। वो जब भी रिंग में होते हैं, तो क्राउड कभी भी शांत नहीं होता।)

(मिज़ vs गुंथर का Raw में हुआ मैच निश्चित तौर पर SummerSlam में ड्रू और Money in the Bank में मैट रिडल के खिलाफ मैच से बेहतर था)

