WWE Raw के धमाकेदार मेन इवेंट के बाद फैंस की खुशी का नहीं रहा ठिकाना, सोशल मीडिया पर फैंस की प्रतिक्रियाओं की आई बाढ़

WWE Raw Social Media Reactions: इस हफ्ते हुआ रॉ (Raw) का एपिसोड काफी ज्यादा शानदार रहा। शो में किंग और क्वीन ऑफ द रिंग (Kign & Queen of the Ring) टूर्नामेंट के पहले राउंड के मैच देखने को मिले। इसी बीच मेन इवेंट में गुंथर और शेमस के बीच मुकाबला देखने को मिला।

इन दोनों ने बिल्कुल भी निराश नहीं किया और एक बार फिर यादगार मैच देते हुए फैंस को काफी ज्यादा एंटरटेन किया। रिंग जनरल ने इस मुकाबले को जीतते हुए अगले राउंड में जगह बना ली है। इसके अलावा भी रेड ब्रांड में ऐसी कई धमाकेदार चीज़ें हुई, जो फैंस को काफी पसंद आई और शो को देखते हुए उनकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। गुंथर vs शेमस, इल्या ड्रैगूनोव vs रिकोशे, सीएम पंक के प्रोमो के बाद सोशल मीडिया पर प्रतिक्रियाओं की बाढ़ देखने को मिली है।

WWE Raw के धमाकेदार मेन इवेंट और शानदार शो को लेकर फैंस ने सोशल मीडिया पर क्या कहा?

(मुझे यह चीज़ काफी पसंद है कि गुंथर के पास सिर्फ एक फिनिशर नहीं है। वो अपने अपोनेंट को देखते हैं और उनके बॉडी के हिस्सा को निशाना बनाते हैं। इसके बाद उसी हिसाब से अपना फिनिशर सेट करते हुए अंत में मैच जीतते हैं। यह ही रेसलिंग है)

(जे उसो अगले राउंड में पहुंच गए, इल्या ड्रैगूनोव vs रिकोशे 5 स्टार क्लासिक मैच था, सीएम पंक का प्रोमो शानदार था, लायरा वैल्किरिया अगले राउंड में, सैमी vs गेबल vs रीड मैच कंफर्म हो गया, गुंथर और शेमस के बीच एक और बेहतरीन मैच हुआ, क्या शानदार शो।)

(गुंथर की जीत हुई। शेमस और गुंथर कोई मौका नहीं छोड़ते हैं। क्या बेहतरीन मैच)

(गुंथर अगले राउंड में पहुंच गए हैं। क्या बेहतरीन मैच, यह दोनों कभी निराश नहीं करते हैं।)

(मुझे शेमस के हारने से दिक्कत नहीं है। इससे गुंथर का कैरेक्टर मजबूत हुआ है और उन्हें मेन इवेंट स्टार बनने में मदद मिलेगी। शेमस ने पहले ही काफी कुछ हासिल कर लिया है और इससे उन्हें इतना फर्क नहीं पड़ेगा। फिन बैलर की हार की बात की जाए, तो हमें पता है कि WWE अभी जे को पुश कर रहा है और वैसे भी जल्द ही फिन vs प्रीस्ट मैच देखने को मिलने वाला है।)

(इल्या vs रिकोशे, इयो vs नटालिया, डकोटा vs लायरा, सीएम पंंक सैगमेंट, गुंथर vs शेमस पार्ट 3, सभी काफी शानदार थे।)

(WWE Raw में हुए तीन सबसे शानदार मैच, 3- इयो vs नटालिया, 2- रिकोशे vs इल्या, 1- गुंथर vs शेमस)

