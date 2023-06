WWE Raw में दिग्गज ने 12 सालों में लड़ा पहला मैच, मुकाबले में कई गलतियां करने के बाद भी मिली बड़ी जीत 

Raw: WWE दिग्गज ट्रिश स्ट्रेटस (Trish Stratus) इस हफ्ते रॉ (Raw) में साल 2011 के बाद पहली बार मैच लड़ती हुई दिखाई दीं। इस मुकाबले में ट्रिश स्ट्रेटस का राकेल रॉड्रिगेज़ (Rodriguez) से सामना हुआ था। इस मैच में बैकी लिंच (Becky Lynch) के एंट्री से पहले राकेल ने ट्रिश पर पूरी तरह दबदबा बना रखा था। इसके बाद बैकी लिंच ने ट्रिश स्ट्रेटस पर हमला कर दिया था।

इस वजह से ट्रिश को DQ के जरिए विजेता घोषित कर दिया गया। इस जीत की वजह से ट्रिश स्ट्रेटस विमेंस Money in the Bank लैडर मैच में जगह बना चुकी हैं। इस मैच में ट्रिश स्ट्रेटस से कई गलतियां हुई थीं। बता दें, Fall Away स्लैम दिए जाने के बाद ट्रिश स्ट्रेटस गलत तरीके से अपने पैर पर लैंड कर गई थीं और ऐसा लगा था कि वो चोटिल हो गई हैं। इसके बाद ज़ोई स्टार्क और राकेल रॉड्रिगेज़ के बीच फाइट देखने को मिली थी।

जल्द ही, ज़ोई स्टार्क भी ट्रिश स्ट्रेटस की तरह गलत तरीके से अपने पैर पर लैंड कर गई थीं। कई गलतियां करने के बावजूद ट्रिश स्ट्रेटस ने साबित किया कि वो वर्तमान पीढ़ी को तगड़ी फाइट देने में सक्षम हैं। भले ही, ट्रिश स्ट्रेटस को इस मैच में DQ के जरिए जीत मिली थी। हालांकि, इस जीत की वजह से ट्रिश विमेंस MITB लैडर मैच का हिस्सा बन चुकी हैं, इसलिए इसे बड़ी जीत कहना गलत नहीं होगा।

WWE दिग्गज ट्रिश स्ट्रेटस विमेंस Money in the Bank लैडर मैच जीतकर रहेंगी इतिहास?

ट्रिश स्ट्रेटस जब WWE में फुल टाइम रेसलर के रूप में काम किया करती थीं तो उस वक्त विमेंस Money in the Bank लैडर मैच का आयोजन नहीं किया जाता था। यह बड़ी वजह है कि क्यों ट्रिश स्ट्रेटस अपने करियर में MITB ब्रीफकेस जीत नहीं पाईं। यही कारण है कि अगर ट्रिश स्ट्रेटस विमेंस MITB विजेता बनती हैं तो वो इतिहास रच देंगी। देखा जाए तो इस मैच में ट्रिश स्ट्रेटस की साथी ज़ोई स्टार्क भी हिस्सा लेने जा रही हैं, इसलिए ट्रिश के पास यह बड़ा मुकाबला जीतने का सुनहरा मौका है।

