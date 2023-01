WWE के ऐतिहासिक एपिसोड में Roman Reigns ने किया बहुत बड़ा ऐलान, 4 दिन बाद पूर्व चैंपियन का भविष्य तय करेंगे ट्राइबल चीफ

Roman Reigns: WWE Raw के एपिसोड की शुरूआत इस बार शानदार रही। रोमन रेंस (Roman Reigns) के फैक्शन द ब्लडलाइन (The Bloodline) ने शो की शुरूआत की। फैंस को यहं "The Trial of Sami Zayn" सैगमेंट देखने को मिला। सैमी ज़ेन (Sami Zayn) को कठघरे में रखा गया और उनके ऊपर आरोप लगाए गए। हालांकि वो इस बार बच गए और रेंस ने बड़ी बात कही।

WWE Raw में Roman Reigns ने किया बड़ा ऐलान

दरअसल सैमी ज़ेन की वफादारी एक बार फिर खतरे में पड़ गई थी। रेड ब्रांड में एंट्री के वक्त सैमी थोड़ा मायूस लगे। पॉल हेमन ने पहले प्रोमो कट किया। उन्होंने पूरी तरह सैमी को धोखेबाज बता दिया। हेमन ने कहा कि पहले दिन से ब्लडलाइन को सैमी धोखा दे रहे हैं। साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि वो केविन ओवेंस के साथ मिले हुए है। पॉल ने आगे कहा कि ज़ेन की वजह से ब्लडलाइन की रणनीति फेल हो रही है। हेमन ने इसके बाद सैमी को धोखेबाज साबित करने के लिए चार वीडियो दिखाए।

इन वीडियोज को देखने के बाद लगा कि सैमी सच में ब्लडलाइन को धोखा दे रहे हैं। पॉल हेमन ने अंत में रोमन रेंस से कहा कि सैमी ज़ेन को कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। सैमी को डिफेंड करने का मौका मिला। उन्होंने कहा कि उन्हें ये सब देखकर बहुत दुख हो रहा है। साथ ही उन्होंने कहा कि वो अपने आप को डिफेंड नहीं करना चाहते हैं।

रोमन रेंस को इसके बाद गुस्सा आ गया। रेंस ने कहा कि सैमी को इतना अहंकार हो गया कि वो अपने आपको डिफेंड भी नहीं करना चाहते हैं। रेंस ने साफतौर पर कह दिया कि ज़ेन ने द ब्लडलाइन की बेइज्जती की है। उन्होंने सोलो सिकोआ का नाम लिया। सोलो इसके बाद सैमी के पास गए और उन्होंने अपना फिनिशिंग मूव समोअन स्पाइक की तैयारी की। वो अपना फिनिशर सैमी को लगाने ही वाले थे कि इतने में जे उसो ने उन्हें पकड़ लिया।

ये देखकर सभी हैरान रह गए थे। रोमन रेंस खुद चौंक गए थे। जे उसो ने यहां से कमान संभाली और सैमी को डिफेंड किया। जे उसो ने सैमी की वफादारी के वीडियो दिखाए। इन वीडियो में दिख रहा था कि सैमी ने द ब्लडलाइन की हमेशा मदद की। इसके बाद जे ने कहा कि जो भी चाहता है ज़ेन ब्लडलाइन में मौजूद रहे वो हाथ खड़ा करें। एरीना में मौजूद लगभग सभी लोगों ने अपना हाथ खड़ा किया। जे उसो के साथ-साथ जिमी उसो ने भी अपना हाथ ऊपर किया।

रोमन रेंस का गुस्सा इसके बाद शांत हो गया। रेंस ने कहा कि सैमी दोषी नहीं है। हालांकि रोमन ने कहा कि फिलहाल के लिए सैमी दोषी नहीं पाए गए है लेकिन Royal Rumble में उनका अंतिम टेस्ट होगा। रेंस ने कहा कि सैमी को इस रात का अंत शानदार तरीके से करना होगा और वो सीधे इसके बाद Royal Rumble में मिलेंगे। रोमन ने कहा कि सैमी ब्लडलाइन में रहेंगे या नहीं इसका फैसला Royal Rumble इवेंट में हो जाएगा। जे उसो और जिमी उसो ने इसके बाद सैमी को गले लगाया और सैगमेंट का अंत हुआ।

