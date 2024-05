WWE ने King and Queen of the Ring टूर्नामेंट में बड़े बदलाव का बनाया प्लान, रिपोर्ट में कैंसिल हुए मैचों के बारे में जानकारी आई सामने

King and Queen of The Ring: WWE फैंस के बीच अभी किंग एंड क्वीन ऑफ द रिंग (King and Queen of The Ring) टूर्नामेंट के मैचों को लेकर काफी उत्साह है। रॉ (Raw) के एपिसोड में टूर्नामेंट के पहले राउंड के कुछ मैचों का आयोजन किया गया था। इसी बीच दो मैचों को कैंसिल कर दिया गया था। WWE ने कोफी किंग्सटन vs रे मिस्टीरियो और ज़ेलिना वेगा vs शेना बैज़लर मैच को लाइव इवेंट के लिए बुक कर दिया है। इसी चीज़ को लेकर अब बड़ा अपडेट सामने आया है।

Fightful Select ने अपनी रिपोर्ट में बताया है कि अभी टूर्नामेंट के प्लान पूरी तरह से तय नहीं हुए हैं। इसी बीच Raw के आखिरी एपिसोड से कैंसिल किए गए मैचों के हाइलाइट्स Raw के अगले एपिसोड में दिखाए जाएंगे। अभी के हिसाब से WWE ने इसी तरह का प्लान बनाया है। यह भी बताया गया है कि यह दोनों मुकाबले सोशल मीडिया पर भी एयर होने वाले हैं।

ऑफिशियल्स ने इस टूर्नामेंट को टीवी से लाइव इवेंट्स तक खींचने का फैसला किया था। आपको बता दें कि अभी के हिसाब से यही प्लान है और आगे जाकर चीज़ों में बदलाव भी संभव है। इस रिपोर्ट में यह जानकारी सामने नहीं आई है कि SmackDown में होने वाले टूर्नामेंट के पहले राउंड के मैचों में भी इसी तरह का प्रभाव पड़ेगा, या नहीं।

आपको बता दें कि King of the Ring टूर्नामेंट में Raw ब्रांड के ब्रैकेट के पहले राउंड का रे मिस्टीरियो vs कोफी किंग्सटन मैच कुछ दिनों बाद मैकॉन, जॉर्जिया के लाइव इवेंट में होने वाला है। Raw की ओर से Queen of the Ring टूर्नामेंट के पहले राउंड का ज़ेलिना वेगा vs शेना बैज़लर मैच चैट्टानूगा, टेनेसी में देखने को मिलेगा।

WWE SmackDown की ओर से King and Queen of the Ring में किन-किन सुपरस्टार्स को मिली है जगह?

SmackDown की ओर से King of the Ring के पहले राउंड के चार मैचों का ऐलान देखने को मिल गया है। ब्रैकेट्स कुछ इस तरह हैं:

एजे स्टाइल्स vs रैंडी ऑर्टन

बैरन कॉर्बिन vs कार्मेलो हेज

एलए नाइट vs सैंटोस इस्कोबार

बॉबी लैश्ले vs टामा टोंगा

Queen of the Ring टूर्नामेंट में SmackDown की ओर से पहले राउंड के चार मैच:

चेल्सी ग्रीन vs इंडी हार्टवेल

नेओमी vs कैंडिस लेरे

नाया जैक्स vs पाइपर निवेन

टिफनी स्ट्रैटन vs ब्लेयर डेवनपोर्ट

