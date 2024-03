WWE रिजल्ट्स: पूर्व चैंपियन की WrestleMania XL से एक हफ्ते पहले चौंकाने वाली हार, Roman Reigns के भाई को 41 साल के रेसलर ने हराया

WWE: 30 मार्च को WWE ने मैनचेस्टर में Road to WrestleMania लाइव इवेेंट का आयोजन कराया। इसमें रॉ (Raw) और स्मैकडाउन (SmackDown) ब्रांड के सुपरस्टार्स ने हिस्सा लिया। मेन इवेंट में कोडी रोड्स (Cody Rhodes) और ड्रू मैकइंटायर (Drew Mcintyre) के बीच स्ट्रीट फाइट मुकाबला देखने को मिला।

इस लाइव इवेंट में कुल मिलाकर 8 मुकाबले देखने को मिले, जिसमें तीन चैंपियंस ने अपनी चैंपियनशिप को डिफेंड किया। रिया रिप्ली ने विमेंस वर्ल्ड चैंपियनशिप, गुंथर ने आईसी चैंपियनशिप और जजमेंड के फिन बैलर और डेमियन प्रीस्ट ने अनडिस्प्यूटेड WWE टैग टीम चैंपियनशिप को डिफेंड किया।

WrestleMania XL से एक हफ्ते पहले ड्रू मैकइंटायर को चौंकाने वाली हार का सामना करना पड़ा और उन्हें तगड़ा झटका लगा। इस बीच रोमन रेंस के भाई की भी हार का सिलसिला जारी रहा और वो लूजिंग स्ट्रीक को तोड़ने में कामयाब नहीं हुए। आइए नज़र डालते हैं लाइव इवेंट में क्या-क्या हुआ।

WWE Road to WrestleMania (30 मार्च) रिजल्ट्स:

-) एलए नाइट और सोलो सिकोआ के बीच सिंगल्स मैच देखने को मिला। 41 साल के नाइट ने ब्लडलाइन मेंबर को हराते हुए शानदार जीत दर्ज की।

-) अनडिस्प्यूटेड टैग टीम चैंपियनशिप के लिए जजमेंट डे vs न्यू डे का मुकाबला हुआ। यहां डेमियन प्रीस्ट और फिन बैलर ने कोफी किंग्सटन और ज़ेवियर वुड्स को हराते हुए अपने टाइटल को सफलतापूर्वक रिटेन किया।

-) ओमोस का सामना ओडिसे जॉन्स के खिलाफ हुआ। इस मुकाबले में पूर्व टैग टीम चैंपियन की जीत हुई।

-) आईसी चैंपियनशिप के लिए गुंथर vs जे उसो vs डॉमिनिक मिस्टीरियो vs शिंस्के नाकामुरा के बीच फैटल 4वे मैच देखने को मिला। रिंग जनरल ने यहां जीत दर्ज की और अपनी चैंपियनशिप को सफलतापूर्वक रिटेन किया।

-) बियांका ब्लेयर, मीचीन और ज़ेलिना वेगा ने सिक्स विमेंस टैग टीम मुकाबले में विमेंस चैंपियन इयो स्काई, विमेंस टैग टीम चैंपियंस की एक हाफ कायरी सेन और डकोटा काई का सामना किया। डैमेज कंट्रोल की इस मैच में हार हुई।

-) न्यू कैच रिपब्लिक और प्रिटी डेडली के बीच टैग टीम मुकाबला देखने को मिला। टायलर बेट और पीट डन ने इस मैच में जीत दर्ज की।

-) विमेंस वर्ल्ड चैंपियनशिप के लिए रिया रिप्ली vs शेना बैज़लर vs नटालिया के बीच ट्रिपल थ्रेट मैच देखने को मिला। रिप्ली ने जीत दर्ज करते हुए अपने टाइटल को रिटेन किया।

-) कोडी रोड्स और ड्रू मैकइंटायर के बीच मेन इवेंट में स्ट्रीट फाइट मैच हुआ। अमेरिकन नाईटमेयर ने स्कॉटिश वॉरियर को हराते हुए शानदार जीत दर्ज की।

(नोट: WRESTLING BODYSLAM ने WWE Road to WrestleMania के रिजल्ट्स को रिपोर्ट किया।)