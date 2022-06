WWE Rumor Roundup: Roman Reigns के अगले टाइटल डिफेंस को लेकर बड़ा अपडेट, कंपनी छोड़ने वाले बड़े स्टार की हो सकती है वापसी 

WWE Rumor Roundup के एक नए संस्करण में आपका स्वागत है। इस वक्त रोमन रेंस (Roman Reigns) के अगले टाइटल डिफेंस को लेकर अफवाह सामने आ रही है और साथ ही, एक बड़े सुपरस्टार की वापसी की अफवाहें सामने आ रही हैं। आइए ज्यादा देर ना करते हुए इस हफ्ते WWE Rumor Roundup के रिजल्ट्स पर एक नजर डालते हैं।

#) अनडिस्प्यूटेड WWE यूनिवर्सल चैंपियन रोमन रेंस के टाइटल डिफेंस को लेकर बड़ा अपडेट

फैंस अनडिस्प्यूटेड WWE यूनिवर्सल चैंपियन रोमन रेंस को उनका टाइटल डिफेंड करते हुए देखना चाहते हैं लेकिन इस बारे में अभी कुछ भी साफ-साफ कहना मुश्किल है। रेसलिंग ऑब्जर्वर न्यूजलैटर के डेव मैल्टजर की माने तो कंपनी को रोमन रेंस के भविष्य के लिए फैसला लेना अभी बाकी है।

कंपनी के एक्जीक्यूटिव्स यह तय नहीं कर पाए हैं कि Money in the Bank में रोमन रेंस vs रिडल का मैच होना चाहिए या नहीं। चूंकि, रिडल को द उसोज के खिलाफ टैग टीम चैंपियनशिप मैच में मौका मिल चुका है, संभव है कि राइटर्स MITB में रिडल को रोमन रेंस के खिलाफ मैच में बुक कर सकते हैं।

#) क्या सिजेरो की WWE में होगी वापसी?

सिजेरो ने इस साल फरवरी में WWE के साथ कॉन्ट्रैक्ट खत्म होने के बाद कंपनी छोड़ दी थी। डेव मैल्टजर की माने तो AEW को सिजेरो में दिलचस्पी थी, हालांकि, इतने महीने बीत जाने के बावजूद भी सिजेरो ने अभी तक यह रेसलिंग कंपनी ज्वाइन नहीं की। बता दें, विंस मैकमैहन ने सिजेरो को काफी अच्छी डील दी की पेशकश थी इसलिए संभव है कि सिजेरो WWE में वापसी करते हुए दिखाई दे सकते हैं।

#) कर्टिस एक्सल ने प्रोड्यूसर के रूप में कंपनी में वापसी की

कई फैंस इस हफ्ते WWE Raw में करीब दो सालों बाद कर्टिस एक्सल को देखकर हैरान रह गए थे। बता दें, कर्टिस एक्सल दूसरे ऑफिशियल्स के साथ सैथ रॉलिंस और कोडी रोड्स की झड़प रोकने आए थे। यह बात कंफर्म हो चुकी है कि कर्टिस की WWE में फुल टाइम प्रोड्यूसर के रूप में वापसी हो चुकी है। इससे पहले कर्टिस को अप्रैल 2020 में रिलीज कर दिया गया था।

