WWE ने Money in the Bank के जरिए की करोड़ों की जबरदस्त कमाई, बहुत बड़े-बड़े रिकॉर्ड्सको किया गया ध्वस्त

WWE: WWE Money in the Bank 2023 बहुत दिलचस्प और धमाकेदार इवेंट साबित हुआ, जिसे इस साल के सबसे बेहतरीन प्रीमियम लाइव इवेंट होने की संज्ञा दी जा रही है। अब कंपनी ने एक बड़ी घोषणा करते हुए बताया है कि मनी इन द बैंक (Money in the Bank) इतिहास में सबसे ज्यादा कमाई करने वाला इवेंट बन गया है।

वहीं Money in the Bank से पूर्व आखिरी SmackDown, ब्लू ब्रांड के इतिहास में सबसे ज्यादा कमाई करने वाला एपिसोड बना। पिछले वीकेंड WWE की कुल कमाई 5.5 मिलियन डॉलर्स रही। Money in the Bank 2022 की तुलना में इस प्रीमियम लाइव इवेंट की व्यूअरशिप में 17 प्रतिशत की बढ़ोतरी दर्ज की गई।

स्पॉन्सर्स से होने वाली कमाई में 9 प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई। वहीं किसी एरीना इवेंट के लिए मर्चेंडाइज़ की बिक्री इतिहास में सबसे ज्यादा रही। सोशल मीडिया प्लैटफॉर्म्स पर भी कंपनी को जबरदस्त फायदा हुआ है। द ब्लडलाइन सिलविल वॉर मैच को अभी तक सोशल मीडिया पर 40 मिलियन से ज्यादा बार देखा जा चुका है। ये वही मैच है जिसमें जे उसो ने ट्राइबल चीफ की करीब साढ़े 3 सालों तक चली ना पिन होने की ऐतिहासिक स्ट्रीक का अंत किया था।

पिछले हफ्ते SmackDown से भी WWE को हुआ जबरदस्त फायदा

आपको याद दिला दें कि Money in the Bank से पूर्व आखिरी SmackDown एपिसोड का आयोजन भी लंदन में हुआ था। ब्लू ब्रांड के उस एपिसोड की व्यूअरशिप 2.51 मिलियन रही, जो एक साल पहले की तुलना में 17 प्रतिशत ज्यादा रही। वहीं 18-49 डेमोग्राफिक्स के मामले में SmackDown 0.7 की रेटिंग के साथ सबसे पहले स्थान पर मौजूद रहा।

Money in the Bank में रोमन रेंस के पिन होने से लेकर रोंडा राउज़ी को अपनी दोस्त से धोखा मिलना और जॉन सीना की वापसी जैसी कई यादगार चीज़ें देखने को मिली थीं। खैर अब देखना दिलचस्प होगा कि ब्लू ब्रांड में SummerSlam के लिए स्टोरीलाइंस को कैसे आगे बढ़ाया जाता है। Money in the Bank के रिकॉर्ड नंबर्स को देखने के बाद फैंस की SummerSlam 2023 से भी उम्मीदें बढ़ गई होंगी।

