WWE SmackDown: 4 बड़ी गलतियां जो इस हफ्ते स्मैकडाउन में देखने को मिलीं 

SmackDown: WWE SmackDown का इस हफ्ते का एपिसोड अब समाप्त हो चुका है। स्मैकडाउन (SmackDown) के इस एपिसोड के दौरान रोमन रेंस (Roman Reigns) ने वापसी करते हुए नाईट ऑफ चैंपियंस (Night of Champions) 2023 में अपना मैच सेटअप किया। वहीं, एजे स्टाइल्स (Aj Styles) ने सैथ रॉलिंस (Seth Rollins) के खिलाफ वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियनशिप मैच में जगह बनाई।

इसके अलावा पूर्व NXT सुपरस्टार कैमरन ग्राइम्स का इन-रिंग डेब्यू देखने को मिला। हालांकि, इस हफ्ते SmackDown का एपिसोड काफी शानदार था लेकिन इस शो में कुछ साधारण चीज़ें भी देखने को मिली थीं। इस आर्टिकल में हम ऐसी 4 बड़ी गलतियों का जिक्र करने वाले हैं जो कि इस हफ्ते WWE SmackDown के एपिसोड के दौरान देखने को मिलीं।

4- WWE SmackDown में बैरन कॉर्बिन का केवल एक ही मूव में हार जाना

WWE SmackDown में इस हफ्ते कैमरन ग्राइम्स ने बैरन कॉर्बिन के खिलाफ मैच में अपना इन-रिंग डेब्यू किया। बता दें, कैमरन ग्राइम्स ने कॉर्बिन को केव इन देने के बाद पिन करते हुए कुछ ही सेकेंड्स के अंदर हरा दिया था। देखा जाए तो बैरन कॉर्बिन कोई जॉबर नहीं हैं, इसलिए उन्हें इतनी आसानी से हार के लिए बुक नहीं करना चाहिए था।

मैच जल्दी खत्म हो जाने की वजह से कैमरन ग्राइम्स को भी मेन रोस्टर दर्शकों के सामने अपने इन-रिंग स्किल्स का सही तरह से प्रदर्शन करने का मौका नहीं मिल पाया। यही कारण है कि WWE को इस हफ्ते SmackDown में बैरन कॉर्बिन को एक ही मूव में हार जाने के लिए बुक नहीं करना चाहिए था। यह देखना रोचक होगा कि इस बड़ी जीत के बाद कैमरन ग्राइम्स का ब्लू ब्रांड में अगला कदम क्या होने वाला है।

3- WWE SmackDown में ऑस्टिन थ्योरी की पिन ना होने की स्ट्रीक टूटना

ऑस्टिन थ्योरी ने इस हफ्ते SmackDown में वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियनशिप टूर्नामेंट के पहले राउंड में बॉबी लैश्ले और शेमस का ट्रिपल थ्रेट मैच में सामना किया था। इस मैच में बॉबी लैश्ले ने ऑस्टिन थ्योरी को पिन करते हुए जीत हासिल की थी। इसके साथ ही यूएस चैंपियन ऑस्टिन थ्योरी की पिन ना होने की लंबी स्ट्रीक टूट चुकी है।

बता दें, ऑस्टिन थ्योरी को पिनफॉल के जरिए आखिरी हार 7 नंवबर 2022 को हुए Raw के एपिसोड में सैथ रॉलिंस के खिलाफ मिली थी। देखा जाए तो वीकली शो के दौरान ऑस्टिन थ्योरी की इतनी बड़ी स्ट्रीक को खत्म नहीं करना चाहिए था। इस हार से ऑस्टिन थ्योरी के मोमेंटम में भी कमी जरूर आई है।

2- WWE दिग्गज ऐज को SmackDown में पिन होने के लिए बुक करना

ऐज इस हफ्ते SmackDown में वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियनशिप टूर्नामेंट के पहले राउंड में रे मिस्टीरियो और एजे स्टाइल्स के खिलाफ कम्पीट करते हुए दिखाई दिए थे। एजे स्टाइल्स ने ऐज को ही पिन करके इस मैच को जीता था। देखा जाए तो ऐज बहुत बड़े सुपरस्टार हैं और इस हफ्ते वो काफी लंबे समय बाद SmackDown में मैच लड़ते हुए दिखाई दिए।

यही कारण है कि WWE को ब्लू ब्रांड में हुए ट्रिपल थ्रेट मैच में ऐज को पिन होने के लिए बुक नहीं करना चाहिए था। देखा जाए ऐज ने सालों पहले चोट की वजह से बिना मैच लड़े अपना वर्ल्ड हैवीवेट टाइटल गंवा दिया था। इस वजह से ऐज को Night of Champions 2023 में सैथ रॉलिंस के खिलाफ वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियनशिप मैच में शामिल करना बुरा फैसला नहीं होता।

1- WWE SmackDown में रोमन रेंस के Night of Champions में उनके टाइटल्स डिफेंड ना करने के संकेत मिलना

WWE SmackDown में इस हफ्ते रोमन रेंस की वापसी के बाद ऐसा लगा था कि वो Night of Champions में अनडिस्प्यूटेड WWE यूनिवर्सल चैंपियनशिप मैच सेटअप करेंगे। हालांकि, इस हफ्ते ब्लू ब्रांड में इस इवेंट के लिए रोमन रेंस & सोलो सिकोआ vs केविन ओवेंस & सैमी ज़ेन का अनडिस्प्यूटेड WWE टैग टीम चैंपियनशिप मैच बुक किया गया। इस चीज़ के जरिए शायद संकेत दिए गए हैं कि रोमन रेंस Night of Champions में अपने वर्ल्ड टाइटल्स डिफेंड नहीं करेंगे।

फैंस को अक्सर यह शिकायत रहती है कि रोमन रेंस अपने टाइटल्स काफी कम डिफेंड करते हैं। बता दें, ट्राइबल चीफ ने अनडिस्प्यूटेड WWE यूनिवर्सल टाइटल को आखिरी बार WrestleMania 39 में डिफेंड किया था। अगर रोमन रेंस Night of Champions में अपने टाइटल्स डिफेंड नहीं करते हैं और सोलो सिकोआ के साथ मिलकर नए अनडिस्प्यूटेड टैग टीम चैंपियंस बनते हैं तो फैंस का उनके प्रति गुस्सा कई गुना बढ़ जाएगा।

