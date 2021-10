WWE SmackDown: 4 बड़ी गलतियां जो शो के दौरान देखने को मिलीं

इस हफ्ते WWE स्मैकडाउन (SmackDown) का बेहतरीन एपिसोड देखने को मिला। SmackDown के इस हफ्ते के शो के जरिए King of the Ring और Queen of the Ring टूर्नामेंट की शुरुआत हो गई है। बता दें, SmackDown की तरफ से इन दोनों ही टूर्नामेंट्स के सेमीफाइनलिस्ट मिल चुके हैं। वहीं, यूनिवर्सल चैंपियन रोमन रेंस (Roman Reigns) इस हफ्ते के शो के दौरान पॉल हेमन के साथ खास सैगमेंट में दिखाई दिए।

इसके अलावा इस हफ्ते SmackDown के शो के दौरान ऐज (Edge) ने सैथ रॉलिंस (Seth Rollins) पर हमला करने के बाद Crown Jewel के लिए Hell in a Cell मैच की घोषणा कर दी थी। इस घोषणा के बाद रॉलिंस के चेहरे से खुशी गायब हो गई थी। वहीं, SmackDown विमेंस चैंपियनशिप के लिए हुए सैगमेंट के दौरान जबरदस्त बवाल देखने को मिला। इन सब चीजों के अलावा इस शो के दौरान कुछ गलतियां भी देखने को मिली। आइए ज्यादा देर ना करते हुए इस हफ्ते WWE SmackDown से सामने आई 4 बड़ी गलतियों पर एक नजर डालते हैं।

4- WWE SmackDown में लिव मॉर्गन की हार

इस हफ्ते Queen of the Ring टूर्नामेंट के पहले राउंड में कार्मेला vs लिव मॉर्गन का मैच देखने को मिला। इस मैच से पहले ऐसा लग रहा था कि लिव यह मैच जीतकर टूर्नामेंट के सेमीफाइनल में जगह बना लेंगी। हालांकि, कार्मेला ने इस मैच में लिव मॉर्गन को हराते हुए सबको हैरान कर दिया और ऐसा लग रहा है कि अभी भी WWE लिव को पुश नहीं देना चाहती है।

इसके अलावा इस हफ्ते Queen of the Ring टूर्नामेंट के एक और मैच में जेलिना वेगा, टोनी स्टॉर्म को हराने में कामयाब रही थीं। बता दें, इस टूर्नामेंट के सेमीफाइनल में जगह बनाने वाली कार्मेला और जेलिना वेगा दोनों ही हील सुपरस्टार्स हैं इसलिए सेमीफाइनल में दो हील सुपरस्टार्स के बीच मैच होते हुए देखना काफी अजीब होगा। यह देखना रोचक होगा कि कार्मेला और जेलिना में से कौन सी सुपरस्टार इस टूर्नामेंट के फाइनल में जगह बना पाती हैं।

