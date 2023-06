WWE SmackDown में हुए क्वालीफाइंग मैचों में मचा बवाल, दो दोस्तों सहित कुल 4 Superstars ने Money in the Bank लैडर मुकाबले में बनाई जगह

SmackDown: WWE SmackDown में इस हफ्ते 2 मेंस और 2 विमेंस मनी इन द बैंक (Money in the Bank) क्वालीफाइंग लैडर मैच देखने को मिले। बता दें, इस हफ्ते स्मैकडाउन (SmackDown) में दो दोस्तों बेली (Bayley) और इयो स्काई (Iyo Sky) ने अपने-अपने मैच जीतकर विमेंस Money in the Bank लैडर मैच में जगह बनाई। देखा जाए तो इस मैच में शामिल बाकी सुपरस्टार्स के लिए यह बिल्कुल भी अच्छी खबर नहीं है।

ऐसा इसलिए है क्योंकि बेली & इयो स्काई लैडर मैच में टीम के रूप में काम करती हुई दिखाई दे सकती हैं। यही कारण है कि बेली और इयो स्काई में से किसी एक सुपरस्टार के विमेंस Money in the Bank 2023 विजेता बनने की संभावना बढ़ गई है। बता दें, इस हफ्ते SmackDown में सैंटोस इस्कोबार और बुच भी अपने-अपने मैच जीतकर मेंस Money in the Bank लैडर मैच में जगह बना चुके हैं।

WWE SmackDown में हुए Money in the Bank क्वालीफाइंग मैचों में मचा बवाल

WWE SmackDown में इस हफ्ते हुए पहले Money in the Bank क्वालीफाइंग मैच में सैंटोस इस्कोबार का सामना मुस्तफा अली से हुआ था। मुस्तफा अली ने इस मुकाबले में सैंटोस इस्कोबार को कड़ी टक्कर दी थी लेकिन अंत में सैंटोस ने मुस्तफा को फैंटम ड्राइवर देकर MITB लैडर मैच के लिए क्वालीफाई कर लिया था।

वहीं, बेली का MITB क्वालीफाइंग मैच में मिचीन से सामना हुआ और बेली ने काफी कम समय में मिचीन को हराकर विमेंस लैडर मैच में जगह बना ली। इसके अलावा बुच vs बैरन कॉर्बिन का Money in the Bank क्वालीफाइंग मैच देखने को मिला था। बुच ने मैच शुरू होते ही बैरन कॉर्बिन पर अटैक कर दिया था और अंत में बुच ने बैरन कॉर्बिन को चतुराई से रोलअप के जरिए पिन करते हुए बड़े मुकाबले में जगह बनाई थी।

इस हफ्ते SmackDown में हुए आखिरी Money in the Bank क्वालीफाइंग मैच में बेली की दोस्त इयो स्काई की शॉट्ज़ी से टक्कर देखने को मिली। बेली इस मैच के दौरान इयो स्काई की मदद करती हुई दिखाई दीं और इसका फायदा उठाकर इयो ने शॉट्ज़ी को अपना फिनिशर देकर पिन करते हुए विमेंस MITB लैडर मैच के लिए क्वालीफाई कर लिया था।

