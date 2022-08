WWE SmackDown: 5 चौंकाने वाली चीज़ें जो इस हफ्ते स्मैकडाउन में देखने को मिल सकती हैं 

SmackDown: WWE SmackDown में पिछले हफ्ते कैरियन क्रॉस (Karrion Kross) चौंकाने वाली वापसी करते हुए अनडिस्प्यूटेड WWE यूनिवर्सल चैंपियन रोमन रेंस (Roman Reigns) के नए दुश्मन बने थे। यही कारण है कि इस हफ्ते स्मैकडाउन (SmackDown) के एपिसोड को लेकर रोमांच काफी बढ़ चुका है। इसके अलावा इस हफ्ते ब्लू ब्रांड में एक बड़ा टाइटल मैच भी देखने को मिलने वाला है।

साथ ही, शो में विमेंस टैग टीम चैंपियनशिप टूर्नामेंट से जुड़े मैच भी देखने को मिल सकते हैं। इन सब चीज़ों के अलावा भी शो में काफी कुछ देखने को मिल सकता है। इस आर्टिकल में हम ऐसी 5 चौंकाने वाली चीज़ों का जिक्र करने वाले हैं जो कि इस हफ्ते WWE SmackDown के एपिसोड में देखने को मिल सकती हैं।

5- WWE SmackDown में शिंस्के नाकामुरा को हराने के बाद गुंथर को शेमस से चुनौती मिल सकती है

WWE SmackDown में इस हफ्ते गुंथर को शिंस्के नाकामुरा के खिलाफ मैच में अपना आईसी टाइटल डिफेंड करना है और इस मैच के काफी शानदार होने की उम्मीद लग रही है। देखा जाए तो गुंथर को अभी तक काफी स्ट्रॉन्ग बुकिंग दी गई है इसलिए ऐसा लग रहा है कि इस मैच में वो नाकामुरा को हराकर अपना टाइटल रिटेन कर सकते हैं।

बता दें, इस साल Clash at the Castle में आईसी चैंपियन गुंथर vs शेमस मैच होने की अफवाहें सामने आ रही हैं। यही कारण है कि संभव है कि इस हफ्ते ब्लू ब्रांड में गुंथर के उनका टाइटल रिटेन करने के बाद शेमस उन्हें आईसी चैंपियनशिप के लिए चुनौती देते हुए सभी को हैरान कर सकते हैं।

4- शायना बैजलर SmackDown में लिव मॉर्गन पर हमला कर सकती हैं

शायना बैजलर पिछले हफ्ते ब्लू ब्रांड में गौंटलेट मैच जीतकर Clash at the Castle में लिव मॉर्गन के खिलाफ SmackDown विमेंस चैंपियनशिप मैच में जगह बना चुकी हैं। इसके बाद से ही ये दोनों सुपरस्टार्स सोशल मीडिया के जरिए एक-दूसरे पर निशाना साध रही हैं और ऐसा लग रहा है कि इस हफ्ते SmackDown में इन दोनों सुपरस्टार्स की दुश्मनी आगे बढ़ सकती है।

संभव है कि ब्लू ब्रांड में शायना बैजलर और लिव मॉर्गन का रिंग में आमना-सामना होते हुए देखने को मिल सकता है। शायना बैजलर इस सैगमेंट के दौरान लिव मॉर्गन को अपनी ताकत से अवगत कराते हुए उनपर जबरदस्त हमला कर सकती हैं। अगर ऐसा होता है तो यह देखना रोचक होगा कि लिव खुद को इस हमले से बचा पाती हैं या नहीं।

3- कोफी किंग्सटन का आईवार के खिलाफ मैच देखने को मिल सकता है

जेवियर वुड्स के चोटिल होने की वजह से कोफी किंग्सटन इस वक्त अकेले हो गए हैं। हालांकि, अकेले होने के बावजूद भी कोफी किंग्सटन ने पिछले हफ्ते SmackDown में वाइकिंग रेडर्स पर जबरदस्त हमला करते हुए उनका बुरा हाल कर दिया था और इसके बाद कोफी ने सिंगल्स मैच में वाइकिंग रेडर्स के एरिक को हराया भी था।

यह बात तो पक्की है कि वाइकिंग रेडर्स WWE में कोफी किंग्सटन से इस चीज़ का बदला लेना चाहेंगे। संभव है कि कंपनी वाइकिंग रेडर्स और कोफी किंग्सटन की दुश्मनी आगे बढ़ाते हुए इस हफ्ते कोफी का मैच वाइकिंग रेडर्स के आईवार के खिलाफ बुक कर सकती है। अगर यह मैच होता है तो यह देखना रोचक होगा कि कोफी ब्लू ब्रांड में लगातार दूसरी जीत दर्ज कर पाते हैं या नहीं।

2- WWE SmackDown में रोमन रेंस के भाईयों को अपना शिकार बना सकते हैं कैरियन क्रॉस

WWE SmackDown में पिछले हफ्ते कैरियन क्रॉस ने वापसी करके ड्रू मैकइंटायर को अपना शिकार बनाया था और इस चीज़ के जरिए उन्होंने रोमन रेंस को चेतावनी दी थी। ऐसा लग रहा है कि कैरियन क्रॉस इस हफ्ते ब्लू ब्रांड में बवाल मचाना जारी रख सकते हैं और शो में वो द उसोज को अपने हमले का शिकार बनाकर सभी को हैरान कर सकते हैं।

देखा जाए तो रोमन रेंस के साथ दुश्मनी आगे बढ़ाने का यह बेहतरीन तरीका हो सकता है। संभव है कि अपने भाइयों पर हुए हमले के बाद रोमन रेंस काफी गुस्से में आ सकते हैं और वो कैरियन क्रॉस को सबक सिखाने के लिए किसी बड़े इवेंट में उनके खिलाफ मैच लड़ने के लिए भी तैयार हो सकते हैं।

1- WWE इस हफ्ते SmackDown में एक बार फिर किसी पूर्व सुपरस्टार की वापसी करा सकती है

ट्रिपल एच ने WWE की जिम्मेदारी संभालने के बाद से ही पूर्व सुपरस्टार्स की वापसी करानी शुरू कर दी है और सबसे हालिया वापसी डेक्स्टर लूमिस की देखने को मिली जिन्होंने इस हफ्ते Raw के एपिसोड के जरिए सरप्राइज वापसी की। बता दें, अभी भी साशा बैंक्स, नेओमी, ब्रे वायट, जॉनी गार्गानो जैसे कई पूर्व सुपरस्टार्स की वापसी की अफवाहें सामने आ रही हैं।

यही कारण है कि संभव है कि WWE इस हफ्ते SmackDown के एपिसोड के दौरान एक बार फिर किसी पूर्व सुपरस्टार की वापसी कराते हुए सभी को चौंका सकती है। अगर ब्लू ब्रांड के शो में किसी बड़े सुपरस्टार की वापसी कराई जाती है तो इससे शो का रोमांच काफी बढ़ जाएगा।

