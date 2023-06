WWE SmackDown: 5 चौंकाने वाली चीज़ें जो इस हफ्ते स्मैकडाउन में देखने को मिल सकती हैं 

SmackDown: WWE SmackDown का इस हफ्ते नाईट ऑफ चैंपियंस (Night of Champions) के बाद पहला एपिसोड देखने को मिलने वाला है। बता दें, रोमन रेंस (Roman Reigns) स्मैकडाउन (SmackDown) के इस एपिसोड के दौरान मौजूद रहने वाले हैं। इसके अलावा ब्लू ब्रांड में कुछ मनी इन द बैंक (Money in the Bank) क्वालीफाइंग मैच भी देखने को मिलने वाले हैं।

इसके साथ ही SmackDown में कुछ नई दुश्मनियां शुरू होते हुए देखने को मिल सकती है। उम्मीद है कि ब्लू ब्रांड के इस शो के दौरान कुछ चौंकाने वाली चीज़ें भी देखने को मिलेगी। इस आर्टिकल में हम ऐसी 5 चौंकाने वाली चीज़ों का जिक्र करने वाले हैं जो कि इस हफ्ते WWE SmackDown के एपिसोड के दौरान देखने को मिल सकती हैं।

5- WWE SmackDown में बैरन कॉर्बिन vs कैमरन ग्राइम्स रीमैच हो सकता है

कैमरन ग्राइम्स ने कुछ हफ्ते पहले SmackDown में बैरन कॉर्बिन को 6 सेकेंड्स में हराकर ब्लू ब्रांड में अपना इन-रिंग डेब्यू किया था। इसके बाद कैमरन ग्राइम्स ने पिछले हफ्ते SmackDown में अशांटे एडोनिस को हराया था। इस मैच के बाद बैरन कॉर्बिन ने कैमरन ग्राइम्स पर हमला कर दिया था।

इस चीज़ के जरिए इन दोनों सुपरस्टार्स के बीच दुश्मनी जारी रखी गई थी। यही कारण है कि संभव है कि WWE इस हफ्ते SmackDown में बैरन कॉर्बिन और कैमरन ग्राइम्स के बीच रीमैच करा सकती है। अगर यह मैच होता है तो यह देखना रोचक होगा कि बैरन कॉर्बिन उन्हें मिली शर्मनाक हार का कैमरन ग्राइम्स से बदला ले पाते हैं या नहीं।

4- WWE SmackDown में यूएस चैंपियन ऑस्टिन थ्योरी को नया चैलेंजर मिल सकता है

यूएस चैंपियन ऑस्टिन थ्योरी ने पिछले हफ्ते SmackDown में शेमस को हराकर अपना यूएस टाइटल रिटेन किया था। अब ऑस्टिन थ्योरी को नए चैलेंजर की जरूरत है। यही कारण है कि इस हफ्ते SmackDown में ऑस्टिन थ्योरी के अगले स्टोरीलाइन की शुरूआत करते हुए उन्हें नया प्रतिद्वंदी दिया जा सकता है।

भले ही, ऑस्टिन थ्योरी को काफी समय से स्ट्रॉन्ग बुकिंग दी जा रही है लेकिन पिछले कुछ समय से वो बाकी चैंपियंस की तुलना में उतना प्रभावित नहीं कर पाए हैं। यही कारण है कि उम्मीद है कि WWE दर्शकों का यूएस चैंपियनशिप की ओर ध्यान आकर्षित करने के लिए इस बार उन्हें बेहतर स्टोरीलाइन में शामिल करेगी।

3- बियांका ब्लेयर WWE SmackDown में ओस्का से टाइटल मैच की मांग कर सकती हैं

बियांका ब्लेयर ने Night of Champions में ओस्का के खिलाफ मैच में Raw विमेंस टाइटल डिफेंड किया था। इस मैच में ओस्का ने बियांका ब्लेयर की आंखों में मिस्ट डालकर उन्हें धोखे से हराते हुए Raw विमेंस चैंपियनशिप पर कब्जा किया था। चूंकि, बियांका ब्लेयर की इस मैच में चीटिंग के जरिए हार हुई थी।

यही कारण है कि बियांका ब्लेयर इस हफ्ते SmackDown में ओस्का से टाइटल मैच की मांग करते हुए दिखाई दे सकती हैं। संभव है कि बियांका की मांग के बाद WWE Money in the Bank 2023 के लिए ओस्का vs बियांका ब्लेयर का Raw विमेंस चैंपियनशिप मैच ऑफिशियल कर सकती है।

2- एलए नाइट WWE SmackDown में मोंटेज फोर्ड को हरा सकते हैं

WWE SmackDown के इस हफ्ते के एपिसोड के लिए एलए नाइट vs मोंटेज फोर्ड के Money in the Bank क्वालीफाइंग मैच का ऐलान कर दिया गया है। देखा जाए तो मोंटेज फोर्ड बेहतरीन इन-रिंग परफॉर्मर हैं और मैच के दौरान उनके कॉर्नर में एंजेलो डॉकिन्स भी मौजूद रहेंगे। यही कारण है कि इस मुकाबले में मोंटेज फोर्ड की जीत की संभावना है।

हालांकि, एलए नाइट भी बेहतरीन सुपरस्टार हैं और वो मैच जीतने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। यही कारण है कि संभव है कि एलए नाइट इस हफ्ते SmackDown में मोंटेज फोर्ड को हराते हुए चौंका सकते हैं। अगर एलए नाइट यह मैच जीतते हैं तो वो अपने करियर में पहली बार मेंस Money in the Bank लैडर मैच में जगह बना लेंगे।

1- जे उसो WWE SmackDown में रोमन रेंस और जिमी उसो के बीच दुश्मनी दूर करने का प्रयास कर सकते हैं

WWE Night of Champions में जिमी उसो ने रोमन रेंस पर हमला करते हुए उनके साथ दुश्मनी की शुरूआत की थी। हालांकि, जे उसो ने रोमन रेंस पर हमला नहीं किया था और उन्होंने जिमी उसो को भी रोकने का प्रयास किया था। ऐसा लग रहा है कि जे उसो अभी भी रोमन रेंस का साथ नहीं छोड़ना चाहते हैं।

यही कारण है कि संभव है कि जे उसो द ब्लडलाइन को टूटने से बचाने के लिए इस हफ्ते SmackDown में रोमन रेंस और जिमी उसो के बीच की दुश्मनी दूर करने का प्रयास कर सकते हैं। हालांकि, इस वक्त रोमन रेंस और जिमी उसो का गुस्सा सातवें आसमान पर है। यही कारण है कि यह देखना रोचक होगा कि जे उसो को SmackDown में रोमन रेंस और जे उसो के बीच की दुश्मनी दूर करने में कामयाबी मिल पाती है या नहीं।

