WWE को Roman Reigns के नहीं नजर आने से हुआ बड़ा नुकसान, SmackDown की रेटिंग्स आई 2 मिलियन के नीचे

SmackDown: WWE SmackDown के पिछले हफ्ते के एपिसोड की रेटिंग्स का खुलासा हो गया है। 15 जुलाई को हुए एपिसोड की व्यूअरशिप में भारी गिरावट आी है और यह आंकड़ा मिलियन के नीचे रहा। पिछले हफ्ते हुए Smackdown के एपिसोड की शुरुआत हैप्पी कॉर्बिन (Happy Corbin) और पैट मैकेफी (Pat McAfee) के सैगमेंट हुई। बता दें कि दोनों का मुकबला समरस्लैम (SummerSlam) 2022 में होगा।

पिछले हफ्ते ब्लू ब्रांड शो की खराब रेटिंग सामने आई हैं जहां व्यूअरशिप गिरकर 2 मिलियन के नीचे पहुँच गई है। Wrestlenomics के ब्रैंडन थर्स्टन (Brandon Thurston) के अनुसार, Smackdown की व्यूअरशिप 1.94 मिलियन रही, वहीं 18-49 की-डेमोग्राफिक में स्कोर 0.44 रहा।

SmackDown में विमेंस चैंपियन लिव मॉर्गन का मुकाबला चैंपियनशिप कंटेंडर मैच में नटालिया से हुआ, जहां लिव जीत दर्ज करने में कामयाब रहीं। मिस्टर Money In The Bank थ्योरी का सामना 2022 Andre The Giant मेमोरियल बैटल रॉयल के विजेता मैडकैप मॉस से हुआ, साथ ही थ्योरी के सैगमेंट के बीच में सैमी जेन और द उसोज का दखल देखने को मिला। SmackDown के मेन इवेंट में द उसोज और स्ट्रीट प्रॉफिट्स के बीच बवाल देखने को मिला।

Brandon Thurston @BrandonThurston

1,914,000 viewers

P18-49 rating: 0.44



AEW Rampage on TNT (10-11pm):

476,000 viewers

P18-49 rating: 0.16

patreon.com/wrestlenomics WWE Smackdown, Friday on Fox (8-10pm):1,914,000 viewersP18-49 rating: 0.44AEW Rampage on TNT (10-11pm):476,000 viewersP18-49 rating: 0.16 WWE Smackdown, Friday on Fox (8-10pm):1,914,000 viewersP18-49 rating: 0.44AEW Rampage on TNT (10-11pm):476,000 viewersP18-49 rating: 0.16📊 patreon.com/wrestlenomics https://t.co/JnuURzKHWu

WWE Smackdown उस शाम सभी टीवी शोज की तुलना में चौथे नंबर पर रहा। थर्स्टन ने तुलना करने के लिए बताया कि NBA फाइनल्स भी उसी समय पर प्रसारित हुआ था जिसकी व्यूअरशिप 12 मिलियन रही और की-डेमो में 3.63 का स्कोर किया।

WWE SmackDown में खली रोमन रेंस की कमी

आपको बता दें कि इस हफ्ते SmackDown के एपिसोड में अनडिस्प्यूटेड यूनिवर्सल चैंपियन रोमन रेंस दिखाई नहीं दिए थे और उनकी कमी काफी ज्यादा खली। SmackDown की रेटिंग्स में गिरावट आने का एक मुख्य कारण यह भी हो सकता है। इस बीच ब्रॉक लैसनर भी शो का हिस्सा नहीं थे, तो फैंस की रुचि कम ही थी।

हालांकि अगले हफ्ते ना सिर्फ बीस्ट ब्रॉक लैसनर की वापसी होने वाली है, बल्कि साथ ही रोंडा राउजी और लिव मॉर्गन का फेस-ऑफ भी देखने को मिलने वाला है। WWE उम्मीद करेगा कि एक बार फिर रेटिंग्स में इजाफा देखने को मिले।

