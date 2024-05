WWE SmackDown रिजल्ट्स: Bloodline मेंबर का Roman Reigns को लेकर बड़ा खुलासा, अनडिस्प्यूटेड चैंपियनशिप के लिए हुआ चैंपियन vs चैंपियन मैच का ऐलान 

SmackDown: WWE SmackDown का इस हफ्ते का एपिसोड अब समाप्त हो चुका है। स्मैकडाउन (SmackDown) में रोमन रेंस (Roman Reigns) को लेकर बड़ा खुलासा किया गया। इसके अलावा अनडिस्प्यूटेड WWE चैंपियनशिप मैच बुक करने समेत काफी कुछ देखने को मिला। आइए ज्यादा देर ना करते हुए इस हफ्ते WWE SmackDown के रिजल्ट्स पर एक नज़र डालते हैं।

SmackDown की शुरूआत में अनडिस्प्यूटेड WWE चैंपियन कोडी रोड्स का सैगमेंट

- निक एल्डिस ने SmackDown की शुरूआत करते हुए King and Queen of the Ring टूर्नामेंट की बात की। जल्द ही, उन्होंने अनडिस्प्यूटेड WWE चैंपियन कोडी रोड्स को बुलाया। निक ने कोडी को एजे स्टाइल्स के खिलाफ जबरदस्त मैच में अपना टाइटल रिटेन करने के लिए उन्हें बधाई दी। इसके बाद एल्डिस ने कहा कि रोड्स फाइटिंग चैंपियन बनना चाहते हैं और उन्होंने यूएस चैंपियन लोगन पॉल के अमेरिकन नाईटमेयर के अगले चैलेंजर के रूप में खुलासा करते हुए सभी को हैरान कर दिया। जल्द ही, लोगन भी वहां आ गए और यूएस चैंपियन के वहां आने के बाद जनरल मैनेजर वहां से चले गए। पॉल ने कहा कि वो King and Queen of the Ring इवेंट को कोडी रोड्स के खिलाफ चैंपियन vs चैंपियन मैच में मेन इवेंट करके अपने एरा की शुरूआत करने वाले हैं। कोडी को यह चैलेंज पसंद आया और उन्होंने डबल चैंपियन बनने में दिलचस्पी दिखाई। लोगन पॉल ने खुद को मौजूदा समय में सबसे ज्यादा दिनों तक टाइटल होल्ड करने वाला सुपरस्टार बताया।

लोगन ने अपनी तारीफ करते हुए खुद को सबसे बड़ा अट्रैक्शन बताया और दावा किया कि कोडी रोड्स के Royal Rumble 2023 विजेता बनने से ज्यादा उनके इस मैच में रिकोशे के साथ स्पॉट की चर्चा की गई। यही नहीं, पॉल ने इस साल WrestleMania में IshowSpeed के साथ खास मोमेंट को भी चर्चा का विषय बताया। यूएस चैंपियन ने अमेरिकन नाईटमेयर को याद दिलाया वो दोनों WrestleMania 38 के जरिए WWE में आए थे। लोगन पॉल ने यह भी कह दिया कि यह कोडी रोड्स की स्टोरी नहीं है और उन्होंने अगले प्रीमियम लाइव इवेंट में मैच जीतकर अनडिस्प्यूटेड WWE चैंपियन बनने का दावा किया। इसके बाद कोडी ने लोगन पर तंज कसते हुए उन्हें मूर्ख बताया। साथ ही, उन्होंने पॉल के फ्लॉयड मेवेदर के खिलाफ बॉक्सिंग मैच और काफी जल्दी यूएस चैंपियन बनने का जिक्र किया। रोड्स ने बताया कि सऊदी अरब में मैच जीतकर उनके पास यूएस टाइटल हासिल करते हुए ग्रैंडस्लैम चैंपियन बनने का मौका होगा। अनडिस्प्यूटेड WWE चैंपियन ने लोगन पॉल के अक्सर ब्रास नकल का इस्तेमाल करने को लेकर भी बात की और कहा कि उन्हें अगले प्रीमियम इवेंट में अपनी जगह पता चलेगी।

- एजे स्टाइल्स ने बैकस्टेज कोडी रोड्स के खिलाफ एक बार फिर टाइटल मैच हासिल करने और King of the Ring टूर्नामेंट जीतने की बात की।

WWE SmackDown में नाया जैक्स vs नेओमी (Queen of the Ring फर्स्ट राउंड मैच)

- नेओमी का Queen of the Ring टूर्नामेंट के पहले राउंड में नाया जैक्स से सामना हुआ। नाया इस मुकाबले में अपनी ताकत का इस्तेमाल करके नेओमी पर दबदबा बनाती हुई दिखाई दीं। वहीं, जैक्स के प्रतिद्वंदी ने अपने बेहतरीन मूव्स का इस्तेमाल करके उन्हें फाइट देने की कोशिश की। हालांकि, यह नाया जैक्स को हराने के लिए काफी नहीं था और अंत में उन्होंने नेओमी को अनाइलेटर मूव देकर पिन करते हुए अगले राउंड में जगह बना ली।

विजेता: नाया जैक्स

- बैरन कॉर्बिन ने बैकस्टेज दिए इंटरव्यू में कहा कि उन्हें NXT में जाकर काफी सीखने का मौका मिला और उन्होंने कार्मेलो हेज को हराने का दावा किया। जल्द ही, हेज ने आकर कार्बिन को कंफ्रंट करते हुए उनके खिलाफ जीत हासिल करने का दावा ठोका।

WWE SmackDown में बैरन कॉर्बिन vs कार्मेलो हेज (King of the Ring फर्स्ट राउंड मैच)

- बैरन कॉर्बिन और कार्मेलो हेज के बीच जबरदस्त फाइट देखने को मिली। इन दोनों सुपरस्टार्स ने इस मैच में एक-दूसरे के खिलाफ अपने बड़े मूव्स का इस्तेमाल करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। बैरन इस मुकाबले के अंतिम पलों में कार्मेलो को क्लोथ्सलाइन देने के बाद यह मैच जीतने के करीब आ गए। हालांकि, जब कॉर्बिन ने हेज को एंड ऑफ डेज देना चाहा तो उन्होंने अपने प्रतिद्वंदी को अचानक इनसाइड क्रेडल देकर पिन करते हुए मैच जीत लिया।

विजेता: कार्मेलो हेज

- WWE विमेंस चैंपियन बेली ने जेड कार्गिल को Queen of the Ring टूर्नामेंट जीतने का सबसे बड़ा दावेदार बताया। जल्द ही, चेल्सी ग्रीन और पाइपर निवेन वहां आ गए। चेल्सी ने पाइपर द्वारा कार्गिल को हराने का दावा किया।

- रैंडी ऑर्टन ने King of the Ring टूर्नामेंट के पहले राउंड में एजे स्टाइल्स के खिलाफ जीत का दावा किया। इसके साथ ही उन्होंने ब्लडलाइन से अपने साथी केविन ओवेंस का बुरा हाल करने का बदला लेने की धमकी दी।

WWE SmackDown में जेड कार्गिल vs पाइपर निवेन (Queen of the Ring टूर्नामेंट फर्स्ट राउंड मैच)

- जेड कार्गिल और पाइपर निवेन के बीच कांटे का मुकाबला देखने को मिला। यही नहीं, निवेन इस मैच में कुछ मौकों पर कार्गिल के लिए मुश्किलें खड़ी करती हुई दिखाई दीं और चेल्सी ग्रीन ने भी रेफरी से नज़र बचाकर पूर्व AEW सुपरस्टार को थप्पड़ जड़ दिया। वहीं, अंत में जेड ने पाइपर को बिग बूट दिया और जल्द ही उन्हें जेडेड मूव हिट करके पिन करते हुए टूर्नामेंट के अगले राउंड में जगह बना ली।

विजेता: जेड कार्गिल

WWE SmackDown में बियांका ब्लेयर vs कैंडिस लेरे (Queen of the Ring टूर्नामेंट फर्स्ट राउंड मैच)

- बियांका ब्लेयर ने मैच शुरू होने के बाद कैंडिस लेरे पर दबदबा बनाया और जल्द ही दोनों सुपरस्टार्स फाइट करते हुए रिंग के बाहर चले गए। जब बियांका रिंग में आने लगी तो इंडी हार्टवेल ने उनके पैर पर अटैक कर दिया। इस वजह से ब्लेयर को मैच के दौरान थोड़ी परेशानी जरूर आई ओर लेरे भी उनके चोटिल पैर को निशाना बनाती हुई दिखाई दीं। हालांकि, हील सुपरस्टार को इसका ज्यादा फायदा नहीं हुआ और बियांका ब्लेयर ने अंत में कैंडिस लेरे को KOD देकर पिन करते हुए मैच जीत लिया।

विजेता: बियांका ब्लेयर

- सोलो सिकोआ ने बैकस्टेज पॉल हेमन के सामने खुलासा किया कि भले ही उन्होंने रोमन रेंस से बात नहीं की हो लेकिन उनकी रोमन से बात हुई थी। सोलो ने दावा किया कि रोमन ने अपनी वापसी से पहले सभी फैसले लेने का अधिकार उन्हें दे दिया है। सिकोआ ने आगे कहा कि फिलहाल के लिए हेमन उनके वाइजमैन होंगे और वो दिग्गज को गले लगाते हुए दिखाई दिए।

WWE SmackDown में टामा टोंगा vs एंजेलो डॉकिन्स (King of the Ring टूर्नामेंट फर्स्ट राउंड मैच)

- टामा टोंगा ने मैच शुरू होते ही एंजेलो डॉकिन्स पर जबरदस्त हमला करके रिंग कॉर्नर में उनकी हालत खराब की। डॉकिन्स ने फाइट बैक करते हुए टोंगा को कुछ क्लोथ्सलाइन दिए और उन्हें शोल्टर टैकल देकर रिंग के बाहर जाने पर मजबूर किया। इसके बाद एंजेलो ने सोलो सिकोआ को अटैक करके एप्रन से गिराया और जल्द ही, मॉन्टेज फोर्ड ने रिंगसाइड पर ब्लडलाइन पर छलांग लगा दी। थोड़ी देर बाद सोलो ने रिंग के बाहर फोर्ड को समोअन स्पाइक दिया। इससे एंजेलो डॉकिन्स का ध्यान भटका और इसका फायदा उठाकर टामा टोंगा ने उन्हें फ्लैटलाइनर देकर पिन करते हुए मैच जीत लिया। मुकाबले के बाद इन्फोर्सर ने एंजेलो को भी समोअन स्पाइक दे दिया।

विजेता: टामा टोंगा

WWE SmackDown के मेन इवेंट में रैंडी ऑर्टन vs एजे स्टाइल्स (King of the Ring टूर्नामेंट फर्स्ट राउंड मैच)

- रैंडी ऑर्टन ने एजे स्टाइल्स को क्लोथ्सलाइन देकर रिंग के बाहर किया। जल्द ही, रैंडी ने रोप्स पर चढ़कर एजे को पंच लगाना शुरू किया और उन्हें रिंग में गिरा दिया। स्टाइल्स ने ऑर्टन को ड्रॉपकिक देते हुए वापसी की और दोनों फाइट करते हुए रिंगसाइड पर चले गए। वाइपर ने फिनॉमिनल वन को बैरिकेड पर पटका। इसके बाद उन्होंने एजे स्टाइल्स को एप्रन पर एक बार कमेंट्री टेबल पर दो बार पटका और उन्हें रिंग में लेकर गए। एजे ने रिंग में जाने के बाद रैंडी के पैरों को निशाना बनाना शुरू किया और उन्होंने रिंगसाइड पर ऑर्टन के पैर पर एक भी बार अटैक करके उनकी हालत खराब कर दी। स्टाइल्स ने दिग्गज के पैर को निशाना बनाना जारी रखा और जल्द ही वाइपर ने उन्हें रिंग के बाहर गिरा दिया। एपेक्स प्रिडेटर ने खुद को फिनॉमिनल वन के सबमिशन मूव से बचाने के बाद उन्हें क्लोथ्सलाइन दे दिया। जल्द ही, एजे स्टाइल्स ने रैंडी ऑर्टन को रोलअप के जरिए पिन करने की कोशिश की। रैंडी ने एजे को फिनॉमिनल फोरआर्म देने से रोका। थोड़ी देर बाद स्टाइल्स ने आखिरकार ऑर्टन को क्रैब क्रशिंग फिनाले में जकड़ लिया और दिग्गज किसी तरह इस मूव से खुद को छुड़ाने में कामयाब रहे। वाइपर ने पूर्व ओसी मेंबर को पावरस्लैम देकर पिन किया लेकिन उन्होंने किकआउट कर दिया। एपेक्स प्रिडेटर ने एजे स्टाइल्स को डीडीटी दिया और जल्द ही, एजे ने फाइट बैक करते हुए उन्हें फिनॉमिनल फोरआर्म देकर पिन किया। हालांकि, रैंडी ऑर्टन मैच में बने रहे और अंत में उन्होंने स्टाइल्स को RKO देकर पिन करते हुए मैच जीत लिया।

विजेता: रैंडी ऑर्टन

