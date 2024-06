WWE SmackDown रिजल्ट्स: Roman Reigns की हुई 'बेइज्जती', दिग्गज पर हुआ जानलेवा हमला, अनडिस्प्यूटेड चैंपियन ने मचाया बवाल

WWE SmackDown Results: WWE SmackDown का इस हफ्ते का एपिसोड अब समाप्त हो चुका है। SmackDown के इस एपिसोड में रोमन रेंस (Roman Reigns) की बेइज्जती हुई। वहीं, अनडिस्प्यूटेड WWE चैंपियन कोडी रोड्स (Cody Rhodes) ने जमकर बवाल मचाया। इसके अलावा मेन इवेंट में दिग्गज पर जानलेवा हमला हुआ। आइए ज्यादा देर ना करते हुए इस हफ्ते WWE SmackDown के रिजल्ट्स पर एक नज़र डालते हैं।

WWE SmackDown की शुरूआत में ब्लडलाइन और बेबीफेस स्टार्स के बीच जबरदस्त ब्रॉल

- ब्लडलाइन बिल्डिंग में आ चुके थे लेकिन उनके साथ जैकब फाटू नहीं थे। पॉल हेमन ने सोलो सिकोआ से इस बारे में पूछा लेकिन उन्होंने जवाब नहीं दिया। हेमन ने रैंप पर ब्लडलाइन को सावधान करते हुए कोडी रोड्स, रैंडी ऑर्टन और केविन ओवेंस के आने के बारे में बताया। जल्द ही, कोडी ने रैंडी और केविन के साथ मिलकर ब्लडलाइन पर जबरदस्त हमला करते हुए बवाल मचा दिया। इसके बाद निक एल्डिस सिक्योरिटी गार्ड्स लेकर ब्रॉल रोकने आ गए। दोनों टीमों को अलग कर दिया गया और सिक्योरिटी गार्ड्स ने रिंग में बेबीफेस स्टार्स को घेर लिया। वहीं, ब्लडलाइन बैकस्टेज चले गए। इसके बाद बेबीफेस स्टार्स ने गार्ड्स पर हमला कर दिया। केविन ओवेंस ने कहा कि वो Money in the Bank तक रूकने वाले नहीं हैं। वहीं, रैंडी ऑर्टन ने ब्लडलाइन की वजह से 18 महीने तक एक्शन से दूर रहने का जिक्र करके उनकी हालत खराब करने की बात कही। इसके अलावा कोडी रोड्स ने MSG में होने वाले इस शो में अपना टाइटल डिफेंड करने के बारे में बात की। कोडी ने यह भी कहा कि उन्हें ट्राइबल चीफ या फाइनल बॉस नहीं दिख रहा है। इसके बाद निक एल्डिस न्यूयॉर्क पुलिस लेकर आ गए और बेबीफेस स्टार्स को वहां से जाना पड़ा।

- बैकस्टेज रैंडी ऑर्टन, कोडी रोड्स और केविन ओवेंस बिल्डिंग छोड़कर जाते हुए दिखाई दिए।

WWE SmackDown में टिफनी स्ट्रैटन vs कैंडिस लेरे vs जेड कार्गिल (विमेंस Money in the Bank क्वालीफाइंग मैच)

- जेड कार्गिल ने विमेंस Money in the Bank क्वालीफाइंग ट्रिपल थ्रेट मैच में कैंडिस लेरे और टिफनी स्ट्रैटन का सामना किया। जेड ने इस मुकाबले में अपनी ताकत का इस्तेमाल करके कैंडिस और टिफनी की हालत खराब की। जल्द ही, नाया जैक्स वहां आ गईं और उन्हें मैच में दखल देने से रोकने के लिए बियांका ब्लेयर भी आ गईं। इस मुकाबले के अंतिम पलों में स्ट्रैटन को अपना मूव देने की कोशिश में कार्गिल रिंगसाइड पर आ गिरी और उसी वक्त बियांका ब्लेयर की नाया जैक्स से बहस देखने को मिली। इंडी हार्टवेल ने आकर जेड की रिंग पोस्ट से टक्कर करा दी। इसके बाद बियांका ने इंडी का पीछा किया। वहीं, रिंग में टिफनी स्ट्रैटन ने कैंडिस लेरे पर दबदबा बनाने के बाद उन्हें प्रीटिएस्ट मूनसॉल्ट एवर देकर पिन करते हुए विमेंस Money in the Bank लैडर मैच के लिए क्वालीफाई किया।

विजेता: टिफनी स्ट्रैटन

- बैकस्टेज ब्लेयर डेवनपोर्ट ने आकर बेली और नेओमी पर तंज कसा। इसके साथ ही ब्लेयर ने विमेंस Money in the Bank क्वालीफाइंग मैच जीतने का दावा किया।

- मीचीन ने निक एल्डिस से नाया जैक्स के खिलाफ मैच की मांग की। थोड़ी देर बाद स्ट्रीट प्रॉफ़िट्स और बी-फैब वहां नज़र आए। इसके बाद प्रिटी डेडली की टीवी पर वापसी हुई। उनकी स्ट्रीट प्रॉफ़िट्स के साथ बहस हुई और मोंटेज फोर्ड ने प्रिटी डेडली के खिलाफ मैच लड़ने की बात की।

- पॉल हेमन ने बैकस्टेज कोडी रोड्स, रैंडी ऑर्टन और केविन ओवेंस को बिल्डिंग से बाहर किए जाने की बात सोलो सिकोआ को बताई। पॉल ने एक बार फिर सोलो से जैकब फाटू के बारे में पूछा। सिकोआ ने हेमन को अपना वाइजमैन बताते हुए कहा कि वो उनकी सुनते हैं। इसके साथ ही ट्राइबल चीफ ने कहा कि दिग्गज के उनका वाइजमैन होने का कोई मतलब नहीं है, अगर वो उनकी बात नहीं सुनते हैं। सोलो सिकोआ ने खुलासा किया कि जैकब फाटू शो का हिस्सा नहीं हैं और पॉल को ब्लू ब्रांड के इस एपिसोड में आधिकारिक रूप से वाइजमैन बनाया जाएगा।

- लोगन पॉल ने अपने मैच के लिए NBA स्टार टैरेस हार्लीबर्टन के साथ एंट्री की।

WWE SmackDown में सैंटोस इस्कोबार vs एलए नाइट vs लोगन पॉल (मेंस Money in the Bank क्वालीफाइंग मैच)

- एलए नाइट ने मैच शुरू होने के बाद अकेले ही सैंटोस इस्कोबार और लोगन पॉल की हालत खराब की। इसके बाद सैंटोस और लोगन ने टीम के रूप में काम करते हुए नाइट का बुरा हाल कर दिया। पॉल ने इस्कोबार पर हमला करके उन्हें रिंग के बाहर किया। थोड़ी देर बाद नाइट ने भी रिंगसाइड पर मौजूद LDF लीडर पर अटैक किया। वहीं, रिंग में लोगन पॉल और एलए नाइट के बीच फाइट हुई और लोगन ने नाइट को रिंग के बाहर करने के बाद उनपर डाइव लगा दी। जल्द ही, सैंटोस इस्कोबार ने लोगन पर डाइव लगाया। इसके बाद भी इन तीनों सुपरस्टार्स के बीच जबरदस्त मुकाबला काफी समय तक जारी रहा और तीनों ही हार मानने को तैयार नहीं थे। अंत में, यूएस चैंपियन की मांग के बाद टैरेस हार्लीबर्टन ब्रास नकल्स लेकर आ गए और जेलन ब्रुन्सन ने आकर उन्हें रोका। एलए नाइट ने सैंटोस इस्कोबार को BFT मूव दिया। तभी लोगन पॉल ने एलए को रोलअप के जरिए पिन करने की कोशिश की लेकिन नाइट ने खुद को बचाने के बाद लोगन को पिन करते हुए मेंस Money in the Bank लैडर मैच के लिए क्वालीफाई किया। मैच के बाद पॉल और टैरेस ने एलए नाइट पर अटैक करना चाहा लेकिन मेगास्टार की मदद करने के लिए जेलन आ गए। इस वजह से लोगन पॉल और हार्लीबर्टन को पीछे हटना पड़ा।

विजेता: एलए नाइट

- बैरन कॉर्बिन और अपोलो क्रूज बैकस्टेज Money in the Bank लैडर मैच के बारे में बात करते हुए दिखाई दिए और ये दोनों सैंटोस इस्कोबार के इस मैच के लिए क्वालीफाई नहीं कर पाने से खुश थे। तभी कार्मेलो हेज ने आकर मेंस MITB लैडर मैच जीतने का दावा किया।

- WWE ने वीडियो पैकेज के जरिए रोमन रेंस के पिता सिका अनोआ'ई को श्रद्धांजलि दी।

WWE SmackDown में नेओमी vs ब्लेयर डेवनपोर्ट vs इंडी हार्टवेल (विमेंस Money in the Bank क्वालीफाइंग मैच)

- विमेंस Money in the Bank लैडर मैच के लिए क्वालीफाई करने के लिए नेओमी, ब्लेयर डेवनपोर्ट और इंडी हार्टवेल के बीच ट्रिपल थ्रेट मुकाबला हुआ। इन तीनों ही सुपरस्टार्स ने यह मैच जीतने की भरपूर कोशिश की और मुकाबले में बेहतरीन मूव्स का काफी इस्तेमाल हुआ। इस मैच के अंतिम पलों में जेड कार्गिल ने आकर इंडी हार्टवेल पर अटैक किया और उन्हें रिंग के अंदर भेज दिया। इसके बाद नेओमी ने इंडी को किक जड़ने के बाद उन्हें स्लैम हिट करके पिन करते हुए विमेंस Money in the Bank लैडर मैच के लिए क्वालीफाई किया।

विजेता: नेओमी

- टॉमैसो चैम्पा और जॉनी गार्गानो बैकस्टेज WWE टैग टीम चैंपियन ऑस्टिन थ्योरी और ग्रेसन वॉलर के खिलाफ होने वाले मैच के बारे में बात करते हुए दिखाई दिए। तभी ऑस्टिन ने आकर उन्हें कंफ्रंट किया और इन दोनों की थ्योरी से बहस हुई। इसके बाद ग्रेसन ने आकर चैम्पा और जॉनी पर हमला करते हुए उनकी हालत खराब कर दी।

WWE SmackDown के मेन इवेंट में ब्लडलाइन एक्नॉलेजमेंट सेरेमनी

- सोलो सिकोआ ने ब्लडलाइन के नए मेंबर और समोअन वेयरवुल्फ जैकब फाटू को इंट्रोड्यूस कराते हुए उन्हें अपना इन्फोर्सर बताया। सोलो ने जैकब को लेकर पॉल हेमन से झूठ कहा था। फाटू ने एरीना में एंट्री कर ली। सिकोआ ने MSG क्राउड को उन्हें एक्नॉलेज करने को कहा। देखा जाए तो हील सुपरस्टार ने यह कहकर एक तरह से रोमन रेंस की बेइज्जती की। उन्होंने टामा टोंगा को आगे आकर उन्हें एक्नॉलेज करने को कहा और उन्होंने ऐसा ही किया। इसके बाद टांगा लोआ और जैकब फाटू ने भी सोलो सिकोआ को एक्नॉलेज किया। अंत में सोलो ने पॉल हेमन को उन्हें एक्नॉलेज करने को कहा और उन्हें वो खास माला दी जो कि रोमन रेंस पहना करते थे। पूर्व नॉर्थ अमेरिकन चैंपियन ने एक बार फिर पॉल को उन्हें ट्राइबल चीफ के रूप में एक्नॉलेज करने के लिए कहा। हेमन ने कहा कि वो सिकोआ को प्यार करते हैं और वो एक्नॉलेज करते हैं कि वो उनके ट्राइबल चीफ नहीं हैं। इसके बाद सोलो सिकोआ ने पॉल हेमन को समोअन स्पाइक देकर गिराया। जैकब फाटू ने टॉप रोप से पॉल हेमन पर स्प्लैश लगाया। इसके बाद जैकब ने टांगा लोआ और टामा टोंगा के साथ मिलकर पॉल पर जानलेवा हमला करते हुए उन्हें कमेंट्री टेबल पर पावरबॉम्ब देकर धराशाई कर दिया। जल्द ही, फाटू ने सिकोआ को माला पहनाई।

