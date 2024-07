WWE SmackDown रिजल्ट्स: Roman Reigns की ट्राइबल चीफ ने उड़ाई धज्जियां, अनडिस्प्यूटेड चैंपियन को मिली धमकी, मेन इवेंट में मिले नए चैंपियंस

WWE SmackDown Results: WWE Money in the Bank से पहले स्मैकडाउन (SmackDown) का आखिरी एपिसोड अब समाप्त हो चुका है। ब्लू ब्रांड में ट्राइबल चीफ ने रोमन रेंस (Roman Reigns) की धज्जियां उड़ा दी। वहीं, अनडिस्प्यूटेड WWE चैंपियन को धमकी मिली। यही नहीं, मेन इवेंट में नए चैंपियंस मिले। आइए ज्यादा देर ना करते हुए इस हफ्ते WWE SmackDown के रिजल्ट्स पर एक नज़र डालते हैं।

WWE SmackDown की शुरूआत में जे उसो का सैगमेंट

- जे उसो ने प्रोमो देते हुए फैंस से कहा कि अगर वो उन्हें Money in the Bank ब्रीफकेस जीतते हुए देखना चाहते हैं तो यीट कहें और क्राउड ने ऐसा ही किया। जल्द ही, एलए नाइट ने सैगमेंट में दखल दिया और जे के इस साल MITB जीतने का फेवरेट होने को लेकर बात की। उन्होंने ब्लडलाइन छोड़ने के लिए मेन इवेंट जे की तारीफ भी की। इसके बाद नाइट ने खुद के ब्रीफकेस जीतने का दावा करते हुए कहा कि लोग यीट नहीं बल्कि येह बोलेंगे। जल्द ही, कार्मेलो हेज ने आकर एलए का हाल चाल पूछा और उनके लोगन पॉल के घर में घुसपैठ करने का जिक्र किया। इसके बाद चैड गेबल ने दखल देते हुए बताया कि पिछले कुछ हफ्ते उनके लिए कितने कठिन गुजरे हैं। गेबल ने उनके परिवार द्वारा उन्हें छोड़े जाने और Wyatt Sick6 द्वारा टारगेट किए जाने का जिक्र किया। एंड्राडे भी वहां आ गए और उन्होंने कहा कि Money in the Bank जैसे मैच सपने देखकर नहीं जीते जाते। ड्रू मैकइंटायर की एंट्री हुई और उन्होंने सीएम पंक पर तंज कसते हुए पंक के परिवार के उनके साथ होने की बात कही। ड्रू ने एंड्राडे को बेवकूफ बताया और गेबल को लेकर दुख जताया। स्कॉटिश वॉरियर ने कहा कि कार्मेलो हेज का फ्यूचर काफी शानदार है लेकिन वो टॉप पर नहीं पहुंचे हैं। ड्रू मैकइंटायर ने आगे कहा कि कल एलए नाइट की हार होने वाली है और उन्होंने जे उसो से पूछा कि उन्हें कनाडा में एंट्री करने की इजाजत कैसे मिल गई। जल्द ही, एंड्राडे ने ड्रू पर अटैक करके ब्रॉल की शुरूआत कर दी। इस दौरान जे का पलड़ा भारी रहा और अंत में मेन इवेंट जे ने एलए नाइट के साथ मिलकर मैकइंटायर को डबल क्लोथ्सलाइन देकर रिंग के बाहर किया।

Trending

- WWE विमेंस चैंपियन बेली की बैकस्टेज चेल्सी ग्रीन के साथ बहस देखने को मिली और पाइपर निवेन ने आकर रोल मॉडल पर हमला कर दिया। चेल्सी ने विमेंस Money in the Bank मैच जीतने का दावा किया।

- बेली SmackDown के जनरल मैनेजर एडम पीयर्स के ऑफिस से निकली और उन्होंने नेओमी से कहा कि उनका पाइपर निवेन के खिलाफ मैच होना है।

WWE SmackDown में स्ट्रीट प्रॉफ़िट्स vs प्रिटी डेडली

- प्रिटी डेडली का अपने इन-रिंग रिटर्न मैच में स्ट्रीट फाइट से सामना हुआ। इस मुकाबले में ज्यादातर समय बॉबी लैश्ले के साथियों का दबदबा देखने को मिला। वहीं, प्रिटी डेडली मैच में कंट्रोल बनाने के लिए चीटिंग करते हुए दिखाई दिए। अंत में स्ट्रीट प्रॉफ़िट्स के मोंटेज़ फोर्ड ने एंजेलो डॉकिन्स से टैग लिया और प्रिटी डेडली के किट विल्सन को टॉप रोप से फ्रॉम द हैवन्स मूव देकर पिन करते हुए अपनी टीम को जीत दिला दी।

विजेता: स्ट्रीट प्रॉफ़िट्स

- ग्रेसन वॉलर WWE टैग टीम चैंपियनशिप मैच से पहले अपने पार्टनर ऑस्टिन थ्योरी को मोटिवेट करते हुए दिखाई दिए।

WWE SmackDown में बियांका ब्लेयर और जेड कार्गिल vs कैंडिस लेरे और इंडी हार्टवेल

- बियांका ब्लेयर और जेड कार्गिल का टैग टीम मैच में कैंडिस लेरे और इंडी हार्टवेल से सामना हुआ। इस मुकाबले में बियांका और जेड की टीम अपने दुश्मनों को डॉमिनेट करती हुई दिखाई दीं। इस मुकाबले के अंतिम पलों में कार्गिल ने कैंडिस को जेडेड जबकि ब्लेयर ने इंडी को KOD देकर धराशाई किया। इसके बाद पूर्व AEW सुपरस्टार ने लेरे को पिन करते हुए अपनी टीम को जीत दिलाई। मुकाबले के बाद बियांका ब्लेयर और जेड कार्गिल ने कहा कि वो एल्बा फायर और आईला डौन से विमेंस टैग टीम चैंपियनशिप वापस जीतने के लिए आ रही हैं।

विजेता: बियांका ब्लेयर और जेड कार्गिल

Expand Tweet

WWE SmackDown में कोडी रोड्स, केविन ओवेंस और रैंडी ऑर्टन का सैगमेंट

- कोडी रोड्स ने क्राउड से पूछा कि वो सैमी जेन शो, SmackDown, Money in the Bank, Heatwaves में से किस बारे में बात करना चाहते हैं और कहा कि WWE और टोरंटो एक-दूसरे के लिए फिट बैठती है। कोडी ने सोलो सिकोआ का जिक्र करके कहा कि वो ब्लडलाइन के खिलाफ फाइट के लिए तैयार हैं। रैंडी ऑर्टन ने दावा किया कि फाइट का अंत RKO से होगा। वहीं, केविन ओवेंस ने बताया कि उनकी मां का उसी हॉस्पिटल में इलाज हो रहा है जहां उन्होंने उन्हें जन्म दिया था। केविन ने कहा कि इस वजह से उनके माता-पिता SmackDown के इस एपिसोड में और Money in the Bank में मौजूद नहीं रहेंगे। ओवेंस ने यह भी कहा कि अगर वो भी शो मिस करते तो यह उनकी मां को पसंद नहीं आता। अंत में, प्राइजफाइटर ने ब्लडलाइन पर खतरनाक हमला करके उनका बुरा हाल करने की बात कही।

Expand Tweet

WWE SmackDown में बेली vs पाइपर निवेन

- बेली ने मैच शुरू होने के बाद पाइपर निवेन को कई पंच जड़े। निवेन ने थोड़ी देर संघर्ष करने के बाद फाइट बैक किया और वो रोल मॉडल को रनिंग सेंटन देने के बाद उन्हें पिन करने की नाकाम कोशिश करती हुई दिखाई दीं। जल्द ही, ये दोनों रिंगसाइड पर फाइट करने लगीं और पाइपर ने बेली के सिर की रिंग पोस्ट से टक्कर करा दी। इस मुकाबले के दौरान रिंगसाइड पर विमेंस Money in the Bank लैडर मैच में शामिल सुपरस्टार्स के बीच ब्रॉल हो गया। वहीं, रिंग में बेली ने खुद को पाइपर निवेन के मूव से बचाने के बाद उन्हें रोज प्लांट देकर पिन करते हुए मैच जीत लिया। मुकाबले के बाद नाया जैक्स ने WWE विमेंस चैंपियन पर खतरनाक हमला करके उनकी हालत खराब कर दी। जल्द ही, मीचीन ने नाया जैक्स पर केंडो स्टिक से जबरदस्त हमला करते हुए उन्हें रिंग के बाहर जाने के लिए मजबूर कर दिया।

विजेता: बेली

Expand Tweet

- ट्रिश स्ट्रेटस का Money in the Bank के होस्ट के रूप में ऐलान हुआ।

- DIY मैच के लिए एंट्री करते वक्त बैकस्टेज टाइटल मैच को हाइप करते हुए दिखाई दिए।

SmackDown के मेन इवेंट में ऑस्टिन थ्योरी और ग्रेसन वॉलर vs DIY (टॉमैसो चैम्पा और जॉनी गार्गानो) (WWE टैग टीम चैंपियनशिप मैच)

- ग्रेसन वॉलर और टॉमैसो चैम्पा ने मैच की शुरूआत की। जल्द ही, मैच में शामिल सभी सुपरस्टार्स रिंग में आ गए। जॉनी गार्गानो और चैम्पा ने वॉलर और ऑस्टिन थ्योरी को रिंग के बाहर करने के बाद उनपर डाइव लगा दी। थोड़ी देर बाद बेबीफेस स्टार्स ने ऑस्टिन पर अटैक करते हुए उनपर दबदबा बना लिया। जॉनी ने एप्रन पर मौजूद ग्रेसन वॉलर पर अटैक किया। इससे थ्योरी को वापसी करने का मौका मिल गया और वो वॉलर के साथ मिलकर गार्गानो की हालत खराब करते हुए दिखाई दिए। थोड़ी देर बाद जॉनी गार्गानो ने फाइट बैक किया लेकिन इससे पहले वो टॉमैसो चैम्पा को टैग दे पाते, ग्रेसन वॉलर ने चैम्पा को रिंगसाइड पर गिरा दिया। वॉलर ने जॉनी पर हमला करने के चक्कर में गलती से ऑस्टिन थ्योरी पर अटैक करके उन्हें रिंग के बाहर कर दिया। इसके बाद बेबीफेस स्टार्स ने ग्रेसन को शैटर मशीन देकर पिन किया लेकिन किकआउट देखने को मिला। इसके बाद भी इन दोनों टीमों के बीच जबरदस्त मुकाबला काफी समय तक जारी रहा लेकिन कोई भी हार मानने को तैयार नहीं था। अंत में, जॉनी गार्गानो ने ग्रेसन वॉलर को सबमिशन में जकड़ लिया। इसके बाद ऑस्टिन थ्योरी उन्हें बचाने आए तो टॉमैसो चैम्पा ने थ्योरी को सबमिशन मूव में जकड़ लिया। जल्द ही, दोनों हील सुपरस्टार्स ने टैप आउट करते हुए हार मान ली। इसके साथ ही DIY नए WWE टैग टीम चैंपियंस बन चुके हैं।

विजेता: DIY

Expand Tweet

- सोलो सिकोआ का बैकस्टेज प्रोमो देखने को मिला। उन्होंने उला फाला (माला) दिखाते हुए कहा कि यह उन्हें ट्राइबल चीफ बनाता है। सोलो ने WrestleMania XL में रोमन रेंस के टाइटल रिटेन नहीं कर पाने को लेकर उनपर तंज कसा और कहा कि रोमन इस वजह से अब खुद को ट्राइबल चीफ नहीं कह सकते हैं। सिकोआ ने अनडिस्प्यूटेड WWE चैंपियन बनने का भी दावा किया और कहा कि रोमन रेंस चाहे तो यह उनसे लेने की कोशिश कर सकते हैं। सोलो ने अनडिस्प्यूटेड WWE चैंपियन कोडी को धमकी देते हुए कहा कि वो उनके टाइटल के लिए आ रहे हैं और वो उन्हें एक्नॉलेज करेंगे। इसके बाद जेकब फाटू ने सिकोआ को माला पहनाई।

Expand Tweet

× Feedback Why did you not like this content? Clickbait / Misleading

Factually Incorrect

Hateful or Abusive

Baseless Opinion

Too Many Ads

Other Cancel Submit Was this article helpful? Thank You for feedback